Résultat municipale 2026 à Sartrouville (78500) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Sartrouville a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Sartrouville, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Sartrouville [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre FOND
Pierre FOND (38 élus) Sartrouville, j'aime ma ville 		9 198 61,91%
  • Pierre FOND
  • Lina LIM
  • David CARMIER
  • Alexandra DUBLANCHE
  • Antoine DE LACOSTE LAREYMONDIE
  • Emmanuelle AUBRUN
  • Tanguy BUCHE
  • Alice DESJARDINS
  • Frédéric HASMAN
  • Leïla GHARBI
  • Francis SEVIN
  • Francine GRANIÉ
  • Laurent MESEGUER
  • Gina LE DIVENACH
  • Benoit NOJAC
  • Sylvie DANEL
  • Denis VAIGREVILLE
  • Dolores PINTO RODRIGUES
  • Mathieu PRIMAS
  • Arlette STAUB
  • Alexandre ZEIDENBERG
  • Sonia LAURENT
  • Olivier PACE
  • Arlette LEBERT
  • Daniel MAGALHAES COUTINHO
  • Brigitte THOUVENIN
  • Nicolas FAY
  • Nadia EL LETAIEF
  • Christophe PICAN
  • Élodie KATHIRVEL
  • Robert MOURACHKO
  • Aurélia GIBEAUX
  • Clément DURNERIN
  • Joëlle EKOULE
  • Julien JEANVOINE
  • Christèle RETTENMOSER
  • Michel JEAN-LOUIS
  • Marie-France BLANCHARD
Isabelle AMAGLIO-TÉRISSE
Isabelle AMAGLIO-TÉRISSE (5 élus) Sartrouville autrement Union de la gauche écologiste 		3 476 23,39%
  • Isabelle AMAGLIO-TÉRISSE
  • Walyd KALEM
  • Michèle VITRAC-POUZOULET
  • Esteban LEGROS
  • Danielle CHODAT
Norane CHIALI
Norane CHIALI (2 élus) Faire mieux pour Sartrouville 		1 280 8,61%
  • Norane CHIALI
  • Michel DENIS
Kevin MELACHIO
Kevin MELACHIO Nouveau Départ 		634 4,27%
Michel IMBERT
Michel IMBERT Arrêt des privatisations, l'argent pour les services publics pas pour la guerre 		270 1,82%
Participation au scrutin Sartrouville
Taux de participation 46,81%
Taux d'abstention 53,19%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,99%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,71%
Nombre de votants 15 115

Source : ministère de l’Intérieur

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