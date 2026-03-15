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19:19 - Les données démographiques de Saultain révèlent les tendances électorales La démographie et le profil socio-économique de Saultain contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les municipales. Dans la localité, 19,40% des résidents sont des enfants, et 5,82% de plus de 75 ans. La répartition par âge peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une automobile (87,40%) montre le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des 1197 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (15,65%) met en lumière des impératifs de suivi familial, et le taux de salariés en CDD (5,94%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (41,50%), témoignent d'une population instruite à Saultain, soulignant ainsi l'importance de soutenir les aspirations professionnelles des habitants.

17:57 - Le RN à Saultain : quel score aux élections de 2026 ? Le parti à la flamme n'était pas représenté au moment de la dernière campagne municipale à Saultain il y a six ans, les débats s'étant tenus de manière apolitique dans la municipalité. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen obtenait 32,21% des votes lors du tour de chauffe, puis surpassait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 51,04% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient attribué 29,57% au candidat RN au tour 1. Au deuxième round, le parti nationaliste sécurisait 41,79% des voix dans la commune. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 44,12% aux européennes de juin 2024. Les législatives qui ont suivi déboucheront, lors du premier tour, sur un résultat de 44,91% pour le parti nationaliste. C'est lui qui s'imposera avec 50,09% le dimanche suivant, synonyme d'élection de Valérie Létard.

16:58 - Municipales 2026 : quelle participation à Saultain ? Dans le cadre de cette municipale 2026 à Saultain, l'absence ou non d'électeurs dans les isoloirs jouera un rôle pivot sur les résultats locaux. Pour rappel, l'abstention atteignait 68,07 % lors du dernier scrutin municipal, un score notable alors que beaucoup d'électeurs avaient choisi de rester chez eux en raison du coronavirus. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a en revanche été de 24,16 % des habitants en mesure de voter. Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée pour sa part à 46,06 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 31,72 % au premier tour, contre 52,15 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone assez abstentionniste.

15:59 - Comment Saultain a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? Organisées après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les élections législatives à Saultain avaient favorisé Laurence Bara (Rassemblement National) avec 44,91% au premier tour, devant Valérie Létard (Union des Démocrates et Indépendants) avec 34,91%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Laurence Bara culminant à 50,09% des votes sur place. Pour le tour unique des européennes en amont, les votes s'étaient cette fois majoritairement conduits sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (44,12%). L'orientation des électeurs de Saultain a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans plus tôt la commune esquissait une terre sans déterminisme électoral, elle s'est plus ostensiblement affichée dès lors comme une terre favorable au Rassemblement national.

14:57 - Saultain présentait un équilibre complexe il y a 4 ans Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Saultain était marquée par l'avantage de Marine Le Pen avec 32,21% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron aggrégeait 28,36%. Le second tour confirmait ensuite ce premier round en livrant 51,04% pour Marine Le Pen, contre 48,96% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale quelques semaines plus tard, les votants de Saultain soutenaient en priorité Béatrice Descamps (Divers droite) avec 40,98% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Béatrice Descamps virant de nouveau en tête avec 58,21% des voix. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint ainsi Saultain comme une localité aux orientations politiques changeantes.

12:58 - Avant les municipales, comment a évolué la fiscalité locale à Saultain ? Illustration d'une pression fiscale en augmentation depuis 2020 à Saultain, la taxe d'habitation a affiché un taux à 16,28 % en 2024 (chiffres les plus récents), pour un produit communal totalisant 7 210 €. Une somme bien en-dessous des 348 700 euros perçus en 2020. Sa suppression pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, fait qu'elle ne représente dorénavant plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, ce qui a bouleversé l'équilibre des finances locales. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux à Saultain est passé à un peu moins de 32,00 % en 2024 (contre 11,24 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. Mais un constat d'ensemble s'impose : le produit fiscal par ménage à Saultain s'est établi à 618 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 523 € relevés en 2020.

11:59 - Élections municipales 2020 à Saultain : un résultat sans véritable concurrence Les résultats des dernières municipales à Saultain ont livré un bilan révélateur sur l'équilibre des forces locales. Unique liste en présence, la liste menée par Joël Soigneux a logiquement rassemblé 100,00% des voix dès le premier tour. L'absence de concurrent rendait l'issue certaine. Le scrutin s'est donc clos dès le premier tour. Pour ces municipales 2026 à Saultain, cette répartition historique des voix constitue un point de départ particulier. L'apparition ou non d'une opposition représentera l'un des enjeux majeurs au lendemain de ce scrutin sans réelle concurrence. Avec l'annonce des candidatures (voir ci-dessous), un début de réponse assez parlant a d'ores et déjà été apporté.