Résultat municipale 2026 à Sartrouville (78500) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
- Résultat municipale 2026 à Sartrouville - Tour 1
- Election municipale 2026 à Sartrouville [EN DIRECT]
- Bureaux de vote à Sartrouville
- Sartrouville (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Sartrouville a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Sartrouville, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Sartrouville [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pierre FOND (38 élus) Sartrouville, j'aime ma ville
|9 198
|61,91%
|
|Isabelle AMAGLIO-TÉRISSE (5 élus) Sartrouville autrement Union de la gauche écologiste
|3 476
|23,39%
|
|Norane CHIALI (2 élus) Faire mieux pour Sartrouville
|1 280
|8,61%
|
|Kevin MELACHIO Nouveau Départ
|634
|4,27%
|Michel IMBERT Arrêt des privatisations, l'argent pour les services publics pas pour la guerre
|270
|1,82%
|Participation au scrutin
|Sartrouville
|Taux de participation
|46,81%
|Taux d'abstention
|53,19%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,99%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,71%
|Nombre de votants
|15 115
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Sartrouville [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Sartrouville en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Sartrouville
19:21 - Dynamique électorale à Sartrouville : une analyse socio-démographique
A mi-chemin des municipales, Sartrouville fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 31,84% de cadres supérieurs pour 51 570 habitants, cette commune possède une certaine vitalité économique. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 3 505 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 31 539 foyers fiscaux. Dans la commune, 19,17% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 6,32% ont plus de 75 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. La présence de 9 456 résidents étrangers, soit 18,34% de la population, contribue à son pluriculturalisme. Dans cette diversité sociale, 46,97% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 184,64 euros, accable une commune qui désire plus de prospérité. À Sartrouville, les problématiques locales, tels que le travail, l'enseignement et l'immigration, se joignent aux défis français.
17:57 - Quel score pour le RN à Sartrouville aux derniers scrutins ?
Le RN avait échoué à grimper parmi les listes arrivées en tête lors des municipales à Sartrouville il y a 6 ans. Lors de la course à l'Élysée deux ans après, Marine Le Pen recueillait 13,31% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la commune avec 26,53% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient attribué 10,52% au candidat RN au tour 1. Un score trop limité, à Sartrouville comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au deuxième round. Le score de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 18,70% pour les européennes, juste avant la dissolution. Le RN était inexistant dans l'urne.
16:58 - La commune de Sartrouville plutôt abstentionniste lors des élections
L'affluence dans les bureaux de vote de Sartrouville constituera ce soir une clé pour cette municipale 2026. La participation atteignait 33,66 % pour le premier tour des municipales de 2020, en deçà des 44,7 % de la moyenne nationale alors que le pays était déjà affecté par le Covid-19. S'agissant d'élire leur maire, les municipales restent pourtant traditionnellement, avec les présidentielles, des rendez-vous où les Français se mobilisent en masse. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont d'ailleurs 22 553 citoyens qui ont voté au premier tour, soit 73,04 % de participation. Naturellement, la dynamique d'une élection locale diffère de celle d'un scrutin national, mais il est éclairant d'observer la progression des législatives de 2022 à celles de 2024. En 2022, les législatives livraient de leur côté une participation de 45,14 % (contre 47,51 % en moyenne nationale), avant de bondir à 64,96 % après la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes avaient concentré 48,84 % des électeurs (soit environ 15 307 votants). Si on retrace une trajectoire sur ces cinq scrutins, le territoire se révèle in fine comme une contrée où la participation peine à décoller.
15:59 - L'année de la dissolution, comment Sartrouville a-t-elle voté ?
Lors des dernières européennes, le résultat à Sartrouville s'était dessiné autour de l'équipe de Manon Aubry (22,91%), devançant la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (18,70%) et Valérie Hayer (14,67%). Yassine Benyettou (Union de la gauche) avait ensuite performé au premier tour des élections législatives à Sartrouville une vingtaine de jours plus tard avec 41,97%. Yaël Braun-Pivet (Ensemble !) suivait à la deuxième place avec 31,58%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Yassine Benyettou culminant à 44,42% des suffrages exprimés dans la localité. L'analyse de ces scrutins de 2024 a ainsi confirmé que Sartrouville s'affirmait alors toujours comme un territoire très porté vers la gauche.
14:57 - Pour les municipales 2026, Sartrouville reste un territoire tourné vers la gauche
En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Sartrouville voyait Jean-Luc Mélenchon prendre le leadership localement avec 33,46% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 28,84%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Emmanuel Macron l'emporter avec 73,47%, contre 26,53% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif par la suite, les votants de Sartrouville soutenaient en priorité Sophie Thevenet (Nupes) avec 34,94% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 50,50%. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une ville acquise aux forces de gauche.
12:58 - Le montant des impôts locaux est en baisse à Sartrouville
Du côté de la fiscalité de Sartrouville, le produit fiscal par ménage s'est établi à 684 euros en 2024 (dernière date de relevé) contre 773 euros en début de mandat. Le taux de la taxe sur le foncier bâti s'est pourtant établi à un peu plus de 24,04 % en 2024 (contre 12,46 % en 2020). Une augmentation souvent automatique, sans que la commune en soit à l'origine : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale, l'État a transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 455 420 € de recettes en 2024. Un produit qui est loin des 14,09535 millions d'euros enregistrés 4 ans plus tôt avec un taux resté à près de 14,47 %. Cette taxe ne constitue désormais plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, ce qui a modifié la répartition des recettes.
11:59 - La liste Les Républicains en tête à Sartrouville lors des dernières élections municipales
Analyser les résultats de la dernière élection municipale à Sartrouville peut être éclairant. Au soir du premier tour, Pierre Fond (Les Républicains) a fait la course en tête en rassemblant 62,27% des soutiens. Sur la seconde marche, Isabelle Amaglio-Térisse (Divers gauche) a engrangé 24,12% des voix. Une troisième force s'est dégagée derrière Michèle Vitrac-Pouzoulet (Parti socialiste), s'adjugeant 938 électeurs (9,44%). Cette victoire sans appel a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Pour cette élection de 2026 à Sartrouville, cette répartition historique des voix offre une matrice bien spécifique que certains auront sans doute à cœur de dépasser. Pour le camp adverse, renverser une telle majorité sera ce dimanche le principal challenge, pendant que la municipalité en place cherchera à conserver son avance.
09:57 - Premier tour des municipales à Sartrouville : horaires des 30 bureaux de vote
En 2026, les habitants de Sartrouville sont appelés aux urnes pour les municipales, une échéance majeure pour l’avenir de leur commune. Ce vote local représente un temps fort de la vie démocratique de la ville. Le bilan du dernier mandat permet-il de dégager de nouvelles priorités pour les années à venir ? Plus bas dans la page vous pourrez vérifier la liste des candidats aux municipales à Sartrouville. Les 30 bureaux de vote de la ville de Sartrouville seront ouverts jusqu'à 20 h pour accueillir les électeurs. Le dépouillement débutera immédiatement après la fermeture des bureaux de vote.
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