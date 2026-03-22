Résultat de l'élection municipale 2026 à Sassenage : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Sassenage

Le deuxième tour des élections municipales à Sassenage a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Michel Vendra
Michel Vendra Liste divers centre
Sassenage à coeur
  • Michel Vendra
  • Sylvie Genin-Lomier
  • Jérôme Giachino
  • Marie-Frédérique Di Raffaele
  • M'Hamed Benharouga
  • Amandine Aimone Chenevay
  • Pascal Garcia
  • Annie Suau-Bourdis
  • Jean-François Lesage
  • Laetitia Hegic
  • Thierry Masnada
  • Nathaly Tavernier
  • Michel Kunda
  • Hajera Turki
  • Timéo Grimaldi
  • Samira Da Rocha
  • Aldo Grillo
  • Sandrine Freitas
  • Eric Messina
  • Micheline Cigna
  • Michel Scaringella
  • Virginie Balducci
  • Gregory Degasperi
  • Marion Lajoye
  • Sébastien Ravier
  • Aurélie Brosse
  • Jean-Marie Kodjadjanian
  • Stéphanie Chabert
  • Jean-François Bellavia
  • Isabelle Marchand
  • Rodolphe Merle
  • Mireille Cardoletti
  • Ewan Dumont
  • Lucie Julien
  • Herve Daviau
Michel Barrionuevo
Michel Barrionuevo Liste divers gauche
SASSENAGE EN COMMUN
  • Michel Barrionuevo
  • Géraldine Palcoux
  • Bernard Doutreleau
  • Élise Fleury
  • Farid Benzakour
  • Cécile Coutard
  • Marc Kogon
  • Ghislaine Jouanneau
  • François Allet
  • Anne-Gaëlle Fendt
  • Rémi Cailletaud
  • Carole Falco Guerain
  • Michel Imbert
  • Habiba El Hachani
  • Xavier Saliaris
  • Louisette Di Candido
  • Lévi Cormier
  • Cécile Chretien
  • Benjamin Catinella
  • Christine Mentasti
  • Stéphane Piccarreta
  • Sophie Doutreleau
  • Alain Munnier
  • Cécile Chabot
  • Christian Demange
  • Anne Gautier Bourdais
  • Yahia Debza
  • Anne-Lyse Lacroix
  • Guillaume de Geyer d'Orth
  • Virginie Mournetas
  • Roland Airiau
  • Ouarda Benmoussa Segaoui
  • Aurélien Karle
  • Catherine Le Coz
  • Olivier Guerain

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Sassenage

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel VENDRA
Michel VENDRA (Ballotage) Sassenage à coeur 		2 389 46,77%
Michel BARRIONUEVO
Michel BARRIONUEVO (Ballotage) SASSENAGE EN COMMUN 		1 426 27,92%
Jérôme BOETTI DI CASTANO
Jérôme BOETTI DI CASTANO (Ballotage) POUR SASSENAGE 		947 18,54%
Nathalie LEVRAT
Nathalie LEVRAT AVEC VOUS, POUR VOUS ET POUR SASSENAGE 		346 6,77%
Participation au scrutin Sassenage
Taux de participation 62,47%
Taux d'abstention 37,53%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,98%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,65%
Nombre de votants 5 193

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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