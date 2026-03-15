Résultat municipale 2026 à Saubusse (40180) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saubusse a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saubusse, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saubusse [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Eric LARROQUETTE
Eric LARROQUETTE (13 élus) Une équipe pour tous les Sibusates 		405 69,47%
  • Eric LARROQUETTE
  • Marianne DUVERDIER
  • Robert GUGLIELMI
  • Elodie VERGEZ CONGÉ
  • Alain LANUSSE
  • Marie-Line MARTHIENS
  • Francis PLANTÉ
  • Marie-Sarah BASCOU
  • Eric CETTOUR
  • Christine BONNET
  • Didier LARD
  • Pascale HUMBERT
  • Michel GRACIA
Jean-Michel LARTIGAU
Jean-Michel LARTIGAU (2 élus) SAUBUSSE QUI BOUGE ET QUI RASSEMBLE 		178 30,53%
  • Jean-Michel LARTIGAU
  • Alexandra FORSANS
Participation au scrutin Saubusse
Taux de participation 67,04%
Taux d'abstention 32,96%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,17%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,68%
Nombre de votants 594

Source : ministère de l’Intérieur

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