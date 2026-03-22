Résultat de l'élection municipale 2026 à Sault : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Sault [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Sault sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Sault.
L'actu des élections municipales 2026 à Sault
11:47 - Que disaient les résultats de l'élection à Sault dimanche dernier ?
Pour le premier tour des élections municipales à Sault, c'est Alain Gabert qui s'est arrogé la première place avec 41,95 % des suffrages exprimés. Christian Rouchet s'est classé deuxième avec 33,91 %. La hiérarchie a été claire mais le suspense a subsisté pour la suite. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Magali Malavard a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Pour rappel, lors de ce scrutin à Sault, le vote a mobilisé 77,29 % des électeurs, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Sault
Le deuxième tour des élections municipales à Sault a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Christian Rouchet
Divers
Sault pour tous
|
|
Alain Gabert
Divers
Sursault
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Sault
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alain GABERT (Ballotage) Sursault
|365
|41,95%
|Christian ROUCHET (Ballotage) Sault pour tous
|295
|33,91%
|Magali MALAVARD (Ballotage) Sault, construisons demain avec vous
|210
|24,14%
|Participation au scrutin
|Sault
|Taux de participation
|77,29%
|Taux d'abstention
|22,71%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,45%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,34%
|Nombre de votants
|895
Source : ministère de l’Intérieur
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