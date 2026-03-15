Résultat municipale 2026 à Sartilly-Baie-Bocage (50530) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Sartilly-Baie-Bocage a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Sartilly-Baie-Bocage, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Sartilly-Baie-Bocage [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Gaëtan LAMBERT
Gaëtan LAMBERT cap 2030 pour sartilly baie bocage 		620 42,15%
Laëtitia VAUTIER
Laëtitia VAUTIER avec vous pour sartilly-baie-bocage 		438 29,78%
Pascal CHAUMONT
Pascal CHAUMONT sartilly-baie-bocage autrement 		413 28,08%
Participation au scrutin Sartilly-Baie-Bocage
Taux de participation 65,55%
Taux d'abstention 34,45%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,37%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,42%
Nombre de votants 1 545

Source : ministère de l’Intérieur

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