Résultat municipale 2026 à Saulieu (21210) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saulieu a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saulieu, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saulieu [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Cyril BRULÉ (14 élus) Saulieu, c'est maintenant !
|474
|39,97%
|
|Martine MAZILLY (3 élus) S'Unir et Agir pour Saulieu
|365
|30,78%
|
|Luc PARIS (2 élus) AGIR ENSEMBLE POUR SAULIEU
|347
|29,26%
|
|Participation au scrutin
|Saulieu
|Taux de participation
|71,80%
|Taux d'abstention
|28,20%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,50%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,58%
|Nombre de votants
|1 199
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Saulieu - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Cyril BRULÉ (Ballotage) Saulieu, c'est maintenant !
|374
|34,53%
|Martine MAZILLY (Ballotage) S'Unir et Agir pour Saulieu
|355
|32,78%
|Luc PARIS (Ballotage) AGIR ENSEMBLE POUR SAULIEU
|354
|32,69%
|Participation au scrutin
|Saulieu
|Taux de participation
|66,45%
|Taux d'abstention
|33,55%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,90%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,62%
|Nombre de votants
|1 111
Election municipale 2026 à Saulieu [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Saulieu sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saulieu.
L'actu des élections municipales 2026 à Saulieu
18:36 - Saulieu : retour sur le dernier verdict politique en date
Sophie Dumont (Rassemblement National) avait remporté le premier tour des législatives à Saulieu en 2024 avec 48,73%. Hubert Brigand (Les Républicains) était à la deuxième place avec 30,58%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Sophie Dumont culminant à 51,43% des votes sur place. À l'occasion du match européen précédemment, les électeurs de Saulieu avaient cette fois poussé aux avant-postes la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 44,91% des votes. Cette exploration des résultats de 2024 a donc révélé que Saulieu demeurait à l'époque une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale, sans revirement par rapport à la présidentielle 2022.
15:57 - Retour sur les résultats de la municipale de 2020 à Saulieu
L'analyse des résultats du scrutin municipal il y a six ans à Saulieu s'avère très révélatrice. Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Martine Mazilly a terminé en tête en récoltant 613 voix (63,45%). Derrière, Emmanuelle Rose a obtenu 36,54% des bulletins valides. Cette victoire au premier tour a rendu tout second tour superflu. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Saulieu, cette dynamique a immanquablement influencé les états-majors politiques. Le bloc minoritaire devra déplacer des montagnes ce dimanche afin de renverser cette domination, alors que l'équipe victorieuse cherchera à conserver son avance.
13:58 - Les candidats en lice pour le 2e tour des élections à Saulieu
Se retrouvent donc à ce second passage dans les bureaux de vote ce dimanche : Cyril Brulé, à la tête de "Saulieu, C'est Maintenant !", Luc Paris et sa liste "Agir Ensemble Pour Saulieu" et la liste "S'unir Et Agir Pour Saulieu" emmenée par Martine Mazilly, comme le précisent les candidatures officielles pour le second tour diffusées par le ministère de l'Intérieur cette semaine. Les 2 bureaux de vote de la commune de Saulieu sont accessibles jusqu'à 18 heures pour accueillir les habitants.
11:59 - Second tour indécis entre Cyril Brulé et Martine Mazilly
Les élections municipales 2026 à Saulieu ont vu Cyril Brulé s'imposer il y a une semaine avec 34,53 % des bulletins valides. Derrière, Martine Mazilly a pris la position de dauphine avec 32,78 %. Le match s'est joué dans un mouchoir de poche. Du côté des autres candidats, avec 32,69 %, Luc Paris est arrivé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. À noter que pour ce premier tour à Saulieu, le vote a enregistré une participation de 66,45 %, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
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