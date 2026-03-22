Résultat de l'élection municipale 2026 à Sault : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Sault

Le deuxième tour des élections municipales à Sault a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Christian Rouchet
Christian Rouchet Divers
Sault pour tous
  • Christian Rouchet
  • Nadège Reynard
  • Jean-Philippe Cebe
  • Estelle Fagot
  • Tony Blondel
  • Patricia Maimone
  • Alexandre Rech
  • Dominique Busnari
  • Alexandre Allain Rostingt
  • Mélanie Mourard
  • Rémy Lambert
  • Aurore Garcia
  • Bruno Gire
  • Catherine Taysse
  • Claude Dupre
Alain Gabert
Alain Gabert Divers
Sursault
  • Alain Gabert
  • Bérangere Bonnefoy
  • Frédéric Chanu
  • Clio Dumuzois
  • Marcel Millot
  • Kristell Mouque
  • Kévin Archange
  • Valérie Bonnefoy
  • Thomas Valetti
  • Sandrine Marty
  • Fabien Depoorter
  • Alexiane Bonnefoy
  • Gilles Kaplanski
  • Catherine Payet
  • Philippe Papillon

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Sault

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain GABERT
Alain GABERT (Ballotage) Sursault 		365 41,95%
Christian ROUCHET
Christian ROUCHET (Ballotage) Sault pour tous 		295 33,91%
Magali MALAVARD
Magali MALAVARD (Ballotage) Sault, construisons demain avec vous 		210 24,14%
Participation au scrutin Sault
Taux de participation 77,29%
Taux d'abstention 22,71%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,45%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,34%
Nombre de votants 895

Source : ministère de l’Intérieur

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