Résultat de l'élection municipale 2026 à Sartrouville : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Sartrouville [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Sartrouville sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Sartrouville.
L'actu des élections municipales 2026 à Sartrouville
13:46 - Le montant des impôts locaux est en baisse à Sartrouville
Du côté de la fiscalité de Sartrouville, le produit fiscal par ménage s'est établi à 684 euros en 2024 (dernière date de relevé) contre 773 euros en début de mandat. Le taux de la taxe sur le foncier bâti s'est pourtant établi à un peu plus de 24,04 % en 2024 (contre 12,46 % en 2020). Une augmentation souvent automatique, sans que la commune en soit à l'origine : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale, l'État a transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 455 420 € de recettes en 2024. Un produit qui est loin des 14,09535 millions d'euros enregistrés 4 ans plus tôt avec un taux resté à près de 14,47 %. Cette taxe ne constitue désormais plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, ce qui a modifié la répartition des recettes.
11:59 - La liste Les Républicains en tête à Sartrouville lors des dernières élections municipales
Analyser les résultats de la dernière élection municipale à Sartrouville peut être éclairant. Au soir du premier tour, Pierre Fond (Les Républicains) a fait la course en tête en rassemblant 62,27% des soutiens. Sur la seconde marche, Isabelle Amaglio-Térisse (Divers gauche) a engrangé 24,12% des voix. Une troisième force s'est dégagée derrière Michèle Vitrac-Pouzoulet (Parti socialiste), s'adjugeant 938 électeurs (9,44%). Cette victoire sans appel a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Pour cette élection de 2026 à Sartrouville, cette répartition historique des voix offre une matrice bien spécifique que certains auront sans doute à cœur de dépasser. Pour le camp adverse, renverser une telle majorité sera ce dimanche le principal challenge, pendant que la municipalité en place cherchera à conserver son avance.
09:57 - Premier tour des municipales à Sartrouville : horaires des 30 bureaux de vote
En 2026, les habitants de Sartrouville sont appelés aux urnes pour les municipales, une échéance majeure pour l’avenir de leur commune. Ce vote local représente un temps fort de la vie démocratique de la ville. Le bilan du dernier mandat permet-il de dégager de nouvelles priorités pour les années à venir ? Plus bas dans la page vous pourrez vérifier la liste des candidats aux municipales à Sartrouville. Les 30 bureaux de vote de la ville de Sartrouville seront ouverts jusqu'à 20 h pour accueillir les électeurs. Le dépouillement débutera immédiatement après la fermeture des bureaux de vote.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Sartrouville
|Tête de listeListe
|
Isabelle Amaglio-Térisse
Liste divers gauche
Sartrouville autrement Union de la gauche écologiste
|
|
Pierre Fond
Liste divers droite
Sartrouville, j'aime ma ville
|
|
Kevin Melachio
Liste divers gauche
Nouveau Départ
|
|
Michel Imbert
Liste divers gauche
Arrêt des privatisations, l'argent pour les services publics pas pour la guerre
|
|
Norane Chiali
Liste de La France insoumise
Faire mieux pour Sartrouville
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pierre Fond (38 élus) Sartrouville j'aime ma ville
|6 185
|62,27%
|
|Isabelle Amaglio-Térisse (5 élus) Sartrouville citoyenne, ville écologique et solidaire
|2 396
|24,12%
|
|Michèle Vitrac-Pouzoulet (2 élus) Nous sartrouville pour une ville solidaire
|938
|9,44%
|
|Michel Imbert Sartrouville solidaire pour la défense, le rétablissement, l'amélioration des droits des sartrouvillois à des services publics de qualité, à la santé, au logement social
|413
|4,15%
|Participation au scrutin
|Sartrouville
|Taux de participation
|33,66%
|Taux d'abstention
|66,34%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|10 238
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pierre Fond (39 élus) Ensemble pour sartrouville
|10 754
|71,96%
|
|Michèle Vitrac-Pouzoulet (4 élus) Sartrouville notre ville
|2 791
|18,67%
|
|Roger Audroin (2 élus) Sartrouville solidaire pour la defense de la population et de ses droits
|1 399
|9,36%
|
|Participation au scrutin
|Sartrouville
|Taux de participation
|51,45%
|Taux d'abstention
|48,55%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,92%
|Nombre de votants
|15 393
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