Résultat municipale 2026 à Sault-lès-Rethel (08300) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Sault-lès-Rethel a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Sault-lès-Rethel, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Sault-lès-Rethel [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel KOCIUBA (16 élus) Défense des intérêts communaux
|451
|60,78%
|
|Dominique CAPITAINE (3 élus) Un nouvel élan pour Sault-lès-Rethel
|291
|39,22%
|
|Participation au scrutin
|Sault-lès-Rethel
|Taux de participation
|64,81%
|Taux d'abstention
|35,19%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,57%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,57%
|Nombre de votants
|766
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Sault-lès-Rethel [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Sault-lès-Rethel en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Sault-lès-Rethel
19:16 - Élections municipales à Sault-lès-Rethel : impact de la démographie et de l'économie locale
Dans la ville de Sault-lès-Rethel, les habitants auront-ils un impact sur le résultat des élections municipales ? Avec une densité de population de 300 habitants/km² et un taux de chômage de 16,34%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (20,47%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 777 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (14,68%) met en lumière des besoins de suivi social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,27%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Sault-lès-Rethel mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 17,48% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.
17:57 - Quelle est la place du RN à Sault-lès-Rethel ?
Le RN ne présentait pas formellement de liste au moment de la dernière bataille municipale à Sault-lès-Rethel en 2020, l'élection s'étant déroulée sans affiliation politique affirmée dans la localité. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen obtenait 39,34% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis devançait Emmanuel Macron dans la ville avec 59,84% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient accordé 29,19% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le Rassemblement national obtenait 51,66% des voix au niveau local. Le score de la liste Bardella atteindra ensuite 53,83% lors du scrutin européen. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du premier round, un résultat de 40,13% pour le Rassemblement national. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 58,18% lors du vote définitif et la victoire de Flavien Termet.
16:58 - Les électeurs de Sault-lès-Rethel vont-ils se mobiliser aux municipales ?
La participation des électeurs de Sault-lès-Rethel sera, à la fin de la journée, une clé pour ces élections municipales 2026. Pour rappel, la participation atteignait 53,83 % lors des municipales de 2020, un niveau plutôt élevé alors que le Covid-19 avait dissuadé un grand nombre de votants. L'élection suprême en 2022 avait toutefois attiré les électeurs, avec 74,90 % de participation dans la ville (l'abstention tombant à 25,10 %). Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part mobilisé 52,58 % des électeurs (soit environ 604 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 66,87 %, bien au-delà des 43,07 % enregistrés en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité relativement attachée au vote.
15:59 - Avant et après la dissolution, comment Sault-lès-Rethel a-t-elle voté ?
Un retour sur les résultats de 2024 révèle que Sault-lès-Rethel restait à l'époque une localité à dominante nationaliste. Le scrutin des Européennes de 2024 à Sault-lès-Rethel avait en effet vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (53,83%), avec en deuxième position Valérie Hayer qui avait recueilli 11,58% des voix. Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Sault-lès-Rethel avaient ensuite favorisé Flavien Termet (Rassemblement National) avec 40,13% au premier tour, devant Lionel Vuibert (Majorité présidentielle) avec 26,93%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Flavien Termet culminant à 58,18% des votes localement.
14:57 - Sault-lès-Rethel : coup d'oeil sur les résultats clés de la dernière présidentielle en date
Globalement, le paysage électoral fait de Sault-lès-Rethel un territoire dominé par l'extrême droite. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Sault-lès-Rethel tournait en effet à l'avantage de Marine Le Pen avec 39,34% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 25,36%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 59,84% pour Marine Le Pen, contre 40,16% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants de Sault-lès-Rethel soutenaient en priorité Laurent Richard (RN) avec 29,19% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 51,66%.
12:58 - L'essentiel à savoir sur la fiscalité locale à Sault-lès-Rethel
En matière d'impôts locaux à Sault-lès-Rethel, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est élevée à environ 646 euros en 2024 (dernières données en date), un chiffre à comparer avec les 246 € relevés en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties est resté figé à près de 36,00 % en 2024, sans aucune variation depuis quatre ans. Une hausse généralement mécanique, sans que la commune l'ait décidée : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 1 900 euros de recettes en 2024. Un total bien loin des 136 680 € perçus 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à environ 7,40 %. Un changement pour les budgets des communes réduisant considérablement sa portée et obligeant les municipalités à trouver d'autres recettes.
11:59 - Retour sur les résultats des municipales de 2020 à Sault-lès-Rethel
L'étude des résultats du scrutin municipal de 2020 à Sault-lès-Rethel est très instructive. À l'occasion du premier vote, Michel Kociuba a surclassé ses concurrents en rassemblant 369 soutiens (57,03%). Deuxième, Dominique Capitaine a engrangé 24,72% des bulletins valides. Le trio de tête a été complété par Casimir Krawiec, glanant 118 suffrages (18,23%). Ce succès d'emblée de Michel Kociuba a étouffé l'élection. Aucun second tour n'a été nécessaire. Pour ces municipales 2026 à Sault-lès-Rethel, cette répartition historique des voix a immanquablement influencé les états-majors politiques. Cette victoire sans appel met l'opposition face à une tâche considérable ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui cherchera à conserver son avance.
09:57 - Municipales à Sault-lès-Rethel : les horaires du bureau de vote
L'unique bureau de vote de la ville de Sault-lès-Rethel fermera à 18 heures en prévision du dépouillement. Les municipales de 2026 doivent permettre aux citoyens de Sault-lès-Rethel de renouveler leur conseil municipal et d'élire leur maire. Ce vote local représente un temps fort de la vie démocratique de la ville. Quel regard porter sur la gestion de la ville depuis 2020 ? Vous pouvez parcourir ci-dessous la liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal à Sault-lès-Rethel. Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.
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