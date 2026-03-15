Résultat municipale 2026 à Saujon (17600) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saujon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saujon, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saujon [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Pascal FERCHAUD
Pascal FERCHAUD (23 élus) SAUJON - L'EXPÉRIENCE D'AUJOURD'HUI, L'ÉNERGIE DE DEMAIN 		2 075 57,42%
  • Pascal FERCHAUD
  • Nathalie NICOLE
  • Jean DAUDENS
  • Elisa RATISKOL
  • Jean-Christophe DORIDOT
  • Michèle PRÉVOT
  • Jean-Marc BABIN
  • Alexandra WUCHER
  • Alain FRICAUD
  • Mariette ADOLPHE
  • Gabriel DITGEN
  • Alexandra LAVOIES
  • Jean-François DANIEL
  • Elia LARROUSSE
  • Alain MAGEAUD
  • Marie-Madeleine ROUIL
  • André FRANCHI
  • Claudine GROLLEAU
  • Julien LÉVÊQUE
  • Pascaline DUCLAUD
  • Frédéric BOTTON
  • Sandrine LAPEYRADE TISON
  • Christophe HERNANDEZ
Isabelle LEMAIRE
Isabelle LEMAIRE (4 élus) PROCHE DE VOUS, POUR SAUJON 		967 26,76%
  • Isabelle LEMAIRE
  • Lucas GERVRAUD
  • Sylviane MITAINE
  • Jean-Christophe DELHAYE
Jean-Luc GENSAC
Jean-Luc GENSAC (2 élus) SAUJON : OSONS LE CHANGEMENT ! 		572 15,83%
  • Jean-Luc GENSAC
  • Delphine LE GARREC
Participation au scrutin Saujon
Taux de participation 62,78%
Taux d'abstention 37,22%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,46%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,70%
Nombre de votants 3 694

Source : ministère de l’Intérieur

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