Résultat municipale 2026 à Saulce-sur-Rhône (26270) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saulce-sur-Rhône a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saulce-sur-Rhône, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saulce-sur-Rhône [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Stephane VARGAS
Stephane VARGAS (15 élus) Vivons Saulce ! 		621 61,61%
  • Stephane VARGAS
  • Cécile BESSON-SESTIER
  • José OLIETE-NUEZ
  • Emmanuelle GOZNIAK
  • Boris RIOUT
  • Cathia BERTRAND-RUBINO
  • Patrick MIRABEL
  • Diane RAVIT
  • Kevin PINCHINOT
  • Josianne DUMAS
  • Vincent RASCLE
  • Saïda JULLIEN-HADJI
  • Hervé KACZMAREK
  • Françoise JOUBERT
  • Marian GAUCHER
Fabien ROUX
Fabien ROUX (4 élus) Saulce autrement 		387 38,39%
  • Fabien ROUX
  • Geneviève BODEI
  • Joël CHAMPELOVIER
  • Ana-Maria STEFAN
Participation au scrutin Saulce-sur-Rhône
Taux de participation 70,73%
Taux d'abstention 29,27%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,78%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,59%
Nombre de votants 1 022

Source : ministère de l’Intérieur

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