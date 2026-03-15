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19:21 - Sassenage : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Dans la ville de Sassenage, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des élections municipales ? La jeunesse et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans la commune, avec près de 34% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 7,01%. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (84,48%) souligne le poids des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des 6033 votants. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 9,22% et d'une population étrangère de 5,26% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (40,35%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Sassenage, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.

17:57 - Les électeurs de Sassenage séduits par le RN ? Le mouvement nationaliste n'avait pas vraiment pesé lors des élections locales à Sassenage il y a 6 ans. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen amassait 23,51% des voix lors du premier passage aux urnes, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 38,72% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient attribué 19,39% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Sassenage comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au deuxième round. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 33,15% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives enfin donneront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 35,51% pour le parti nationaliste. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 48,27% lors du vote final.

16:58 - Résultats électoraux à Sassenage : le point sur l'abstention À l'occasion de cette élection municipale de 2026, l'état de la participation agira sur les résultats de Sassenage. La mobilisation s'élevait à 48,29 % pour le premier tour des municipales il y a six ans, dans la moyenne nationale alors qu'en raison de l'épidémie de Covid-19, de nombreux électeurs avaient choisi de ne pas se déplacer. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont d'ailleurs 6 548 habitants qui ont voté au premier tour, soit 81,57 % de participation. Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était quant à elle fixée à 59,85 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 73,65 % au premier tour, contre 51,19 % en 2022. En regardant l'ensemble, les chiffres dessinent le portrait d'une localité civiquement engagée.

15:59 - Comment Sassenage a-t-elle voté l'année de la dissolution ? Les scrutins législatifs organisés après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre en 2024, plaçaient Christel Dupré (Rassemblement National) aux avants-postes avec 35,51% au premier tour, devant Émilie Chalas (Majorité présidentielle) avec 27,03%. C'est finalement Élisa Martin (Union de la gauche) qu'on a vu rafler la mise au second tour, avec 51,73% des suffrages exprimés. Les élections européennes une vingtaine de jours plus tôt à Sassenage avaient cette fois vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (33,15%), avec en deuxième position Raphaël Glucksmann qui s'était arrogée 16,58% des suffrages. Le paysage politique de Sassenage a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans plus tôt la commune esquissait un fief macroniste, elle s'est plus visiblement affichée dès lors comme un secteur marqué par l'extrême droite.

14:57 - Les électeurs de Sassenage avaient opté pour le centre il y a 4 ans Au premier tour de l'élection du président de la République, les citoyens de Sassenage votaient en priorité pour Emmanuel Macron (30,15%), devant Marine Le Pen crédité de 23,51%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 61,28% pour Emmanuel Macron, contre 38,72% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale quelques semaines plus tard, les votants de Sassenage soutenaient en priorité Emilie Chalas (Ensemble !) avec 29,46% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 59,57%. Globalement, ce paysage électoral fait de Sassenage une municipalité de tradition centriste.

12:58 - Impôts locaux : une fiscalité stable à Sassenage Alors que les impôts locaux ont diminué à Sassenage depuis les dernières municipales, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à près de 16,87 % en 2024 (données les plus récentes), rapportant à la ville 125 020 €, bien en deçà des 3 179 680 € perçus en 2020. Sa disparition pour la quasi-totalité des foyers au 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat en fait dorénavant une recette marginale, justifiant cette diminution significative de rendement pour la commune. La taxe sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux constaté à Sassenage atteint désormais 52,30 % en 2024 (contre 36,40 % en 2020). Mais attention : cette hausse est la plupart du temps automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : le montant moyen payé par foyer fiscal à Sassenage a atteint 1 465 € en 2024 (contre 1 495 € en 2020).

11:59 - Municipales 2020 à Sassenage : retour sur une élection très disputée Les forces politiques en présence sont aujourd'hui encore façonnées par le verdict du dernier scrutin communal à Sassenage. Dès le premier tour de scrutin, Christian Coigne (Union des Démocrates et Indépendants) a pris la première place en récoltant 1 699 soutiens (44,97%). À ses trousses, Yannick Belle (Divers gauche) a capté 1 352 bulletins valides (35,78%). Un retard notable. A défaut de majorité absolue, le duel du second tour a donc tranché une semaine plus tard. Christian Coigne l'a finalement emporté avec 2 157 voix (52,13%), face à Yannick Belle rassemblant 47,86% des électeurs. À la surprise générale, le challenger a pu refaire son retard avec de solides réserves de voix, rendant le final très serré. Bien que Yannick Belle ait su capter davantage d'électeurs du premier tour en ajoutant 628 suffrages à son total, cela n'a pas suffi à inverser la tendance. Pour cette élection de 2026 à Sassenage, cette dynamique constitue un point de départ particulier. L'opposition se doit impérativement d'obtenir plus de voix ce dimanche, dès le premier tour, au moment où le conseil municipal sortant, lui, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.