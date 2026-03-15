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19:19 - Sathonay-Camp et municipales : démographie, économie et enjeux électoraux Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Sathonay-Camp mettent en lumière des tendances claires qui pourraient avoir une incidence sur les résultats des élections municipales. Avec une densité de population de 3591 habitants/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 7,79%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Un salaire moyen mensuel net de 2 565 € par mois montre le poids des questions sur la répartition des richesses dans les interrogations des 2998 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (18,47%) révèle la nécessité d'un suivi familial, et le taux de salariés en CDD (8,29%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (43,37%), témoignent d'une population instruite à Sathonay-Camp, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.

17:57 - Les chiffres récents du vote RN à Sathonay-Camp Le parti d'extrême droite restait loin du match lors du scrutin municipal à Sathonay-Camp en 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans après, Marine Le Pen recueillait 23,76% des votes lors du premier round, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la ville avec 42,69% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient offert 18,64% à la formation d'extrême droite au tour 1. Un score insuffisant, à Sathonay-Camp comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second round. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 33,51% lors du scrutin européen. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du premier round, sur un résultat de 34,16% pour le Rassemblement national. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il finira avec 34,63% lors du vote définitif.

16:58 - Une participation de 42,18 % à Sathonay-Camp aux dernières municipales La mobilisation des électeurs de Sathonay-Camp constituera, à la fin du scrutin, un enjeu majeur pour cette municipale. Aux municipales de 2020, la participation était montée à 42,18 % lors du premier round, un score dans la norme, représentant 1 612 votants alors que l'épidémie de Covid avait fait fuir un grand nombre de votants. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a cependant réuni 76,33 % de votants au premier tour (la moyenne en France étant de 73,69 %). Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était quant à elle fixée à 54,20 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 68,12 % au premier tour, contre 48,96 % en 2022. En regardant l'ensemble, les données semblent former une ville civiquement engagée face aux moyennes nationales.

15:59 - Sathonay-Camp classée à droite à l'issue de l'année de la dissolution Lors du scrutin législatif du printemps 2024, les votants de Sathonay-Camp accordaient leurs suffrages à Cédric Pignal (Rassemblement National) avec 34,16% au premier tour. Mais c'est pourtant Alexandre Vincendet (Majorité présidentielle) qu'on a vu l'emporter au second tour, avec 35,92% des suffrages exprimés. Pour le tour unique des européennes quelques semaines plus tôt, les suffrages s'étaient cette fois majoritairement dirigés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (33,51%). La préférence des électeurs de Sathonay-Camp a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune semblait apparaître comme une zone pivot, elle s'est plus visiblement affichée deux ans plus tard comme une terre favorable au Rassemblement national.

14:57 - À quoi ressemblaient les résultats municipaux de Sathonay-Camp il y a 4 ans ? En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Sathonay-Camp plaçait Emmanuel Macron en pole position avec 26,30% des inscrits, tandis que Marine Le Pen obtenait 23,76%. Le second tour n'a fait que confirmer ce tour préliminaire en offrant 57,31% pour Emmanuel Macron, contre 42,69% pour de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif par la suite, les votants de Sathonay-Camp plébiscitaient Alexandre Vincendet (LR) avec 26,59% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Alexandre Vincendet virant de nouveau en tête avec 65,93% des voix. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Sathonay-Camp une commune au paysage politique fragmenté.

12:58 - Et si l'élection à Sathonay-Camp se jouait sur la fiscalité ? Alors que les impôts locaux ont régressé à Sathonay-Camp depuis 2020, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 18,50 % en 2024 (dernier pointage en date), générant une recette de 55 400 euros environ la même année. Une somme bien en-dessous des 1,55751 million d'euros engrangés en 2020. Ayant disparu pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne pèse à présent que de façon marginale sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui justifie cette forte baisse des recettes. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux à Sathonay-Camp s'est établi à un peu moins de 32,48 % en 2024 (contre 21,45 % en 2020). Une augmentation plutôt mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements aux communes. Au bout du compte, la facture fiscale moyenne à Sathonay-Camp s'est chiffrée à 556 € en 2024 (contre 728 € en 2020).

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection à Sathonay-Camp La lecture des résultats du scrutin municipal il y a six ans à Sathonay-Camp s'avère riche d'enseignements. À l'occasion de la première consultation électorale à l'époque, Bernard Dupont (Divers centre) a coiffé ses concurrents au poteau en récoltant 645 voix (40,66%). Derrière, Damien Monnier (Divers centre) a rassemblé 35,30% des votes. Avec un écart aussi étroit, la clôture du 2ème tour s'annonçait incertaine. A défaut de majorité absolue, le duel du second tour a donc tranché une semaine plus tard. Damien Monnier l'a finalement emporté avec 51,32% des bulletins, face à Bernard Dupont avec 48,67% des électeurs. Après un premier tour particulièrement serré, la dynamique a fini par s'inverser, validant le changement de cap envisagé. Bien que Bernard Dupont ait su capter davantage d'électeurs du premier tour en ajoutant 194 suffrages à son total, l'écart du premier tour l'a empêché de l'emporter.