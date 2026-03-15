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19:16 - Élections municipales à Sault-lès-Rethel : impact de la démographie et de l'économie locale Dans la ville de Sault-lès-Rethel, les habitants auront-ils un impact sur le résultat des élections municipales ? Avec une densité de population de 300 habitants/km² et un taux de chômage de 16,34%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (20,47%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 777 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (14,68%) met en lumière des besoins de suivi social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,27%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Sault-lès-Rethel mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 17,48% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

17:57 - Quelle est la place du RN à Sault-lès-Rethel ? Le RN ne présentait pas formellement de liste au moment de la dernière bataille municipale à Sault-lès-Rethel en 2020, l'élection s'étant déroulée sans affiliation politique affirmée dans la localité. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen obtenait 39,34% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis devançait Emmanuel Macron dans la ville avec 59,84% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient accordé 29,19% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le Rassemblement national obtenait 51,66% des voix au niveau local. Le score de la liste Bardella atteindra ensuite 53,83% lors du scrutin européen. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du premier round, un résultat de 40,13% pour le Rassemblement national. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 58,18% lors du vote définitif et la victoire de Flavien Termet.

16:58 - Les électeurs de Sault-lès-Rethel vont-ils se mobiliser aux municipales ? La participation des électeurs de Sault-lès-Rethel sera, à la fin de la journée, une clé pour ces élections municipales 2026. Pour rappel, la participation atteignait 53,83 % lors des municipales de 2020, un niveau plutôt élevé alors que le Covid-19 avait dissuadé un grand nombre de votants. L'élection suprême en 2022 avait toutefois attiré les électeurs, avec 74,90 % de participation dans la ville (l'abstention tombant à 25,10 %). Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part mobilisé 52,58 % des électeurs (soit environ 604 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 66,87 %, bien au-delà des 43,07 % enregistrés en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité relativement attachée au vote.

15:59 - Avant et après la dissolution, comment Sault-lès-Rethel a-t-elle voté ? Un retour sur les résultats de 2024 révèle que Sault-lès-Rethel restait à l'époque une localité à dominante nationaliste. Le scrutin des Européennes de 2024 à Sault-lès-Rethel avait en effet vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (53,83%), avec en deuxième position Valérie Hayer qui avait recueilli 11,58% des voix. Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Sault-lès-Rethel avaient ensuite favorisé Flavien Termet (Rassemblement National) avec 40,13% au premier tour, devant Lionel Vuibert (Majorité présidentielle) avec 26,93%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Flavien Termet culminant à 58,18% des votes localement.

14:57 - Sault-lès-Rethel : coup d'oeil sur les résultats clés de la dernière présidentielle en date Globalement, le paysage électoral fait de Sault-lès-Rethel un territoire dominé par l'extrême droite. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Sault-lès-Rethel tournait en effet à l'avantage de Marine Le Pen avec 39,34% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 25,36%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 59,84% pour Marine Le Pen, contre 40,16% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants de Sault-lès-Rethel soutenaient en priorité Laurent Richard (RN) avec 29,19% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 51,66%.

12:58 - L'essentiel à savoir sur la fiscalité locale à Sault-lès-Rethel En matière d'impôts locaux à Sault-lès-Rethel, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est élevée à environ 646 euros en 2024 (dernières données en date), un chiffre à comparer avec les 246 € relevés en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties est resté figé à près de 36,00 % en 2024, sans aucune variation depuis quatre ans. Une hausse généralement mécanique, sans que la commune l'ait décidée : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 1 900 euros de recettes en 2024. Un total bien loin des 136 680 € perçus 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à environ 7,40 %. Un changement pour les budgets des communes réduisant considérablement sa portée et obligeant les municipalités à trouver d'autres recettes.

11:59 - Retour sur les résultats des municipales de 2020 à Sault-lès-Rethel L'étude des résultats du scrutin municipal de 2020 à Sault-lès-Rethel est très instructive. À l'occasion du premier vote, Michel Kociuba a surclassé ses concurrents en rassemblant 369 soutiens (57,03%). Deuxième, Dominique Capitaine a engrangé 24,72% des bulletins valides. Le trio de tête a été complété par Casimir Krawiec, glanant 118 suffrages (18,23%). Ce succès d'emblée de Michel Kociuba a étouffé l'élection. Aucun second tour n'a été nécessaire. Pour ces municipales 2026 à Sault-lès-Rethel, cette répartition historique des voix a immanquablement influencé les états-majors politiques. Cette victoire sans appel met l'opposition face à une tâche considérable ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui cherchera à conserver son avance.