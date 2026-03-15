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19:19 - Saulny : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les municipales à Saulny comme dans toute la France. Dotée de 688 logements pour 1 572 habitants, la densité de la ville est de 160 hab par km². Avec 81 entreprises, Saulny offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (91,42%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Les électeurs, dont 36,68% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, près de 48,72% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 426,52 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Saulny, les intérêts locaux, tels que l'emploi, l'éducation et l'immigration, alimentent le débat démocratique.

17:57 - Quel score pour le RN à Saulny aux derniers scrutins ? Le parti d'extrême droite n'avait aucun candidat formellement étiqueté à la dernière municipale à Saulny en 2020, le vote ayant eu lieu sans affiliation politique affirmée dans la municipalité. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen recueillait 21,13% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la ville avec 40,76% lors du tour final. Les législatives la même année avaient offert 25,49% au parti lepéniste au tour 1. Au second round, le Rassemblement national réunissait 48,90% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 34,75% lors du scrutin européen, qui aboutiront à la dissolution de la chambre basse. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 40,23% pour le Rassemblement national. Il clôturera le scrutin avec 45,04% lors du vote final.

16:58 - Rétrospective : l'abstention à Saulny avant 2026 Pour rappel, la mobilisation des électeurs atteignait 51,43 % à Saulny lors des municipales de 2020, un chiffre supérieur aux 44,7 % nationaux alors que le coronavirus avait dissuadé bon nombre d'inscrits. Il est en effet communément admis que le scrutin municipal reste, avec la présidentielle, le moment où les Français votent le plus. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a d'ailleurs été rapporté à 79,31 %. Alors que les législatives de 2022 avaient mobilisé 51,22 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu la participation se réhausser très nettement à 73,67 %. Juste avant, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait mobilisé 57,88 % des citoyens locaux. Si on retrace une trajectoire sur ces cinq scrutins, le secteur se révèle comme une contrée civiquement engagée. Dans le cadre des municipales à Saulny, cette particularité jouera en tout cas un rôle déterminant sur les résultats.

15:59 - En marge de la dissolution, comment Saulny a-t-elle voté ? Au printemps 2024, les élections législatives à Saulny avaient placé en tête Grégoire Laloux (Rassemblement National) avec 40,23% au premier tour, devant Belkhir Belhaddad (Majorité présidentielle) avec 34,39%. C'est néanmoins Belkhir Belhaddad (Majorité présidentielle) qu'on a vu s'imposer au second tour, avec 54,96% des suffrages exprimés. Les élections européennes en amont à Saulny avaient cette fois vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (34,75%), avec en deuxième position la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui s'était arrogée 18,44% des voix. La physionomie politique de Saulny a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Alors qu'en 2022 la commune dessinait une zone sans vote prédéterminé, elle s'est affichée deux ans plus tard comme un secteur marqué par l'extrême droite.

14:57 - Au soir des municipales 2026, Saulny est inclassable ou presque L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Saulny s'inscrit comme une localité aux orientations politiques changeantes. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Saulny voyait en effet Emmanuel Macron prendre la tête localement avec 33,86% des inscrits, tandis que Marine Le Pen aggrégeait 21,13%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 59,24% pour Emmanuel Macron, contre 40,76% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi quelques semaines plus tard, les votants de Saulny portaient leur choix sur Grégoire Laloux (RN) avec 25,49% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Belkhir Belhaddad (Ensemble ! (Majorité présidentielle)), vainqueur dans la commune avec 51,10%.

12:58 - Les électeurs de Saulny se prononceront-ils sur les impôts ? Concernant la pression fiscale de Saulny, la recette fiscale par foyer s'est établie à environ 655 euros en 2024 (relevé le plus récent), alors que ce montant se situait à 564 € quatre ans auparavant. Le taux de la taxe sur le foncier bâti s'est stabilisé à 25,68 % en 2024, comme en 2020. Une augmentation souvent automatique, sans décision de la municipalité : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre qu'autour de 12 600 euros de recettes en 2024. Un produit qui est loin des 264 700 euros perçus en 2020 pour un taux stable de près de 12,00 %. Cette disparition en fait dorénavant un apport résiduel, ce qui explique cette diminution significative de rendement pour la commune.

11:59 - Le bilan des dernières élections à Saulny À Saulny, lors des municipales de 2020, les résultats ont livré un panorama précis des équilibres politiques locaux. Lors du premier rendez-vous avec les urnes à l'époque, Nathalie Spormeyeur a viré en tête en rassemblant 328 suffrages (51,65%). À sa poursuite, Hervé Lassalas a engrangé 307 voix (48,34%). Ce triomphe au premier tour a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Saulny, cette répartition historique des voix constitue un point de départ particulier. Pour les opposants, renverser une majorité aussi écrasante constituera ce dimanche un défi herculéen, tandis que la majorité sortante, elle, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.