Résultat municipale 2026 à Saulieu (21210) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saulieu a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saulieu, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saulieu [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Cyril BRULÉ
Cyril BRULÉ (14 élus) Saulieu, c'est maintenant ! 		474 39,97%
  • Cyril BRULÉ
  • Patricia SOVY
  • Eric ROUSSEAU
  • Aline FRELLO
  • Frédéric DRAPPIER
  • Murielle JOUSSET
  • Denis SIFFERLEN
  • Agnès NAUDIN
  • Damien PELOTIER
  • Rosa XAVIER PIRES
  • Thibaut SAUVAGE
  • Michelle TOMAS
  • Joël SIREUL
  • Marianne PERREAU
Martine MAZILLY
Martine MAZILLY (3 élus) S'Unir et Agir pour Saulieu 		365 30,78%
  • Martine MAZILLY
  • Hervé LOUIS
  • Marie-Claude OVERNEY
Luc PARIS
Luc PARIS (2 élus) AGIR ENSEMBLE POUR SAULIEU 		347 29,26%
  • Luc PARIS
  • Jocelyne CHEVALIER
Participation au scrutin Saulieu
Taux de participation 71,80%
Taux d'abstention 28,20%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,50%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,58%
Nombre de votants 1 199

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Saulieu - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Cyril BRULÉ
Cyril BRULÉ (Ballotage) Saulieu, c'est maintenant ! 		374 34,53%
Martine MAZILLY
Martine MAZILLY (Ballotage) S'Unir et Agir pour Saulieu 		355 32,78%
Luc PARIS
Luc PARIS (Ballotage) AGIR ENSEMBLE POUR SAULIEU 		354 32,69%
Participation au scrutin Saulieu
Taux de participation 66,45%
Taux d'abstention 33,55%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,90%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,62%
Nombre de votants 1 111

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