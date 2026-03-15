Résultat municipale 2026 à Saultain (59990) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saultain a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saultain, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saultain [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Antoine LORENT
Antoine LORENT (15 élus) SAULTAIN AVEC VOUS, POUR VOUS 		659 52,72%
  • Antoine LORENT
  • Hélène DE PETRIS
  • Julien DELABRE
  • Elyse STRAGAPEDE
  • Élio ROVERE
  • Dominique WATTIER
  • Joël PARMENTIER
  • Émilie DENHEZ
  • Dominique COLLIEZ
  • Ludivine DESTICOURT
  • Yazide BENSALEM
  • Marie LASGORCEIX
  • Philippe NOYEZ
  • Nathalie DECONINCK
  • François LUSSIEZ
Sandrine DANHIEZ
Sandrine DANHIEZ (4 élus) L'avenir ensemble 		591 47,28%
  • Sandrine DANHIEZ
  • Gaetan HELOIR
  • Sophie LECOSSIER
  • Benoit DOLET
Participation au scrutin Saultain
Taux de participation 69,62%
Taux d'abstention 30,38%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,86%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,86%
Nombre de votants 1 272

Source : ministère de l’Intérieur

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