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19:20 - Les enjeux locaux de Sassetot-le-Mauconduit : tour d'horizon démographique Devant le bureau de vote de Sassetot-le-Mauconduit, les citoyens se sont réunis ce dimanche pour choisir leur représentant à l'Assemblée. Dotée de 713 logements pour 1 003 habitants, la densité de la commune est de 114 habitants/km². Ses 54 entreprises attestent un certain dynamisme. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (43,34%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Les citoyens, comprenant une proportion de 41,67% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, près de 54,61% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 616,05 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. À Sassetot-le-Mauconduit, les enjeux locaux, tels que l'emploi, l'écologie et l'intégration, se mêlent aux défis français.

17:57 - À Sassetot-le-Mauconduit, le Rassemblement national s'annonce en force aux municipales Le parti nationaliste ne présentait pas formellement de liste pour la dernière municipale à Sassetot-le-Mauconduit en 2020, les débats s'étant tenus sans affiliation politique affirmée dans la municipalité. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen séduisait 31,05% des votes lors du premier round, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron sur le plan local avec 46,82% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient offert 25,32% au ticket lepéniste au tour 1. Au second tour, le Rassemblement national validait 48,58% des voix au niveau local. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 35,15% pour les européennes. Les législatives anticipées donneront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 37,06% pour le Rassemblement national. Il clôturera le scrutin avec 43,04% lors du vote définitif.

16:58 - Quelle participation attendre à Sassetot-le-Mauconduit aux municipales ? Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier tour des élections municipales à Sassetot-le-Mauconduit avait été marqué par une abstention de 38,39 %, une abstention exceptionnellement basse (la participation se limitant à 61,61 %) alors que le scrutin était incertain, dans un contexte de pandémie de Covid. Il est en effet de coutume d'observer qu'une municipale demeure, avec l'élection présidentielle, le moment où les électeurs se rendent le plus aux urnes, étant attachés au choix de leur édile et du chef de l'État. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a d'ailleurs été de 23,72 % des citoyens en mesure de voter. Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée quant à elle à 46,42 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 30,86 % au premier tour, contre 44,42 % en 2022. Si on essaye d'avoir une vue d'ensemble, le territoire apparaît in fine comme une zone qui résiste relativement bien à l'abstention. Pour cette municipale 2026, cette variable à Sassetot-le-Mauconduit sera en conséquence essentielle dans l'épilogue du scrutin.

15:59 - Qui a remporté les élections il y a deux ans à Sassetot-le-Mauconduit ? Lors des législatives du printemps 2024, les votants de Sassetot-le-Mauconduit portaient leur choix sur Marie-Agnès Poussier-Winsback (Horizons) avec 37,25% au premier tour. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Marie-Agnès Poussier-Winsback culminant à 56,96% des suffrages exprimés sur place. Le rendez-vous des Européennes près d'un mois plus tôt à Sassetot-le-Mauconduit avait cette fois vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (35,15%), avec derrière elle la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait récolté 19,48% des voix. L'analyse de ces scrutins de 2024 a donc révélé que Sassetot-le-Mauconduit s'affirmait alors toujours comme une ville politiquement partagée.

14:57 - Pour les élections 2026, Sassetot-le-Mauconduit demeure un territoire dont l'étiquette reste à définir Lors des législatives de 2022, les votants de Sassetot-le-Mauconduit accordaient leurs suffrages à Marie-Agnès Poussier-Winsback (Ensemble !) avec 27,06% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 51,42%. Lors du premier tour de la présidentielle quelques semaines auparavant, les citoyens de Sassetot-le-Mauconduit votaient auparavant en priorité pour Marine Le Pen (31,05%), devançant ainsi Emmanuel Macron qui terminait à 29,62%. Lors de la finale de l'élection à Sassetot-le-Mauconduit, les électeurs accordaient 53,18% pour Emmanuel Macron, contre 46,82% en faveur de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Sassetot-le-Mauconduit comme une commune politiquement très disputée.

12:58 - Les premières municipales à Sassetot-le-Mauconduit depuis la réforme fiscale Du côté de la fiscalité de Sassetot-le-Mauconduit, par foyer fiscal, le montant moyen payé a représenté 1 155 € en 2024 (chiffres les plus récents) contre 655 euros en début de mandat. L'impôt sur les propriétés bâties atteint désormais 46,57 % en 2024 (contre près de 17,45 % en 2020). Une augmentation résultant de la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 76 430 € de recettes en 2024. Un produit qui est loin des 170 070 € enregistrés 4 ans plus tôt pour un taux stable de près de 9,03 %. La taxe ne pèse dorénavant que marginalement sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, expliquant cet effondrement des recettes.

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections à Sassetot-le-Mauconduit Il peut se révéler intéressant d'observer les résultats de la dernière élection municipale à Sassetot-le-Mauconduit. Dès le premier tour, Eric Scarano a pris les commandes en récoltant 65,68% des suffrages. Juste derrière, Philippe Rasse a capté 174 suffrages en sa faveur (34,31%). Cette victoire écrasante dès le premier tour de Eric Scarano a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Pour cette municipale 2026 à Sassetot-le-Mauconduit, cette répartition historique des voix sert de matrice bien particulière que d'aucuns auront sans doute à cœur de dépasser. Face à ce triomphe écrasant, le défi s'annonce immense ce dimanche pour l'opposition, pendant que la municipalité en place cherchera à reproduire le même schéma gagnant.