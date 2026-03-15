Résultat municipale 2026 à Saulx-Marchais (78650) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saulx-Marchais a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saulx-Marchais, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saulx-Marchais [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Raymond QUINTOIS
Raymond QUINTOIS (12 élus) AVEC VOUS POUR SAULX-MARCHAIS 		268 55,72%
  • Raymond QUINTOIS
  • Anais AUBIN
  • Bertrand LEMOINE
  • Julie POSE
  • Yann LUCIO
  • Coralie PIQUET
  • Eric DES ARCIS
  • Louise JACQUIER
  • Michel LOUIS
  • Oriane TARVIC
  • Manuel TAVARES
  • Valerie COSTILLE
Stephane GAMBLIN
Stephane GAMBLIN (3 élus) PRESERVER LA RURALITE, INVESTIR POUR L'AVENIR 		213 44,28%
  • Stephane GAMBLIN
  • Muriel DUPEUX
  • Richard FERNANDEZ
Participation au scrutin Saulx-Marchais
Taux de participation 68,21%
Taux d'abstention 31,79%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,62%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,21%
Nombre de votants 485

Source : ministère de l’Intérieur

En savoir plus sur Saulx-Marchais