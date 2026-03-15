Résultat municipale 2026 à Sassetot-le-Mauconduit (76540) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Sassetot-le-Mauconduit a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Sassetot-le-Mauconduit, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Sassetot-le-Mauconduit [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Eric SCARANO
Eric SCARANO (14 élus) SASSETOT POUR TOUS 		401 79,25%
  • Eric SCARANO
  • Amélie PÉRRIER
  • Philippe RASSE
  • Sabrina CORRUBLE
  • Dominique TALBOT
  • Martine PAUMET
  • Sylvain AUBÉ
  • Maïa MACAUX
  • Laurent SAUTREUIL
  • Aude DE CASTET
  • Jérôme CAVELIER
  • Isabelle BELLAMY
  • Jean-Claude BÉNARD
  • Florence DELEPAU
Jean-Pierre BIGOT
Jean-Pierre BIGOT (1 élu) Bien vivre à Sassetot 		105 20,75%
  • Jean-Pierre BIGOT
Participation au scrutin Sassetot-le-Mauconduit
Taux de participation 64,84%
Taux d'abstention 35,16%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,00%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,06%
Nombre de votants 533

Source : ministère de l’Intérieur

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