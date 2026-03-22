Résultat de l'élection municipale 2026 à Sassenage : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Sassenage [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Sassenage sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Sassenage.
L'actu des élections municipales 2026 à Sassenage
11:53 - Que disaient les résultats des élections municipales à Sassenage dimanche dernier ?
Pour le lancement des municipales à Sassenage, malgré une abstention historiquement haute en France, le vote a mobilisé 62,47 % des électeurs dans la ville. Au terme de ce vote, c'est Michel Vendra (Divers centre) qui s'est arrogé la première place en s'adjugeant 46,77 % des suffrages exprimés. Derrière, Michel Barrionuevo (Divers gauche) a pris la position de dauphin avec 27,92 %. Le match a abouti à un ascendant très fort du leader. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Jérôme Boetti Di Castano, étiqueté Divers centre, s'est classé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. En quatrième position, Nathalie Levrat a terminé avec 6,77 % des voix, trop peu pour se qualifier seul.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Sassenage
Le deuxième tour des élections municipales à Sassenage a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Michel Vendra
Liste divers centre
Sassenage à coeur
|
|
Michel Barrionuevo
Liste divers gauche
SASSENAGE EN COMMUN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Sassenage
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel VENDRA (Ballotage) Sassenage à coeur
|2 389
|46,77%
|Michel BARRIONUEVO (Ballotage) SASSENAGE EN COMMUN
|1 426
|27,92%
|Jérôme BOETTI DI CASTANO (Ballotage) POUR SASSENAGE
|947
|18,54%
|Nathalie LEVRAT AVEC VOUS, POUR VOUS ET POUR SASSENAGE
|346
|6,77%
|Participation au scrutin
|Sassenage
|Taux de participation
|62,47%
|Taux d'abstention
|37,53%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,98%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,65%
|Nombre de votants
|5 193
Source : ministère de l’Intérieur
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