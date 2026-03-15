Résultat municipale 2026 à Sathonay-Camp (69580) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Sathonay-Camp a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Sathonay-Camp, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Sathonay-Camp [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Damien MONNIER
Damien MONNIER (25 élus) NOUS SATHONAY 		1 709 70,59%
  • Damien MONNIER
  • Sylvie JULIAT
  • Christophe BRENDEL
  • Laëtitia FRICHET
  • Daniel BADOIL
  • Déborah PERNEY
  • Jean-Michel ROCHE
  • Emilie BERTHOLD
  • Lucio FILANCIA
  • Nicole BONGIOVANNI
  • Miguel PYRAM
  • Aline GAUDENECHE
  • Jérome VUARIER
  • Florence GAY
  • Jean-Luc BERLIER
  • Delphine WAGNER
  • Xavier MARTI
  • Geneviève BADACHE
  • Nicolas STEINLÉ
  • Danièle SILVA DOBBS
  • Jocelyn LAURET
  • Sylvie BOVIER
  • Xavier MIRAUD
  • Stéphanie TROTTA
  • Yann BURLOT
Myriam FONTAINE
Myriam FONTAINE (4 élus) Réussir ensemble Sathonay-Camp 		712 29,41%
  • Myriam FONTAINE
  • Eric BERTHILLER
  • Stéphanie ESTRUCH
  • Julien LARGILLIÈRE
Participation au scrutin Sathonay-Camp
Taux de participation 55,36%
Taux d'abstention 44,64%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,11%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,36%
Nombre de votants 2 508

Source : ministère de l’Intérieur

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