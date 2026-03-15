Résultat de l'élection municipale 2026 à Sartrouville : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Sartrouville

Tête de listeListe
Isabelle Amaglio-Térisse
Isabelle Amaglio-Térisse Liste divers gauche
Sartrouville autrement Union de la gauche écologiste
  • Isabelle Amaglio-Térisse
  • Walyd Kalem
  • Michèle Vitrac-Pouzoulet
  • Esteban Legros
  • Danielle Chodat
  • Romain Chiaradia
  • Michelle Dulon
  • Alexandre Bigot
  • Adilia Fonseca Braz
  • Roger Audroin
  • Laetitia Yung
  • Jaheim de Barros
  • Marie-Hélène Agis
  • Yann Legrand
  • Marie Robert
  • Léon Bastareaud
  • Frédérique Delaunay
  • Eric Buquet
  • Sadia Tadjer
  • Hervé Gallon
  • Félicité Boum
  • Gabriel-Le Bernard
  • Solange Etene
  • Adam Hasseni-Harcha
  • Aurore Crotti
  • Séverin Brenac
  • Fatiha Douma Bouthiba
  • Alexandre Barrois
  • Delphine Pannequin
  • Nathan Sanchez
  • Laurianne Boudier-Lacaze
  • Mathéo Martins
  • Maria-Sarah Mesbah
  • Bruno Bordier
  • Catherine Hanin
  • Kyllian Luce--Guedon
  • Naïma Hamdi
  • Gilbert Carrilho
  • Sirine Teixeira Mendes
  • Jacques Desprez
  • Sophie Lavieville
  • Vincent Dubois-de Rycke
  • Nicole Murer
  • Jean-Pierre Szpryszynski
  • Laurence Desprez
  • Pierre-Alexandre Mounier
Pierre Fond
Pierre Fond Liste divers droite
Sartrouville, j'aime ma ville
  • Pierre Fond
  • Lina Lim
  • David Carmier
  • Alexandra Dublanche
  • Antoine de Lacoste Lareymondie
  • Emmanuelle Aubrun
  • Tanguy Buche
  • Alice Desjardins
  • Frédéric Hasman
  • Leïla Gharbi
  • Francis Sevin
  • Francine Granié
  • Laurent Meseguer
  • Gina Le Divenach
  • Benoit Nojac
  • Sylvie Danel
  • Denis Vaigreville
  • Dolores Pinto Rodrigues
  • Mathieu Primas
  • Arlette Staub
  • Alexandre Zeidenberg
  • Sonia Laurent
  • Olivier Pace
  • Arlette Lebert
  • Daniel Magalhaes Coutinho
  • Brigitte Thouvenin
  • Nicolas Fay
  • Nadia El Letaief
  • Christophe Pican
  • Élodie Kathirvel
  • Robert Mourachko
  • Aurélia Gibeaux
  • Clément Durnerin
  • Joëlle Ekoule
  • Julien Jeanvoine
  • Christèle Rettenmoser
  • Michel Jean-Louis
  • Marie-France Blanchard
  • Sammy Ameur
  • Monique Goyer
  • Fabien Coupoux
  • Chloé Meritil
  • Bernard Rousselot
  • Inès Dufond--Poulet
  • Jacques Salamitou
Kevin Melachio
Kevin Melachio Liste divers gauche
Nouveau Départ
  • Kevin Melachio
  • Gisele Simao
  • Modi Sissoko
  • Mabrouka Chemlali
  • Yero Djiby
  • Maguette Mbengue
  • Madibaba Nimaga
  • Sadio Siby
  • Kevin Fussien
  • Safiatou Fainke
  • Ridha Bettayeb
  • Victoria Luscap
  • Ikbal Sanali
  • Sana Yagoubi
  • Mohamed Keniche
  • Ornella Ngiese
  • Yannis Takerboucht
  • Naïma Belmaghni
  • Khene Bondo
  • Diba Sissoko
  • Gaston Die Goule
  • Coraline Brouard
  • Christian Kouame
  • Salama Sissoko
  • Kevin Bagaza Baya
  • Edwige Atta
  • Ibrahim Doumbia
  • Melodie Neun Tia
  • Saroumaya Abderemane
  • Ivanilda Moreira Gomes
  • Jeremy Athanase
  • Zaoide Sanali
  • Bassourou Diarra
  • Marie-France Makaya
  • Amal Dahalani
  • Camille Lulangu Zimonika
  • Fily Fainke
  • Salome Yoro
  • Babou-Yagui Kante
  • Chapo Kouachi
  • Loan Bervin
  • Mariam Soukouna
  • Mohamed Diaouné
  • Noemy Dornadin
  • Baba Fofana
  • Marietou Siby
Michel Imbert
Michel Imbert Liste divers gauche
Arrêt des privatisations, l'argent pour les services publics pas pour la guerre
  • Michel Imbert
  • Marie Joyeux
  • Alassane Konte
  • Michèle Larrat
  • Denis Masclaux
  • Colette Imbert
  • Mamadou Konate
  • Marie-Paule de Andrade
  • Rabah Ouhab
  • Pulchérie Mewoli
  • Vincent Chales
  • Karima Khettab
  • Vincent Monteiro
  • Nathalie Douez
  • Florent Byttebier
  • Saliha Merouane
  • Amar Benyagoub
  • Ilham Masclaux
  • Gilbert Pernet
  • Isabelle Pouponneau
  • Mohamedou Ndongo
  • Fadime Bayir
  • William Baldé
  • Ana Beleza Alves
  • Abdou Mbengue
  • Karine Foubert
  • Mokhtar Kezoui
  • Nathalie Imbert
  • Ahmed Tadjer
  • Myriam Konate-Ballo
  • Ludovic Neau
  • Kathleen Byttebier
  • Kévin Bayir
  • Alice Zedong
  • Demba Dembele
  • Nicole Chassin-Juhel
  • Charlie Rajabaly
  • Julie-Charlotte Gesnel
  • Jean-Denys Lhuillery
  • Christelle Massin
  • Julien Dameron
  • Bernadette Coacolo
  • Edmond Massena
  • Koudédia Sidibe
  • Hugo Dretzen
Norane Chiali
Norane Chiali Liste de La France insoumise
Faire mieux pour Sartrouville
  • Norane Chiali
  • Michel Denis
  • Kahina Belfaked
  • Houssam Madi
  • Claudine Barret
  • Hamza Benaliouche
  • Sandrine Dufour
  • Sami Akherib
  • Caroline Martin
  • Aksel Sahali
  • Annick Brechet
  • Hossein Bousslat
  • Gaëlle Holvoet
  • Larbi Sefouane
  • Céline Lefebvre
  • Serge Bauin
  • Malika Ouraou
  • Ivan Chantepie
  • Afnene Sefouane
  • Jean-Claude Sauty
  • Aloïse Denis
  • Mejdi Khamassi
  • Randa Zaoui
  • Romain Boussot
  • Rayhane Sefouane
  • Maxime Bienbeau
  • Karima Boucherit
  • Drystan Denis
  • Samerra Chenni
  • Florent Brousse
  • Nesrine Ben Amor
  • Nicolas Cebron
  • Giulia Gallo
  • Azeddine Sefouane
  • Audrey Modolo
  • Kamel Bettayeb
  • Justine Rieu
  • Fakhreddine Labbene
  • Cannelle Lesieure Desbriere
  • Nadir Oubbea
  • Claire de Saint Martin
  • Othman Gara
  • Elise Khadir
  • Massimo Gerevini
  • Fatma Haidar
  • Zakaria Laissar
  • Annie Guilhem

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre Fond
Pierre Fond (38 élus) Sartrouville j'aime ma ville 		6 185 62,27%
  • Pierre Fond
  • Emmanuelle Aubrun
  • Antoine De Lacoste Lareymondie
  • Alexandra Dublanche
  • Raynald Godart
  • Lina Lim
  • David Carmier
  • Francine Granié
  • Pierre Prigent
  • Alice Hajem
  • Frédéric Hasman
  • Leïla Gharbi
  • Francis Sevin
  • Arlette Lebert
  • Tanguy Buche
  • Sylvie Danel
  • Laurent Meseguer
  • Dolores Pinto Rodrigues
  • Benoit Nojac
  • Gina Le Divenach
  • Mathieu Primas
  • Marie-Claude Pécriaux
  • Hassan Drif
  • Sonia Bost
  • M'barek Bouchlliga
  • Arlette Staub
  • Denis Vaigreville
  • Nadia El Letaief
  • Nicolas Fay
  • Marie-Astrid De Marin De Montmarin
  • Jacques Salamitou
  • Carine Tounkara
  • Benoît Bouheben-Demay
  • Brigitte Thouvenin
  • Daniel Magalhaes Coutinho
  • Christèle Rettenmoser
  • Michel Jean-Louis
  • Marie-France Blanchard
Isabelle Amaglio-Térisse
Isabelle Amaglio-Térisse (5 élus) Sartrouville citoyenne, ville écologique et solidaire 		2 396 24,12%
  • Isabelle Amaglio-Térisse
  • Oumar Camara
  • Danielle Chodat
  • Roger Audroin
  • Laëtitia Labille
Michèle Vitrac-Pouzoulet
Michèle Vitrac-Pouzoulet (2 élus) Nous sartrouville pour une ville solidaire 		938 9,44%
  • Michèle Vitrac-Pouzoulet
  • Pierre-Alexandre Mounier
Michel Imbert
Michel Imbert Sartrouville solidaire pour la défense, le rétablissement, l'amélioration des droits des sartrouvillois à des services publics de qualité, à la santé, au logement social 		413 4,15%
Participation au scrutin Sartrouville
Taux de participation 33,66%
Taux d'abstention 66,34%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 10 238

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre Fond
Pierre Fond (39 élus) Ensemble pour sartrouville 		10 754 71,96%
  • Pierre Fond
  • Dominique Aknine
  • Antoine De Lacoste Lareymondie
  • Véronique Muller-Lasbareilles
  • Raynald Godart
  • Francine Granie
  • Frédéric Hasman
  • Emmanuelle Aubrun
  • Jacky Colonges
  • Martine Bardot-Vinet
  • Pierre Prigent
  • Alexandra Dublanche
  • Francis Sevin
  • Lina Lim
  • David Carmier
  • Arlette Lebert
  • Moise Bangoura
  • Alice Hajem
  • Laurent Meseguer
  • Nathalie Moneyron
  • Hassan Drif
  • Sylvie Danel
  • Jean-René Clausier
  • Christine Fragkopoulos-Gratot
  • Alain Etchart
  • Marie-Claude Pecriaux
  • Jean Luc Lanaspre
  • Annabelle Hadjeres
  • Daniel Coutinho
  • Chrystelle Gorias
  • Michel Jean-Louis
  • Natalia Moreira
  • Daniel Camus
  • Christine Amoretti De Stephanis
  • Bernard Lemaire
  • Dolores Rodrigues
  • Nicolas Fay
  • Brigitte Thouvenin
  • Sammy Ameur
Michèle Vitrac-Pouzoulet
Michèle Vitrac-Pouzoulet (4 élus) Sartrouville notre ville 		2 791 18,67%
  • Michèle Vitrac-Pouzoulet
  • Romain Chiaradia
  • Marie Le Falher
  • Stéphane Peret
Roger Audroin
Roger Audroin (2 élus) Sartrouville solidaire pour la defense de la population et de ses droits 		1 399 9,36%
  • Roger Audroin
  • Marie-Laure Tudoux
Participation au scrutin Sartrouville
Taux de participation 51,45%
Taux d'abstention 48,55%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,92%
Nombre de votants 15 393

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