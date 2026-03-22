Résultat de l'élection municipale 2026 à Sartilly-Baie-Bocage : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Sartilly-Baie-Bocage

Le deuxième tour des élections municipales à Sartilly-Baie-Bocage a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Laëtitia Vautier
Laëtitia Vautier Divers
avec vous pour sartilly-baie-bocage
  • Laëtitia Vautier
  • Sébastien Ronsin
  • Eugénie Moxhet
  • Yannick Courcoux
  • Betty Rault
  • Étienne Legoupil
  • Laëtitia Géhan
  • Dominique Martin
  • Maëva Legand
  • Christophe Lecornier
  • Mathilde Marin
  • Fabien Boboeuf
  • Cheyenne Lepelletier Thévenin
  • Samuel Lemaitre
  • Linda Le Gall
  • Nicolas Michel
  • Angélique Chapel
  • Jean-Luc Garcia
  • Danièle Lemoussu
  • Olivier Léveillé
  • Sandrine Cousin
  • Mathéo Houel
  • Ingrid Montreuil
  • Didier Brégis
  • Christelle Perrigault
  • Aloïs Courcoux
  • Sophie Fazilleau
  • Stéphane Brou
  • Aurélie Ronsin
Gaëtan Lambert
Gaëtan Lambert Divers
cap 2030 pour sartilly baie bocage
  • Gaëtan Lambert
  • Anne-Cécile Rebelle
  • Didier Robidat
  • Delphine Maillard
  • Patrick Poupinet
  • Martine Hulin
  • Marc Desplanches
  • Nathalie Lebouteiller
  • Claude Lasis
  • Caroline Appriou
  • Michel Labbé
  • Marie Leprince
  • Jean-Philippe Lavalley
  • Véronique Loupy
  • Vivien Wourms
  • Marie Lemaitre
  • Patrick Delcourt
  • Mélanie Debroise
  • Roger Couin
  • Jocelyne Plaine
  • Christian Loupy
  • Corinne Jean-Joseph
  • Nicolas Bator
  • Florence Fahss
  • Philippe Levieux
  • Corinne Cabald
  • Nicolas Juin
  • Isabelle Lacchin
  • Loïc Mignot

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Sartilly-Baie-Bocage

Tête de listeListe Voix % des voix
Gaëtan LAMBERT
Gaëtan LAMBERT (Ballotage) cap 2030 pour sartilly baie bocage 		620 42,15%
Laëtitia VAUTIER
Laëtitia VAUTIER (Ballotage) avec vous pour sartilly-baie-bocage 		438 29,78%
Pascal CHAUMONT
Pascal CHAUMONT (Ballotage) sartilly-baie-bocage autrement 		413 28,08%
Participation au scrutin Sartilly-Baie-Bocage
Taux de participation 65,55%
Taux d'abstention 34,45%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,37%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,42%
Nombre de votants 1 545

Source : ministère de l’Intérieur

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