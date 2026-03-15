Résultat de l'élection municipale 2026 à Sassenage : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Sassenage [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Sassenage sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Sassenage.
L'actu des élections municipales 2026 à Sassenage
13:46 - Impôts locaux : une fiscalité stable à Sassenage
Alors que les impôts locaux ont diminué à Sassenage depuis les dernières municipales, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à près de 16,87 % en 2024 (données les plus récentes), rapportant à la ville 125 020 €, bien en deçà des 3 179 680 € perçus en 2020. Sa disparition pour la quasi-totalité des foyers au 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat en fait dorénavant une recette marginale, justifiant cette diminution significative de rendement pour la commune. La taxe sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux constaté à Sassenage atteint désormais 52,30 % en 2024 (contre 36,40 % en 2020). Mais attention : cette hausse est la plupart du temps automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : le montant moyen payé par foyer fiscal à Sassenage a atteint 1 465 € en 2024 (contre 1 495 € en 2020).
11:59 - Municipales 2020 à Sassenage : retour sur une élection très disputée
Les forces politiques en présence sont aujourd'hui encore façonnées par le verdict du dernier scrutin communal à Sassenage. Dès le premier tour de scrutin, Christian Coigne (Union des Démocrates et Indépendants) a pris la première place en récoltant 1 699 soutiens (44,97%). À ses trousses, Yannick Belle (Divers gauche) a capté 1 352 bulletins valides (35,78%). Un retard notable. A défaut de majorité absolue, le duel du second tour a donc tranché une semaine plus tard. Christian Coigne l'a finalement emporté avec 2 157 voix (52,13%), face à Yannick Belle rassemblant 47,86% des électeurs. À la surprise générale, le challenger a pu refaire son retard avec de solides réserves de voix, rendant le final très serré. Bien que Yannick Belle ait su capter davantage d'électeurs du premier tour en ajoutant 628 suffrages à son total, cela n'a pas suffi à inverser la tendance. Pour cette élection de 2026 à Sassenage, cette dynamique constitue un point de départ particulier. L'opposition se doit impérativement d'obtenir plus de voix ce dimanche, dès le premier tour, au moment où le conseil municipal sortant, lui, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
09:57 - Les municipales à Sassenage ont lieu aujourd'hui
Les 8 bureaux de vote de l'agglomération de Sassenage fermeront leurs portes à 19 heures. Les municipales 2026 offrent la possibilité aux Français de se prononcer sur les défis qui concernent leur ville. À Sassenage comme ailleurs, ce scrutin local constitue un moment important de la vie démocratique pour les habitants. Pour mémoire, Christian Coigne (Union des Démocrates et Indépendants) a conquis la mairie au second tour en 2020. Quel bilan les électeurs peuvent-ils tirer de ces six années de mandat ? Vous pouvez consulter ci-dessous la liste de ceux qui se soumettent au suffrage ce dimanche à Sassenage. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, etc.) pour pouvoir voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Sassenage
|Tête de listeListe
|
Michel Vendra
Liste divers centre
Sassenage à coeur
|
|
Nathalie Levrat
Liste Divers
AVEC VOUS, POUR VOUS ET POUR SASSENAGE
|
|
Michel Barrionuevo
Liste divers gauche
SASSENAGE EN COMMUN
|
|
Jérôme Boetti Di Castano
Liste divers centre
POUR SASSENAGE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christian Coigne (25 élus) Pour sassenage, une fierté partagée
|2 157
|52,13%
|
|Yannick Belle (8 élus) S'unir pour sassenage
|1 980
|47,86%
|
|Participation au scrutin
|Sassenage
|Taux de participation
|52,65%
|Taux d'abstention
|47,35%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 210
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christian Coigne Pour sassenage, une fierté partagée
|1 699
|44,97%
|Yannick Belle Sassenage naturellement
|1 352
|35,78%
|Farid Benzakour Sassenage en transition
|727
|19,24%
|Participation au scrutin
|Sassenage
|Taux de participation
|48,29%
|Taux d'abstention
|51,71%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 848
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christian Coigne (27 élus) Sassenage avec vous, sassenage avant tout
|3 193
|60,40%
|
|Yannick Belle (6 élus) Sassenage a votre image
|2 093
|39,59%
|
|Participation au scrutin
|Sassenage
|Taux de participation
|67,79%
|Taux d'abstention
|32,21%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,92%
|Nombre de votants
|5 445
Villes voisines de Sassenage
- Sassenage (38360)
- Ecole primaire à Sassenage
- Maternités à Sassenage
- Crèches et garderies à Sassenage
- Classement des collèges à Sassenage
- Salaires à Sassenage
- Impôts à Sassenage
- Dette et budget de Sassenage
- Climat et historique météo de Sassenage
- Accidents à Sassenage
- Délinquance à Sassenage
- Inondations à Sassenage
- Nombre de médecins à Sassenage
- Pollution à Sassenage
- Entreprises à Sassenage
- Prix immobilier à Sassenage