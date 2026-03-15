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19:17 - Saulce-sur-Rhône : municipales et dynamiques démographiques Dans la commune de Saulce-sur-Rhône, les habitants auront-ils un impact sur le résultat des élections municipales ? Avec un pourcentage de 34% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 11,80%, la jeunesse et les personnes sans emploi constituent des groupes démographiques essentiels. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (17,19%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 936 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,74%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en CDD (9,09%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Saulce-sur-Rhône mettent en avant une diversité de qualifications, avec 24,83% des habitants non diplômés, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

17:57 - Un vote RN bien ancré à Saulce-sur-Rhône Le parti nationaliste n'avait aucun candidat formellement étiqueté à la dernière élection municipale à Saulce-sur-Rhône il y a six ans, les débats s'étant tenus de manière apolitique dans la municipalité. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen engrangeait 36,75% des votes lors du tour de chauffe, puis l'emportait sur Emmanuel Macron dans la commune avec 58,55% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient donné 33,13% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Au deuxième round, le parti d'extrême droite sécurisait 56,27% des voix locales. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 41,97% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives enfin se solderont, lors du premier round, par un résultat de 48,84% pour le parti d'extrême droite. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 62,37% lors du vote final, offrant un siège au Palais Bourbon à Lisette Pollet.

16:58 - Municipales 2026 : quelle abstention électorale à Saulce-sur-Rhône ? En 2020, la participation à Saulce-sur-Rhône s'était élevée à 56,88 % à la fin du premier round (un score notable), représentant 744 votants, l'épidémie de coronavirus ayant lourdement pesé sur le vote. Notons que les élections municipales demeurent en effet de longue date, avec les présidentielles, celles où les Français se mobilisent le plus. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a à ce titre été chiffré à 82,35 %. Tandis que les législatives de 2022 avaient mobilisé 48,69 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu la participation augmenter très nettement à 67,39 %. Juste avant, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait mobilisé 55,37 % des citoyens locaux. Zoomer sur cette évolution lors des cinq derniers scrutins permet in fine de classer Saulce-sur-Rhône comme une zone soucieuse de voter. En ce jour d'élections municipales à Saulce-sur-Rhône, cette contingence sera quoi qu'il en soit très observée.

15:59 - Comment Saulce-sur-Rhône a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? Les scrutins législatifs organisés après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre en 2024, plaçaient Lisette Pollet (Rassemblement National) en tête avec 48,84% au premier tour, devant Karim Chkeri (Union de la gauche) avec 19,56%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Lisette Pollet culminant à 62,37% des votes dans la commune. Les élections européennes juste avant la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée à Saulce-sur-Rhône avaient cette fois vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (41,97%), devant Valérie Hayer qui avait récolté 12,48% des suffrages. Un bis repetita des résultats des élections de 2022 d'une certaine manière.

14:57 - Saulce-sur-Rhône : coup d'oeil sur les résultats de la dernière présidentielle en date Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Saulce-sur-Rhône accordaient leurs suffrages à Lisette Pollet (RN) avec 33,13% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 56,27%. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Saulce-sur-Rhône qui s'était déroulée en amont voyait Marine Le Pen prendre le leadership localement avec 36,75% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron engrangeait 19,96%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 58,55% pour Marine Le Pen, contre 41,45% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste un bastion pour le courant national-populiste.

12:58 - Quelle a été l'évolution de la fiscalité locale à Saulce-sur-Rhône depuis 2020 ? À Saulce-sur-Rhône, en matière d'impôts locaux, le produit fiscal par ménage s'est établi à 1 321 € en 2024 (chiffres les plus récents) contre 539 € en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'est maintenu à près de 23,55 % en 2024, comme en 2020. Ce pourcentage est à replacer dans un panorama national où la moyenne avoisine les 40 % (soit + 1,2 point depuis 2020). Une hausse liée à la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville qu'environ 6 700 euros en 2024. Un montant loin des 87 300 euros enregistrés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à près de 3,35 %. Cette taxe est désormais réduite à sa portion congrue, ce qui a pu bouleverser l'équilibre budgétaire.

11:59 - Retour sur les résultats de la municipale de 2020 à Saulce-sur-Rhône Se pencher sur les résultats de la dernière élection municipale à Saulce-sur-Rhône peut s'avérer intéressant. Au terme du premier tour à l'époque, Daniel Buonomo a pris les commandes en récoltant 386 voix (53,68%). À ses trousses, Damien Maes a capté 333 suffrages en sa faveur (46,31%). Cette victoire écrasante de Daniel Buonomo a étouffé l'élection, ne laissant aucune chance à un éventuel second tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Saulce-sur-Rhône, cette répartition historique des voix pèsera irrémédiablement. Pour les opposants, faire basculer une majorité d'une telle ampleur constituera ce dimanche un défi immense, face à un bloc majoritaire qui devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.