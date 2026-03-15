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19:20 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Sassenay Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les municipales à Sassenay comme dans toute la France. Dotée de 727 logements pour 1 601 habitants, la densité de la ville est de 85 hab/km². Ses 76 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social comprend 520 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (10,45%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les habitants, comprenant une proportion de 45,03% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, près de 51,54% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 673,37 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Chaque bulletin comptabilisé aujourd'hui à Sassenay participe à l'histoire de la France.

17:57 - Le RN gagne du terrain à Sassenay Le parti à la flamme était absent pour la dernière municipale à Sassenay il y a six ans, le scrutin s'étant joué en dehors des clivages partisans dans la municipalité. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans après, Marine Le Pen obtenait 29,88% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis faisait jeu égal avec Emmanuel Macron dans la commune avec 50,17% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient donné 26,25% au ticket lepéniste au tour 1. Au deuxième round, le RN sécurisait 44,71% des voix locales. Le score de la liste Bardella atteindra ensuite 46,17% lors du scrutin européen. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier tour, un résultat de 47,17% pour un nouveau ticket issu du rapprochement de la droite ciottiste et du RN. Il l'emportera d'ailleurs avec 56,82% lors du vote définitif, et un siège remporté par Eric Michoux.

16:58 - La commune de Sassenay plutôt mobilisée lors des élections Dans le cadre des élections municipales 2026 à Sassenay, l'absence ou non de votants dans les bureaux de vote jouera un rôle clé sur les résultats locaux. La fuite des électeurs s'élevait à 43,77 % pour le premier tour des municipales de 2020, en retrait par rapport aux 55,3 % nationaux alors que le scrutin avait lieu en pleine épidémie de coronavirus. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a pour sa part été de 20,71 % des habitants en mesure de voter. La fuite des électeurs atteignait de son côté 46,74 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 29,91 %, contre 51,36 % en 2022. Décortiquer ces variations lors des cinq scrutins depuis 2020 permet in fine d'identifier Sassenay comme une contrée qui résiste relativement bien à l'abstention par rapport au reste de la France.

15:59 - Comment Sassenay a-t-elle voté l'année de la dissolution ? À l'occasion du scrutin européen de 2024, les citoyens de Sassenay avaient placé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 46,17% des bulletins. Lors du scrutin législatif près d'un mois plus tard, les votants de Sassenay plébiscitaient ensuite Eric Michoux (Union de l'extrême droite) avec 47,17% au premier tour. Le second tour avait confirmé ce résultat, Eric Michoux culminant à 56,82% des voix dans la localité. La physionomie politique de Sassenay a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans auparavant la commune reflétait un paysage politique fragmenté, elle s'est semble-t-il affichée dès lors comme une terre de droite mariniste.

14:57 - Sassenay affichait un équilibre complexe il y a 4 ans La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un territoire aux équilibres politiques nuancés. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Sassenay voyait en effet Marine Le Pen finir en tête localement avec 29,88% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron aggrégeait 27,06%. Le duel final se soldait finalement par un score de 50,17% pour Marine Le Pen, contre 49,83% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Sassenay plébiscitaient Cécile Untermaier (Nupes) avec 29,90% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 55,29% des suffrages.

12:58 - Les premières élections municipales à Sassenay depuis la réforme fiscale Sur le plan de la fiscalité locale de Sassenay, la facture de taxes moyenne par ménage fiscal s'est chiffrée à environ 694 euros en 2024 (dernière date de relevé), alors que ce montant se situait à 722 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti atteint pourtant désormais 39,90 % en 2024 (contre 19,42 % en 2020). Une hausse en trompe-l'œil puisqu'elle est souvent purement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que près de 13 300 euros de recettes en 2024, en net recul par rapport aux 343 100 euros enregistrés 4 ans plus tôt avec un taux resté à environ 18,37 %. Un changement pour les budgets des communes réduisant considérablement son produit et obligeant les municipalités à trouver d'autres recettes.

11:59 - Retour sur le résultat des municipales de 2020 à Sassenay Les résultats des élections municipales il y a six ans à Sassenay se sont avérés particulièrement parlants concernant la configuration politique locale. Lors de la première manche électorale à l'époque, Gilberte Stroeher a devancé l'ensemble de ses concurrents en rassemblant 68,38% des suffrages. Juste derrière, Philippe Exertier a engrangé 214 bulletins valides (31,61%). Ce triomphe au premier tour de Gilberte Stroeher a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Pour ce scrutin de 2026 à Sassenay, cette géographie électorale a évidemment dicté les stratégies des différents camps. Le défi s'annonce immense ce dimanche pour le camp adverse devant cette victoire sans appel, pendant que la municipalité en place devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.