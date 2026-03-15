Résultat municipale 2026 à Sassenay (71530) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Sassenay a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Sassenay, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Sassenay [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Didier RÉTY
Didier RÉTY (16 élus) Sassenay, vivre ensemble aujourd'hui et demain 		517 60,19%
  • Didier RÉTY
  • Gilberte STROEHER
  • Philippe EXERTIER
  • Isabelle FAVIER
  • David ONYSZKO
  • Marie-Hélène RABUT
  • Eric DENNEMONT
  • Véronique PETIT
  • Dominique BERGAMO
  • Sophie VIOLINO
  • Christian DEZAPY
  • Séverine CHANEL
  • Aurélien CLERGET
  • Nathalie DUBUIS
  • Frédéric DUGLEUX
  • Catherine BRUGIERE
Bruno GILLET
Bruno GILLET (3 élus) SASSENAY 2026, le vent du Renouveau 		342 39,81%
  • Bruno GILLET
  • Julie CHASSAING
  • Jean-Yves FAURE
Participation au scrutin Sassenay
Taux de participation 66,67%
Taux d'abstention 33,33%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,92%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,90%
Nombre de votants 884

Source : ministère de l’Intérieur

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