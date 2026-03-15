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19:17 - Comment la composition démographique de Saujon façonne les résultats électoraux ? Au cœur de la campagne électorale municipale, Saujon se présente comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 7 314 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 618 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le pourcentage de familles possédant au moins une automobile (72,27%) souligne le poids des questions de mobilité et d'environnement dans les interrogations des votants. Les citoyens, comprenant une proportion de 41,09% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un taux de chômage de 13,77%, la ville affiche un salaire moyen mensuel net de 2 055 €/mois, témoignant d'une certaine prospérité. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à Saujon s'inscrit dans l'histoire française.

17:57 - Le Rassemblement national lors des dernières élections à Saujon Le Rassemblement national n'avait pas fait d'étincelles lors des élections municipales à Saujon en mars 2020. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen amassait 29,95% des votes lors du tour de chauffe, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron localement avec 48,02% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient donné 28,15% au parti lepéniste au tour 1. Au second tour, le parti nationaliste obtenait 50,29% des voix dans la commune. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 39,05% aux élections européennes. Les législatives qui ont suivi offriront, lors du premier round, un résultat de 43,35% pour le parti nationaliste. Il finira avec 46,75% lors du vote final.

16:58 - Les électeurs de Saujon très mobilisés lors des scrutins Dans le cadre de cette élection municipale à Saujon, l'affluence aux urnes jouera un rôle essentiel sur les résultats locaux. Pour rappel, la participation s'élevait à 37,72 % lors des municipales de 2020, en retrait par rapport aux 44,7 % nationaux, la pandémie du Covid ayant frappé de plein fouet la compétition. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont en revanche 4 429 personnes qui ont glissé un bulletin dans l'urne au premier tour, soit 77,72 % de participation. Il y a quatre ans, les législatives affichaient de leur côté une participation de 53,12 % (47,51 % dans le pays), avant de bondir à 70,27 % après la convocation de nouvelles élections consécutives à la dissolution. Dans l'intervalle, les élections européennes de 2024 avaient concentré 56,01 % des électeurs (soit environ 3 198 votants). Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée fortement mobilisée aux urnes.

15:59 - Le vote de Saujon nettement ancré à droite il y a deux ans Pour le tour unique des européennes du printemps 2024 à Saujon, les suffrages s'étaient majoritairement dirigés sur Jordan Bardella (39,05%). Les scrutins législatifs organisés après la dissolution, plaçaient ensuite Aymeric Mongelous (Rassemblement National) en tête du peloton avec 43,35% au premier tour, devant Christophe Plassard (Horizons) avec 32,53%. Le verdict a toutefois basculé au second tour à l'avantage de Christophe Plassard (Horizons), avec 53,25%. Cette analyse des scrutins de 2024 a donc révélé que Saujon restait à l'époque un secteur marqué par l'extrême droite, sans revirement par rapport à 2022.

14:57 - À Saujon, l'élection en 2022 fut marquée par un soutien à le Rassemblement national L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Saujon se positionne comme une ville au vote identitaire très marqué. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Saujon plaçait en effet Marine Le Pen devant avec 29,95% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 27,82%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 51,98% pour Emmanuel Macron, contre 48,02% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi quelques semaines plus tard, les votants de Saujon accordaient leurs suffrages à Séverine Werbrouck (RN) avec 28,15% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Séverine Werbrouck virant de nouveau en tête avec 50,29% des voix.

12:58 - Les premières élections à Saujon depuis la réforme fiscale Témoignage d'une pression fiscale en hausse depuis 2020 à Saujon, le taux de la taxe d'habitation est passé à environ 11,45 % en 2024 (derniers chiffres en date), pour un produit communal totalisant 278 650 € la même année. Une somme loin des quelque 1,28493 million d'euros engrangés en 2020. Rappelons qu'elle a été abolie le 1er janvier 2023 pour les résidences principales, suite à une réforme voulue par l'Etat limitant drastiquement sa portée et contraignant les communes à trouver d'autres recettes. La taxe sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux constaté à Saujon s'est établi à 51,45 % en 2024 (contre 29,95 % en 2020). Une augmentation la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements. Au bout du compte, le montant moyen payé par foyer fiscal à Saujon a atteint environ 1 063 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 815 € quatre ans auparavant.

11:59 - La liste Divers gauche en tête à Saujon lors des dernières élections municipales Les résultats des précédentes municipales à Saujon ont offert un enseignement précieux sur l'équilibre des forces locales. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Pascal Ferchaud (Divers gauche) a viré en tête en obtenant 1 702 soutiens (79,64%). Derrière, Pascal Monchaux (Divers droite) a obtenu 20,35% des votes. Ce triomphe au premier tour a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Pour cette élection de 2026 à Saujon, cette dynamique a évidemment orienté les stratégies des différents camps. Pour l'opposition, faire basculer une majorité d'une telle ampleur constituera ce dimanche un défi immense, alors que l'équipe victorieuse devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.