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19:21 - Les enjeux locaux de Saulx-les-Chartreux : tour d'horizon démographique Comment les habitants de Saulx-les-Chartreux peuvent-ils peser sur les résultats des municipales ? La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les orientations des directives, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Dans la commune, 38% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 24,66% ont plus de 60 ans. Un salaire moyen mensuel net de 3 062 €/mois souligne l'importance des problématiques sur la qualité de vie dans les interrogations des 3084 votants. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 11,25% et d'une population étrangère de 8,65% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (43,18%), témoignent d'une population instruite à Saulx-les-Chartreux, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.

17:57 - Le RN à Saulx-les-Chartreux : quelle place aux municipales ? Le Rassemblement national n'était pas représenté sur le podium lors du scrutin municipal à Saulx-les-Chartreux en 2020. Lors de la course à l'Élysée deux ans après, Marine Le Pen obtenait 20,45% des suffrages lors du tour préliminaire, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 38,25% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient attribué 17,96% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Un score insuffisant, à Saulx-les-Chartreux comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second tour. Le score de la liste Bardella culminera ensuite à 30,46% aux élections européennes. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du premier round, sur un résultat de 34,70% pour un bulletin d'union LR-RN (tendance Ciotti). Il clôturera le scrutin avec 38,52% le dimanche suivant.

16:58 - Municipales 2026 : quelle participation à Saulx-les-Chartreux ? En ce jour d'élections municipales à Saulx-les-Chartreux, la mobilisation sera scrutée. Pour rappel, la participation s'élevait à 50,21 % lors des municipales de 2020, une proportion assez classique alors que le Covid-19 avait dissuadé de nombreux électeurs. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont ainsi 3 345 habitants qui ont glissé un bulletin dans l'urne au premier tour, soit 80,54 % de participation. Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles mobilisé 56,36 % des électeurs (soit environ 2 425 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 71,75 %, bien au-delà des 50,22 % enregistrés en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée soucieuse de voter.

15:59 - À Saulx-les-Chartreux, les élections d'il y a deux ans en faveur de la droite La situation politique de Saulx-les-Chartreux a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Si deux ans plus tôt la commune dessinait une zone sans vote prédéterminé, elle s'est affichée lors des échéances suivantes comme une terre de droite nationaliste. Le rendez-vous des Européennes de juin 2024 à Saulx-les-Chartreux avait en effet vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (30,46%), avec en deuxième position la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait obtenu 14,12% des suffrages. Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Saulx-les-Chartreux avaient ensuite favorisé Jérôme Carbriand (Union de l'extrême droite) avec 34,70% au premier tour, devant Amadou Deme (Union de la gauche) avec 32,48%. C'est finalement Marie-Pierre Rixain (Ensemble !) qu'on a vu l'emporter au second tour, avec 61,48% des suffrages exprimés.

14:57 - Quel candidat l'a emporté lors des scrutins de 2022 à Saulx-les-Chartreux ? La synthèse des votes de 2022 dépeint Saulx-les-Chartreux comme un territoire aux équilibres politiques nuancés. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Saulx-les-Chartreux voyait en effet Emmanuel Macron s'imposer localement avec 27,26% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon engrangeait 24,04%. Lors de la finale de l'élection à Saulx-les-Chartreux, les électeurs accordaient 61,75% pour Emmanuel Macron, contre 38,25% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi, les votants de Saulx-les-Chartreux soutenaient en priorité Amadou Deme (Nupes) avec 28,68% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Marie-Pierre Rixain (Ensemble ! (Majorité présidentielle)), vainqueur dans la commune avec 50,96%.

12:58 - À Saulx-les-Chartreux, une fiscalité en hausse qui aura un impact sur le résultat du vote Du côté de la fiscalité de Saulx-les-Chartreux, la somme moyenne payée par foyer fiscal a représenté 1 288 euros en 2024 (derniers chiffres en date), alors que ce montant se situait à 1 140 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties atteint désormais 44,00 % en 2024 (contre près de 21,88 % en 2020). Une augmentation souvent mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements aux communes. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 79 610 € en 2024. Un apport qui est loin des 1 998 090 € enregistrés en 2020, alors même que le taux est resté à environ 18,57 %. Cette taxe ne constitue désormais plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, ce qui a bouleversé l'équilibre des finances locales.

11:59 - Retour sur le résultat des élections de 2020 à Saulx-les-Chartreux Quelle avait été l'issue des précédentes municipales à Saulx-les-Chartreux ? À l'occasion de la première consultation électorale, Stéphane Bazile (Divers droite) a terminé en tête en rassemblant 1 323 bulletins (67,88%). En deuxième position, Didier Varenne (Divers gauche) a capté 32,11% des votes. Ce succès d'emblée du candidat Divers droite a clôturé le match dès le premier tour. Les électeurs n'ont pas eu à retourner aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Saulx-les-Chartreux, cette répartition historique des voix pose les bases. Renverser une majorité si large représentera une tâche colossale pour l'opposition ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.