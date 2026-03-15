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19:21 - Dynamique électorale à Sartrouville : une analyse socio-démographique A mi-chemin des municipales, Sartrouville fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 31,84% de cadres supérieurs pour 51 570 habitants, cette commune possède une certaine vitalité économique. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 3 505 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 31 539 foyers fiscaux. Dans la commune, 19,17% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 6,32% ont plus de 75 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. La présence de 9 456 résidents étrangers, soit 18,34% de la population, contribue à son pluriculturalisme. Dans cette diversité sociale, 46,97% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 184,64 euros, accable une commune qui désire plus de prospérité. À Sartrouville, les problématiques locales, tels que le travail, l'enseignement et l'immigration, se joignent aux défis français.

17:57 - Quel score pour le RN à Sartrouville aux derniers scrutins ? Le RN avait échoué à grimper parmi les listes arrivées en tête lors des municipales à Sartrouville il y a 6 ans. Lors de la course à l'Élysée deux ans après, Marine Le Pen recueillait 13,31% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la commune avec 26,53% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient attribué 10,52% au candidat RN au tour 1. Un score trop limité, à Sartrouville comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au deuxième round. Le score de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 18,70% pour les européennes, juste avant la dissolution. Le RN était inexistant dans l'urne.

16:58 - La commune de Sartrouville plutôt abstentionniste lors des élections L'affluence dans les bureaux de vote de Sartrouville constituera ce soir une clé pour cette municipale 2026. La participation atteignait 33,66 % pour le premier tour des municipales de 2020, en deçà des 44,7 % de la moyenne nationale alors que le pays était déjà affecté par le Covid-19. S'agissant d'élire leur maire, les municipales restent pourtant traditionnellement, avec les présidentielles, des rendez-vous où les Français se mobilisent en masse. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont d'ailleurs 22 553 citoyens qui ont voté au premier tour, soit 73,04 % de participation. Naturellement, la dynamique d'une élection locale diffère de celle d'un scrutin national, mais il est éclairant d'observer la progression des législatives de 2022 à celles de 2024. En 2022, les législatives livraient de leur côté une participation de 45,14 % (contre 47,51 % en moyenne nationale), avant de bondir à 64,96 % après la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes avaient concentré 48,84 % des électeurs (soit environ 15 307 votants). Si on retrace une trajectoire sur ces cinq scrutins, le territoire se révèle in fine comme une contrée où la participation peine à décoller.

15:59 - L'année de la dissolution, comment Sartrouville a-t-elle voté ? Lors des dernières européennes, le résultat à Sartrouville s'était dessiné autour de l'équipe de Manon Aubry (22,91%), devançant la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (18,70%) et Valérie Hayer (14,67%). Yassine Benyettou (Union de la gauche) avait ensuite performé au premier tour des élections législatives à Sartrouville une vingtaine de jours plus tard avec 41,97%. Yaël Braun-Pivet (Ensemble !) suivait à la deuxième place avec 31,58%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Yassine Benyettou culminant à 44,42% des suffrages exprimés dans la localité. L'analyse de ces scrutins de 2024 a ainsi confirmé que Sartrouville s'affirmait alors toujours comme un territoire très porté vers la gauche.

14:57 - Pour les municipales 2026, Sartrouville reste un territoire tourné vers la gauche En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Sartrouville voyait Jean-Luc Mélenchon prendre le leadership localement avec 33,46% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 28,84%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Emmanuel Macron l'emporter avec 73,47%, contre 26,53% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif par la suite, les votants de Sartrouville soutenaient en priorité Sophie Thevenet (Nupes) avec 34,94% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 50,50%. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une ville acquise aux forces de gauche.

12:58 - Le montant des impôts locaux est en baisse à Sartrouville Du côté de la fiscalité de Sartrouville, le produit fiscal par ménage s'est établi à 684 euros en 2024 (dernière date de relevé) contre 773 euros en début de mandat. Le taux de la taxe sur le foncier bâti s'est pourtant établi à un peu plus de 24,04 % en 2024 (contre 12,46 % en 2020). Une augmentation souvent automatique, sans que la commune en soit à l'origine : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale, l'État a transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 455 420 € de recettes en 2024. Un produit qui est loin des 14,09535 millions d'euros enregistrés 4 ans plus tôt avec un taux resté à près de 14,47 %. Cette taxe ne constitue désormais plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, ce qui a modifié la répartition des recettes.

11:59 - La liste Les Républicains en tête à Sartrouville lors des dernières élections municipales Analyser les résultats de la dernière élection municipale à Sartrouville peut être éclairant. Au soir du premier tour, Pierre Fond (Les Républicains) a fait la course en tête en rassemblant 62,27% des soutiens. Sur la seconde marche, Isabelle Amaglio-Térisse (Divers gauche) a engrangé 24,12% des voix. Une troisième force s'est dégagée derrière Michèle Vitrac-Pouzoulet (Parti socialiste), s'adjugeant 938 électeurs (9,44%). Cette victoire sans appel a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Pour cette élection de 2026 à Sartrouville, cette répartition historique des voix offre une matrice bien spécifique que certains auront sans doute à cœur de dépasser. Pour le camp adverse, renverser une telle majorité sera ce dimanche le principal challenge, pendant que la municipalité en place cherchera à conserver son avance.