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19:20 - Élections à Saulx-Marchais : l'impact des caractéristiques démographiques À Saulx-Marchais, les caractéristiques démographiques et socio-économiques déterminent le contexte politique et peuvent influencer les élections municipales. Avec un pourcentage de chômeurs de 6,31% et une densité de population de 449 hab/km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le taux important de cadres, atteignant 39,39%, est révélateur d'une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Le nombre de familles monoparentales (10,66%) révèle des impératifs de soutien familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (3,17%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (49,61%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Saulx-Marchais, soulignant l'importance de soutenir les aspirations professionnelles des habitants.

17:57 - Le RN à Saulx-Marchais : quel résultat aux municipales ? Le mouvement lepéniste n'était pas représenté au moment de la dernière élection municipale à Saulx-Marchais en 2020, l'élection s'étant déroulée sans affiliation partisane dans la ville. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen amassait 21,44% des votes lors du tour de chauffe, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 37,15% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient donné 15,87% au parti lepéniste au tour 1. Un score trop décevant, à Saulx-Marchais comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second round. Le résultat de la liste Bardella atteindra ensuite 28,09% aux élections européennes. Les législatives anticipées apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 33,68% pour le parti à la flamme. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il terminera avec 31,82% lors du vote définitif.

16:58 - La commune de Saulx-Marchais plutôt mobilisée lors des élections Il y a six ans, le premier tour des municipales à Saulx-Marchais avait été marqué par une abstention de 60,83 %, dans la moyenne nationale (la participation se limitant à 39,17 %) alors qu'en raison de l'épidémie de Covid, une part importante des électeurs avaient choisi de s'éloigner des bureaux de vote. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a toutefois été de 15,80 % des habitants inscrits. L'abstention aux législatives, mesurée à 49,19 % en 2022, a fortement régressé quant à elle, pour s'établir à 23,90 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 39,82 %. En prenant du recul, les chiffres établissent le profil d'une contrée qui résiste relativement bien à l'abstention au regard des moyennes nationales. Dans le cadre de la municipale de 2026 à Saulx-Marchais, ce facteur jouera en définitive un rôle clé sur les résultats locaux.

15:59 - Le vote de Saulx-Marchais nettement ancré à droite en 2024 Le contexte politique de Saulx-Marchais a évolué lors de la très riche année 2024. Alors qu'en 2022 la commune donnait à voir une terre marquée par le macronisme, elle s'est affichée dès lors comme un paysage politique fragmenté. Lors des dernières élections européennes, le podium à Saulx-Marchais s'était en effet figé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (28,09%), devançant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (19,33%) et Raphaël Glucksmann (18,30%). Les scrutins législatifs provoqués par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, plaçaient ensuite Karl Olive (Ensemble !) à l'avant de la course avec 40,04% au premier tour, devant Jean-Louis Mettelet (Rassemblement National) avec 33,68%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Karl Olive culminant à 46,69% des votes dans la commune.

14:57 - À Saulx-Marchais, la dernière présidentielle était marquée par un soutien à le centre Lors du premier tour de la présidentielle, les citoyens de Saulx-Marchais privilégiaient la candidature d'Emmanuel Macron (34,77%), surpassant ainsi Marine Le Pen qui recueillait 21,44%. Lors de la finale de l'élection à Saulx-Marchais, les électeurs accordaient 62,85% pour Emmanuel Macron, contre 37,15% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Saulx-Marchais soutenaient en priorité Karl Olive (Ensemble !) avec 28,44% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 57,99%. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint ainsi Saulx-Marchais comme une ville acquise au bloc central.

12:58 - Impôts locaux à Saulx-Marchais : un sujet sensible avant les municipales 2026 ? En matière d'impôts locaux à Saulx-Marchais, le produit fiscal par ménage s'est établi à 800 € en 2024 (dernières données disponibles), un chiffre à comparer avec les 820 € relevés en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti est pourtant passé à environ 26,21 % en 2024 (contre près de 12,00 % en 2020). Mais attention : cette augmentation est bien souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère qu'environ 9 600 euros de recettes en 2024, en net recul par rapport aux 232 730 € récoltés en 2020, alors même que le taux est resté à environ 12,07 %. Un changement pour les budgets des communes limitant drastiquement son produit et forçant les municipalités à identifier de nouvelles ressources fiscales.

11:59 - Quel était le résultat des dernières élections à Saulx-Marchais ? Il peut être éclairant de s'intéresser aux scores des dernières élections municipales à Saulx-Marchais. Rappelons que ce scrutin se caractérisait par des candidatures individuelles à l'époque et non par des listes, offrant aux électeurs l'opportunité de choisir plusieurs conseillers. 14 sièges ont par ailleurs été pourvus au premier tour. Lors de ce premier tour, Claude Philippe a recueilli le plus de bulletins avec 98,34% des soutiens. À la suite, Jérôme Tritz a obtenu 95,02% des bulletins valides. Le tableau s'est enrichi de la candidature de Thierry Bres, rassemblant 228 suffrages (94,60%). Un second tour a ensuite été organisé avec une seule candidate en lice. Pour ce scrutin décisif, Muriel Dupeux a logiquement recueilli 100,00% des suffrages, étant la seule et unique candidate. Pour les élections 2026 à Saulx-Marchais, cette dynamique si singulière sera de nouveau suivie avec intérêt. Il est néanmoins utile de rappeler que, à la suite d' une refonte du mode de scrutin, la constitution de listes paritaires est imposée, y compris dans les communes de moins de 1 000 habitants, supprimant à présent les candidatures individuelles.