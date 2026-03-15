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19:18 - Sartilly-Baie-Bocage : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections municipales à Sartilly-Baie-Bocage comme dans tout l'Hexagone. Dotée de 1 560 logements pour 2 843 habitants, la densité de la ville est de 93 habitants/km². Ses 214 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social comprend 851 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (24,94%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Les électeurs, dont 41,90% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 7,08%, la ville affiche un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 29 688 €/an. À Sartilly-Baie-Bocage, les spécificités locales, tels que le chômage, l'éducation et l'immigration, se joignent aux défis français.

17:57 - Tendance électorale : le RN en progression à Sartilly-Baie-Bocage Le mouvement nationaliste n'était pas représenté à la dernière bataille municipale à Sartilly-Baie-Bocage il y a six ans, le scrutin s'étant joué sans affiliation politique affirmée dans la commune. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen engrangeait 23,45% des votes lors du tour de chauffe, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 38,72% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient offert 18,01% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score insuffisant, à Sartilly-Baie-Bocage comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second tour. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 32,12% lors du scrutin européen. Les législatives enfin offriront, lors du premier round, un résultat de 32,11% pour le RN. Qualifié contrairement à 2022, il finira avec 38,61% le dimanche suivant.

16:58 - À Sartilly-Baie-Bocage, 58,38 % de participation aux dernières municipales Pour ces municipales, l'abstention à Sartilly-Baie-Bocage sera fondamentale dans l'issue du scrutin. Pour rappel, l'abstention s'élevait à 41,62 % lors des dernières municipales, un score en demi-teinte alors qu'à cause de l'épidémie de coronavirus, une part importante des électeurs avaient renoncé à se déplacer. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a pour sa part été de 26,70 % des citoyens en mesure de voter. Certes, ces scrutins ne sont pas de même nature, mais il est intéressant d'étudier l'évolution entre les législatives de 2022 et celles de 2024. L'abstention aux législatives, mesurée à 48,76 % en 2022, a fortement régressé quant à elle, pour s'établir à 30,66 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 48,35 %. Cette photographie de la participation depuis six ans révèle à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une zone moins abstentionniste que la moyenne par rapport aux moyennes françaises.

15:59 - Résultats instructifs des scrutins d'il y a deux ans à Sartilly-Baie-Bocage La préférence des électeurs de Sartilly-Baie-Bocage a évolué lors de la très riche année 2024. Si deux ans plus tôt la commune semblait apparaître comme une zone acquise au bloc central, elle s'est plus ostensiblement affichée dès lors comme une ville politiquement partagée. Pour le tour unique des européennes de 2024, les suffrages s'étaient en effet majoritairement dirigés sur Jordan Bardella (32,12%). Les scrutins législatifs quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Bertrand Sorre (Ensemble !) en tête du peloton avec 41,06% au premier tour, devant Marie-Françoise Kurdziel (Rassemblement National) avec 32,11%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Bertrand Sorre culminant à 61,39% des suffrages exprimés dans la commune.

14:57 - À Sartilly-Baie-Bocage, l'élection en 2022 fut anvant tout favorable à le centre-droit La synthèse des votes de 2022 dépeint Sartilly-Baie-Bocage comme un territoire à l'ancrage centriste et macroniste marqué. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Sartilly-Baie-Bocage était en effet marquée par la domination d'Emmanuel Macron avec 34,86% des inscrits, tandis que Marine Le Pen engrangeait 23,45%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 61,28% pour Emmanuel Macron, contre 38,72% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi en 2022, les votants de Sartilly-Baie-Bocage soutenaient en priorité Bertrand Sorre (Ensemble !) avec 44,01% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 63,98%.

12:58 - Décryptage de l'évolution de la fiscalité à Sartilly-Baie-Bocage Tandis que les impôts locaux ont augmenté à Sartilly-Baie-Bocage entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à près de 13,21 % en 2024 (derniers chiffres en date), rapportant à la ville 63 100 euros la même année. Un apport qui est loin des 295 220 € engrangés en 2020. Depuis sa disparition pour les résidences principales en 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne constitue plus qu'une part résiduelle des ressources fiscales de la commune, transformant l'équilibre des finances locales. La taxe sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux à Sartilly-Baie-Bocage est passé à 42,90 % en 2024 (contre 19,18 % en 2020). Une hausse finalement automatique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes. Avec tous ces changements, le montant moyen payé par foyer fiscal à Sartilly-Baie-Bocage a atteint environ 748 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 477 € relevés en 2020.

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections à Sartilly-Baie-Bocage L'étude des résultats du scrutin municipal de 2020 à Sartilly-Baie-Bocage s'avère riche d'enseignements. Dès le premier tour de scrutin, Gaëtan Lambert a dominé les débats en recueillant 51,01% des bulletins. Juste derrière, Christelle Perrigault a recueilli 48,98% des votes. Ce triomphe au premier tour de Gaëtan Lambert a rendu tout second tour sans objet. Pour ce scrutin de 2026 à Sartilly-Baie-Bocage, cette répartition historique des voix pose les bases. La tâche s'annonce gigantesque ce dimanche pour les forces d'opposition face à cette victoire écrasante, face à un bloc majoritaire qui cherchera à reproduire le même schéma gagnant.