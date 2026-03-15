Résultat municipale 2026 à Sassenage (38360) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Sassenage a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Sassenage, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Sassenage [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel VENDRA
Michel VENDRA Sassenage à coeur 		2 389 46,77%
Michel BARRIONUEVO
Michel BARRIONUEVO SASSENAGE EN COMMUN 		1 426 27,92%
Jérôme BOETTI DI CASTANO
Jérôme BOETTI DI CASTANO POUR SASSENAGE 		947 18,54%
Nathalie LEVRAT
Nathalie LEVRAT AVEC VOUS, POUR VOUS ET POUR SASSENAGE 		346 6,77%
Participation au scrutin Sassenage
Taux de participation 62,47%
Taux d'abstention 37,53%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,98%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,65%
Nombre de votants 5 193

Source : ministère de l’Intérieur

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