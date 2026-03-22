Résultat de l'élection municipale 2026 à Sartilly-Baie-Bocage : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Sartilly-Baie-Bocage [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Sartilly-Baie-Bocage sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Sartilly-Baie-Bocage.
L'actu des élections municipales 2026 à Sartilly-Baie-Bocage
11:42 - Qui a fini en tête au 1er tour des élections à Sartilly-Baie-Bocage dimanche dernier ?
Les élections municipales 2026 à Sartilly-Baie-Bocage ont vu Gaëtan Lambert arriver en tête dimanche dernier avec 42,15 % des suffrages exprimés. À sa suite, Laëtitia Vautier a pris la position de dauphine avec 29,78 %. Un écart important a été constaté entre les deux candidats. Comme il y a six ans, Gaëtan Lambert est resté au sommet du classement, mais il a marqué un léger repli de 8 points depuis. Par ailleurs, avec 28,08 %, Pascal Chaumont s'est classé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. À noter que pour ce premier tour à Sartilly-Baie-Bocage, le vote a enregistré une participation de 65,55 %, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Sartilly-Baie-Bocage
Le deuxième tour des élections municipales à Sartilly-Baie-Bocage a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Laëtitia Vautier
Divers
avec vous pour sartilly-baie-bocage
|
|
Gaëtan Lambert
Divers
cap 2030 pour sartilly baie bocage
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Sartilly-Baie-Bocage
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gaëtan LAMBERT (Ballotage) cap 2030 pour sartilly baie bocage
|620
|42,15%
|Laëtitia VAUTIER (Ballotage) avec vous pour sartilly-baie-bocage
|438
|29,78%
|Pascal CHAUMONT (Ballotage) sartilly-baie-bocage autrement
|413
|28,08%
|Participation au scrutin
|Sartilly-Baie-Bocage
|Taux de participation
|65,55%
|Taux d'abstention
|34,45%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|3,37%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,42%
|Nombre de votants
|1 545
Source : ministère de l’Intérieur
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