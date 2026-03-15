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19:20 - Saulgé : démographie, élections et perspectives d'avenir Quel portrait faire de Saulgé, à quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales ? Avec ses 11,82% d'agriculteurs pour 1 005 habitants, ce village est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Avec 45 entreprises, Saulgé permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (73,94%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Les citoyens, dont 40,88% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette mosaïque sociale, 36,14% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 282,10 euros, accable une commune qui vise un avenir prospère. En somme, à Saulgé, les intérêts locaux se mêlent aux objectifs français.

17:57 - Où en est le RN à Saulgé aux municipales 2026 ? Le RN n'était pas représenté pour la dernière municipale à Saulgé il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement de manière apolitique dans la ville. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen amassait 27,66% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la commune avec 44,59% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient réservé 16,87% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le parti à la flamme sécurisait 41,85% des voix dans la commune. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 33,41% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives qui ont suivi offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 40,22% pour le parti à la flamme. Il achèvera sa course avec 41,98% lors du vote définitif.

16:58 - Résultats électoraux à Saulgé : le point sur l'abstention Pour rappel, la participation atteignait 50,83 % à Saulgé lors des municipales de 2020, un score collant aux 44,7 % de la moyenne nationale alors qu'à cause de la pandémie du coronavirus, bon nombre d'électeurs avaient choisi de s'éloigner des bureaux de vote. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs affiché une participation de 77,99 %. Le taux de votants aux élections législatives est passé pour sa part de 50,77 % au premier tour en 2022 à 70,73 % au premier tour en 2024. Quelques semaines plus tôt, la participation aux européennes s'était fixée à 54,87 % (contre 51,49 % en moyenne nationale). Ce rapide coup d'oeil aux élections depuis six ans établit que le territoire s'affirme comme une zone assez participative par rapport aux moyennes françaises. À l'occasion de cette municipale 2026, l'état de la participation pèsera quoi qu'il en soit sur les résultats de Saulgé.

15:59 - Des résultats tranchés à droite pour Saulgé en 2024 Lors des législatives de juin 2024, les votants de Saulgé accordaient leurs suffrages à Eric Soulat (Rassemblement National) avec 40,22% au premier tour. Le verdict a toutefois basculé au second tour au profit de Pascal Lecamp (Ensemble !), avec 58,02%. Pour le tour unique des européennes quelques semaines plus tôt, les suffrages s'étaient cette fois majoritairement dirigés sur Jordan Bardella (33,41%). Le contexte politique de Saulgé a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Alors qu'en 2022 la commune semblait refléter un secteur acquis au macronisme, elle s'est affichée dès lors comme un secteur marqué par l'extrême droite.

14:57 - Que retenir de la dernière année de présidentielle pour les citoyens de Saulgé ? Lors des législatives de 2022, les votants de Saulgé portaient leur choix sur Pascal Lecamp (Ensemble !) avec 22,89% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 58,15% des suffrages. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Saulgé qui s'était déroulée en amont plaçait Emmanuel Macron à l'avant de la course avec 28,75% des inscrits, tandis que Marine Le Pen engrangeait 27,66%. Le second tour validait ensuite ce choix en livrant 55,41% pour Emmanuel Macron, contre 44,59% en faveur de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un territoire à l'ancrage centriste et macroniste marqué.

12:58 - Fiscalité à Saulgé : un sujet sensible à l'approche des municipales 2026 ? Témoignage d'une pression fiscale à la hausse depuis 2020 à Saulgé, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 12,01 % en 2024 (derniers chiffres en date), ce qui représente un montant de près de 29 700 euros environ la même année, contre quelque 142 400 euros perçus en 2020. Sa disparition pour la grande majorité des contribuables au 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron en fait aujourd'hui un apport résiduel, ce qui explique cette chute importante de recettes pour la commune. La taxe sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux communal à Saulgé s'est établi à 29,92 % en 2024 (contre 12,30 % en 2020). Précisons que la moyenne nationale s'établit à près de 40 %. Cette augmentation est généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Avec toutes ces données, le produit fiscal par ménage à Saulgé s'est établi à 584 euros en 2024 contre 462 euros en début de mandat.

11:59 - Quel était le résultat de la dernière municipale à Saulgé ? La lecture des résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Saulgé s'avère particulièrement éclairante. Unique liste en présence, 'Saulgé ensemble !' a naturellement recueilli 100,00% des bulletins dès le premier tour. L'absence d'adversaire a scellé l'issue du vote dès le premier tour, rendant tout second tour inutile. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Saulgé, ce qui s'est passé à l'époque sert de matrice bien spécifique que d'aucuns auront peut-être à cœur de dépasser. La naissance ou non d'une opposition représentera un des enjeux à la suite de cette élection sans réelle compétition. C'est probablement dans la liste des candidats rendue publique par le ministère de l'Intérieur que la réponse est à trouver.