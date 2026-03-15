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19:18 - Saubusse : quand les données démographiques façonnent les urnes Dans la commune de Saubusse, les électeurs exercent-ils une influence sur le résultat des municipales ? La jeunesse et les demandeurs d'emploi jouent un rôle central dans le bourg, avec près de 33% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 13,84%. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (77,35%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 565 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,83%) met en lumière des impératifs de suivi familial, et le pourcentage de salariés en CDD (12,99%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Saubusse mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 21,05% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.

17:57 - Quel poids pour le RN à Saubusse aux derniers scrutins ? Le Rassemblement national n'était pas formellement représenté pour la dernière municipale à Saubusse en 2020, le vote ayant eu lieu sans étiquette dans la localité. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen récoltait 23,91% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron sur le plan local avec 46,04% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient offert 19,85% au représentant du parti lors du premier tour. Un score trop limité, à Saubusse comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second round. Le score de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 30,71% aux élections européennes. Les législatives qui ont suivi apporteront, lors du premier tour, un résultat de 37,91% pour le RN. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il finira avec 42,35% le dimanche suivant.

16:58 - À quel niveau se situe l'abstention électorale à Saubusse ? L'envie d'aller voter des électeurs de Saubusse sera, à la fin du scrutin, un enjeu majeur pour ces municipales. Les archives d'il y a six ans montrent que 350 électeurs étaient allés voter au premier tour des municipales, ce qui donnait un taux de participation de 44,93 %, dans la moyenne nationale, le Covid-19 ayant jeté une ombre sur la compétition. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a à ce titre été chiffré à 78,94 %. Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles mobilisé 51,62 % des électeurs (soit environ 425 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 67,99 %, bien au-delà des 51,81 % enregistrés en 2022. Prendre du recul sur ce parcours lors de ces six années émaillées d'élections permet in fine de classer Saubusse comme une localité relativement attachée au vote par rapport au reste de la France.

15:59 - Saubusse : le vote des électeurs l'année de la dissolution Le scrutin des Européennes de 2024 à Saubusse avait vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (30,71%), avec en deuxième position Raphaël Glucksmann qui avait recueilli 16,71% des suffrages. Ludovic Biesbrouck (Rassemblement National) avait par la suite enlevé au premier tour des élections des députés à Saubusse près d'un mois plus tard avec 37,91%. Lionel Causse (Majorité présidentielle) terminait à la deuxième place avec 27,44%. La situation s'est néanmoins inversée au second tour, portant Lionel Causse (Majorité présidentielle) jusqu'au sommet avec 57,65%. Le paysage politique de Saubusse a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans auparavant la commune dessinait un fief de la majorité présidentielle, elle s'est plus visiblement affichée dès lors comme une localité à dominante nationaliste.

14:57 - Il y a 4 ans, la localité de Saubusse s'était fortement ancrée à le centre-droit Au premier tour de l'élection du président de la République, les citoyens de Saubusse plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 26,55% des inscrits, devant Marine Le Pen qui terminait à 23,91%. Le second tour confirmait ensuite ce choix en offrant 53,96% pour Emmanuel Macron, contre 46,04% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Saubusse plébiscitaient Lionel Causse (Ensemble !) avec 32,51% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Lionel Causse virant de nouveau en tête avec 51,59% des voix. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Saubusse se positionne comme un territoire fidèle au centre-droit libéral.

12:58 - Fiscalité en hausse à Saubusse : quel impact sur le scrutin municipal Alors que les impôts locaux se sont accrus à Saubusse entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à environ 13,35 % en 2024 (données les plus récentes), générant une recette de 40 000 euros environ la même année, bien en deçà des 205 880 € perçus en 2020. Sa disparition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, fait qu'elle ne représente désormais plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales communales, ce qui a modifié la structure des ressources. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux constaté à Saubusse s'est établi à environ 24,93 % en 2024 (contre 7,45 % en 2020). Une augmentation généralement imposée, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. Mais un constat d'ensemble s'impose : le montant moyen payé par foyer fiscal à Saubusse a atteint 521 € en 2024 (contre 457 € en 2020).

11:59 - Le résultat des dernières élections à Saubusse À Saubusse, les résultats des élections municipales il y a 6 ans se sont révélés riches d'enseignements sur le paysage politique local. Seule en lice, 'Continuons ensemble pour saubusse' a logiquement obtenu 100,00% des voix dès le premier tour. En l'absence d'adversaire, le scrutin a naturellement pris fin dès le premier tour. Pour ce scrutin de 2026 à Saubusse, ce qui s'est passé à l'époque pèsera irrémédiablement. L'apparition ou non d'une opposition représentera l'un des enjeux principaux après ce scrutin sans réelle compétition. La liste des candidatures (voir ci-dessous) apporte sans aucun doute d'ores et déjà un premier élément de réponse.