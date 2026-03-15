Résultat municipale 2026 à Sarzeau (56370) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Sarzeau a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Sarzeau, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Sarzeau [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Marc DUPEYRAT
Jean-Marc DUPEYRAT (25 élus) Sarzeau en mouvement 		3 923 72,53%
  • Jean-Marc DUPEYRAT
  • Corinne JOUIN DARRAS
  • Vincent CHARLIN
  • Dominique GODEFROY
  • Gérard LE DROGO
  • Maryse Marie Thérèse BURBAN
  • Christian PLOTTON
  • Emilie DREAN
  • Jean-Yves COUEDEL
  • Anne-Marie DISSERT GANDON
  • Christophe SUPTIL
  • Nathalie Marie LE GAL (BOUGIO)
  • Eric DENIS
  • Gwénola DE GOUVELLO
  • Alan PEDRONO
  • Carole LEGENDRE
  • Jean-Jacques LE PRIOL
  • Cécile GAULT
  • Antoine BRIEND
  • Corinne LE FLOCH
  • Nicolas LE TUTOUR
  • Valérie COTTENET
  • Olivier ARNOD
  • Fanny PICHON
  • Arnaud JARLEGAN
Isabelle CHABRAN
Isabelle CHABRAN (4 élus) L'énergie du collectif pour Sarzeau 		1 486 27,47%
  • Isabelle CHABRAN
  • Nicolas MARGERIN
  • Claire CORNIC
  • Francis OBERT
Participation au scrutin Sarzeau
Taux de participation 63,65%
Taux d'abstention 36,35%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,31%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,49%
Nombre de votants 5 623

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Morbihan ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans le Morbihan. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Sarzeau