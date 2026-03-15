Résultat municipale 2026 à Saulx-les-Chartreux (91160) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saulx-les-Chartreux a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saulx-les-Chartreux, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saulx-les-Chartreux [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphane BAZILE
Stéphane BAZILE (24 élus) Saulx avec vous 		1 529 63,58%
  • Stéphane BAZILE
  • Anaïs MAGINELLE
  • Christian AUGER
  • Marie Dominique JONQUIERES
  • Alexandre SEELIG
  • Flora BABOUCHE
  • Rémy CLAES
  • Brigitte FRAT
  • Florian DUBOURG
  • Aurélie BRUNEAU
  • Benoît NOEPPEL
  • Ingrid HAMMADI
  • Olivier BROUTIN
  • Sylvie FRANCÉS
  • Laurent ALEXANDRE
  • Alexandra HERNANDEZ
  • Michel REYNIER
  • Marion PERROTTET
  • Yann JOULAN
  • Éliane GENS
  • Jean-Marie RUDENT
  • Francine LEPRAT
  • Arnaud ENTRINGER
  • Gisèle LOMBARD
Anne BRUNNER
Anne BRUNNER (5 élus) Ambitions salucéennes 		876 36,42%
  • Anne BRUNNER
  • Jean-Louis BAUVILLE
  • Caroline DROPSY
  • Nawfal MARHABEN
  • Assia LADIB
Participation au scrutin Saulx-les-Chartreux
Taux de participation 55,75%
Taux d'abstention 44,25%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,93%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,33%
Nombre de votants 2 486

Source : ministère de l’Intérieur

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