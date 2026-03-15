Résultat municipale 2026 à Saulny (57140) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saulny a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saulny, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saulny [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Nathalie SPORMEYEUR
Nathalie SPORMEYEUR (15 élus) SAULNY CONTINUONS AVEC VOUS 		570 58,34%
  • Nathalie SPORMEYEUR
  • Jean-Claude TARAL
  • Dominique SUTTER
  • Jean-Paul RHIM
  • Rose PEDINELLI
  • Hervé PACIEL
  • Lyudmyla PALAZZO
  • Nicolas SCHMITT
  • Isabelle CHENEL
  • Guy VIGNET
  • Raimonda DEMAISON
  • Dany FREYERMUTH
  • Hélène CHRISTMANN
  • Alain PHAM-DINH
  • Valérie SONDAG
Hervé LASSALAS
Hervé LASSALAS (4 élus) Ensemble pour Saulny 		407 41,66%
  • Hervé LASSALAS
  • Catherine HIPPERT
  • Fabrice DEFLORAINE
  • Céline STRAUCH
Participation au scrutin Saulny
Taux de participation 72,17%
Taux d'abstention 27,83%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,11%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,50%
Nombre de votants 993

Source : ministère de l’Intérieur

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