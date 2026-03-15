Résultat municipale 2026 à Saulgé (86500) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saulgé a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saulgé, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saulgé [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Bruno PUYDUPIN
Bruno PUYDUPIN (13 élus) Agir et vivre ensemble à Saulgé 		363 64,25%
  • Bruno PUYDUPIN
  • Marion MOUNIER-ARTIC
  • Philippe RICHEFORT
  • Nicole HUAN
  • Philippe DERUWEZ
  • Marie-Thérèse ARNOU
  • Francis ROBIN
  • Eléonore POTH
  • Kévin TRICOT
  • Alice DUPONT
  • Paul GROSSEAU-POUSSARD
  • Fabienne LYSIAK
  • Quentin GANGLER
Pascale ROBYN
Pascale ROBYN (2 élus) Pour un Saulgé vivant et solidaire 		202 35,75%
  • Pascale ROBYN
  • Jérôme ELLION
Participation au scrutin Saulgé
Taux de participation 69,14%
Taux d'abstention 30,86%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,85%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,90%
Nombre de votants 587

Source : ministère de l’Intérieur

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