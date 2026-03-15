Résultat municipale 2026 à Sault-lès-Rethel (08300) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Sault-lès-Rethel a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Sault-lès-Rethel, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Sault-lès-Rethel [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel KOCIUBA
Michel KOCIUBA (16 élus) Défense des intérêts communaux 		451 60,78%
  • Michel KOCIUBA
  • Angélique JACOB
  • Anthony DENIS
  • Maggy DUBRUNQUEZ
  • Pascal GOURNET
  • Manon HAMEL
  • Jean-Christophe STIENNE
  • Priscillia DEBREF
  • Stéphane VASCONI
  • Emilie POUPONNEAU
  • Vincent FALLON
  • Malika BENYAHIA
  • Jean-Yves CABOULLET
  • Charline LAVAY
  • Kévin LEBEGUE
  • Bénédicte FONTAINE
Dominique CAPITAINE
Dominique CAPITAINE (3 élus) Un nouvel élan pour Sault-lès-Rethel 		291 39,22%
  • Dominique CAPITAINE
  • Mélanie WILLEMET
  • Romain RONSIN
Participation au scrutin Sault-lès-Rethel
Taux de participation 64,81%
Taux d'abstention 35,19%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,57%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,57%
Nombre de votants 766

Source : ministère de l’Intérieur

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