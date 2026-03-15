Résultat de l'élection municipale 2026 à Sassenage : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Sassenage

Tête de listeListe
Michel Vendra
Michel Vendra Liste divers centre
Sassenage à coeur
  • Michel Vendra
  • Sylvie Genin-Lomier
  • Jérôme Giachino
  • Marie-Frédérique Di Raffaele
  • M'Hamed Benharouga
  • Amandine Aimone Chenevay
  • Pascal Garcia
  • Annie Suau-Bourdis
  • Jean-François Lesage
  • Laetitia Hegic
  • Thierry Masnada
  • Nathaly Tavernier
  • Michel Kunda
  • Hajera Turki
  • Timéo Grimaldi
  • Samira Da Rocha
  • Aldo Grillo
  • Sandrine Freitas
  • Eric Messina
  • Micheline Cigna
  • Michel Scaringella
  • Virginie Balducci
  • Gregory Degasperi
  • Marion Lajoye
  • Sébastien Ravier
  • Aurélie Brosse
  • Jean-Marie Kodjadjanian
  • Stéphanie Chabert
  • Jean-François Bellavia
  • Isabelle Marchand
  • Rodolphe Merle
  • Mireille Cardoletti
  • Ewan Dumont
  • Lucie Julien
  • Herve Daviau
Nathalie Levrat
Nathalie Levrat Liste Divers
AVEC VOUS, POUR VOUS ET POUR SASSENAGE
  • Nathalie Levrat
  • Jim Gavrel
  • Maria Seigler
  • Alain de Weck
  • Mathilde Czarnecki
  • Laurent Falco
  • Rosanna Di Natale
  • Mohamed Charni
  • Marie Bardin
  • Julien Schrammek
  • Ursula Rohmer
  • Christian Ferrante
  • Rosa Moro
  • Pierre Germain-Cara
  • Françoise Aviles-Vera
  • Michel Canovas
  • Nicole Inard
  • Eric Martinez
  • Christine Mota-Alves
  • Georges Londiche
  • Maria Smimmaro
  • Alexandre Crespel
  • Julie Rey-Joly
  • Dylan Czarnecki
  • Angela Di Natale
  • Jason Correnoz
  • Julie Koehl
  • Eric Perez
  • Nadia Saez Seraphin
  • Brice Falco
  • Melissa Mota-Alves
  • Jean-Marc Scaringella
  • Kassandra Falco
Michel Barrionuevo
Michel Barrionuevo Liste divers gauche
SASSENAGE EN COMMUN
  • Michel Barrionuevo
  • Géraldine Palcoux
  • Bernard Doutreleau
  • Élise Fleury
  • Farid Benzakour
  • Cécile Coutard
  • Marc Kogon
  • Ghislaine Jouanneau
  • François Allet
  • Anne-Gaëlle Fendt
  • Rémi Cailletaud
  • Carole Falco Guerain
  • Michel Imbert
  • Habiba El Hachani
  • Xavier Saliaris
  • Louisette Di Candido
  • Lévi Cormier
  • Cécile Chretien
  • Benjamin Catinella
  • Christine Mentasti
  • Stéphane Piccarreta
  • Sophie Doutreleau
  • Alain Munnier
  • Cécile Chabot
  • Christian Demange
  • Anne Gautier Bourdais
  • Yahia Debza
  • Anne-Lyse Lacroix
  • Guillaume de Geyer d'Orth
  • Virginie Mournetas
  • Roland Airiau
  • Ouarda Benmoussa Segaoui
  • Aurélien Karle
  • Catherine Le Coz
  • Olivier Guerain
Jérôme Boetti Di Castano
Jérôme Boetti Di Castano Liste divers centre
POUR SASSENAGE
  • Jérôme Boetti Di Castano
  • Christelle Pirault
  • Dominique Conticchio
  • Roxane Gonsalez
  • Klodjan Bidaj
  • Julie Cassagne
  • Thierry Luc Caruana
  • Carine Ardiaca
  • Laurent Chaval
  • Marie-Dominique Haillet de Longpre
  • Renaud Chantre
  • Stéphanie Vinciguerra
  • Attilio Lapaglia
  • Christine Burfin
  • Yann Debordes
  • Evelyne Dumort Orset-Blanc
  • Kevin Pastorino
  • Ornella Lapaglia
  • Kevin Duchez
  • Cyrielle Fay
  • Bassem Salem
  • Aurélie Hamel
  • David Meurant
  • Raquel Moreira Martins
  • Guillaume Julien Gerome
  • Laurine Benani
  • Nicolas Vinciguerra
  • Brigitte Gallo
  • Julien Gay
  • Dahila Oudia
  • Patrice Arzenton
  • Aimée Locatelli
  • Eric-Jean Mangione

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Christian Coigne
Christian Coigne (25 élus) Pour sassenage, une fierté partagée 		2 157 52,13%
  • Christian Coigne
  • Christine Durand
  • Jérôme Merle
  • Nathalie Brites
  • Jérôme Boetti Di Castano
  • Brigitte Gallo
  • Jean-Pierre Serraillier
  • Sylvie Genin-Lomier
  • Michel Vendra
  • Marie-Frédérique Di Raffaele
  • Daniel D`olivier-Quintas
  • Mylène Gourgand
  • Jérôme Giachino
  • Roxane Gonsalez
  • Amédée Matraire
  • Daphné David
  • M'hamed Benharouga
  • Gaëlle Nicolas
  • Hervé Madinier
  • Assunta Rosin- Bedin
  • Benjamin Torelli
  • Francette Gierczak
  • Jean-Philippe Veau
  • Nathalie Levrat
  • Jean-Pierre Ravetto
Yannick Belle
Yannick Belle (8 élus) S'unir pour sassenage 		1 980 47,86%
  • Yannick Belle
  • Florence Parvy
  • Farid Benzakour
  • Marie-Laure Mayoud
  • Jean-Paul Reynaud
  • Florence Léveillé
  • Rafael Laboissière
  • Anne-Laure Sergere
Participation au scrutin Sassenage
Taux de participation 52,65%
Taux d'abstention 47,35%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 210

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Christian Coigne
Christian Coigne Pour sassenage, une fierté partagée 		1 699 44,97%
Yannick Belle
Yannick Belle Sassenage naturellement 		1 352 35,78%
Farid Benzakour
Farid Benzakour Sassenage en transition 		727 19,24%
Participation au scrutin Sassenage
Taux de participation 48,29%
Taux d'abstention 51,71%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 848

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Christian Coigne
Christian Coigne (27 élus) Sassenage avec vous, sassenage avant tout 		3 193 60,40%
  • Christian Coigne
  • Nathalie Brites
  • Jérôme Merle
  • Christine Durand
  • Séverin Batfroi
  • Sandrine Vitali
  • Jérôme Boetti Di Castano
  • Florence Fechoz-Christophe
  • Amédée Matraire
  • Sylvie Genin-Lomier
  • Mohamed Benharouga
  • Marie-Frédérique Di Raffaele
  • Philippe Evrard
  • Assunta Rosin- Bedin
  • Jean-Pierre Serraillier
  • Brigitte Gallo
  • Jérôme Giachino
  • Evelyne Arnaud
  • Dominique Izzo
  • Jeanine Antoine
  • Daniel D`olivier-Quintas
  • Gaëlle Burel
  • Jean-Pierre Ravetto
  • Francette Gierczak
  • Michel Vendra
  • Marie-Laure Felici
  • Clément Chassaing
Yannick Belle
Yannick Belle (6 élus) Sassenage a votre image 		2 093 39,59%
  • Yannick Belle
  • Véronique Ferrazzi
  • Michel Barrionuevo
  • Florence Parvy
  • Pierre-Manuel Chauvet
  • Béatrice Hemard
Participation au scrutin Sassenage
Taux de participation 67,79%
Taux d'abstention 32,21%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,92%
Nombre de votants 5 445

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