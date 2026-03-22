Résultat de l'élection municipale 2026 à Saulxures-lès-Nancy : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saulxures-lès-Nancy [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Saulxures-lès-Nancy sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saulxures-lès-Nancy.
L'actu des élections municipales 2026 à Saulxures-lès-Nancy
11:42 - Chrystelle Nicolas, Julien Thiebaut et Philippe Masson forment le trio de tête à Saulxures-lès-Nancy
Chrystelle Nicolas a terminé en tête du premier volet des municipales 2026 à Saulxures-lès-Nancy dimanche dernier, avec 49,79 % des voix. Derrière, Julien Thiebaut a pris la position de dauphin avec 37,41 %. L'avance de la gagnante provisoire a été importante d'emblée. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Philippe Masson a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Pour rappel, lors de ce scrutin à Saulxures-lès-Nancy, l'élection a enregistré une participation de 57,46 %, malgré une abstention historiquement haute en France.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saulxures-lès-Nancy
Le deuxième tour des élections municipales à Saulxures-lès-Nancy a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Chrystelle Nicolas
Liste Divers
BIEN VIVRE A SAULXURES-LES-NANCY
|
|
Julien Thiebaut
Liste Divers
AGIR POUR SAULXURES
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saulxures-lès-Nancy
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Chrystelle NICOLAS (Ballotage) BIEN VIVRE A SAULXURES-LES-NANCY
|957
|49,79%
|Julien THIEBAUT (Ballotage) AGIR POUR SAULXURES
|719
|37,41%
|Philippe MASSON (Ballotage) AU COEUR DE SAULXURES LES NANCY
|246
|12,80%
|Participation au scrutin
|Saulxures-lès-Nancy
|Taux de participation
|57,46%
|Taux d'abstention
|42,54%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,83%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,71%
|Nombre de votants
|1 972
Source : ministère de l’Intérieur
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