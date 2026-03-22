Résultat de l'élection municipale 2026 à Saulxures-lès-Nancy : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saulxures-lès-Nancy

Le deuxième tour des élections municipales à Saulxures-lès-Nancy a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Chrystelle Nicolas
Chrystelle Nicolas Liste Divers
BIEN VIVRE A SAULXURES-LES-NANCY
  • Chrystelle Nicolas
  • Christophe Pollisse
  • Christel Gillet Ambroise
  • Stéphane Douillot
  • Jessica de Sanctis
  • Rémi Stahl
  • Sandrine Front
  • Jean-Marc Blanpain
  • Séréna Greffe
  • Éric Mayon
  • Valérie Villemagne
  • Alexandre Petrowski
  • Laurence Foucaud
  • Phillipe Collet-Fenetrier
  • Martine Grosse
  • Fabrice Raffner
  • Anaïs Perrin
  • Christophe Pierrat
  • Christel Schmitt
  • Étienne Sottas
  • Julie Padoux
  • Frédéric Cuisenier
  • Marie-José Careme
  • Grégory Plançon
  • Marie-Christine Arrachart
  • Vincent Remy
  • Evelyne Keller
  • Laurent Siméon
  • Francine Hurstel
Julien Thiebaut
Julien Thiebaut Liste Divers
AGIR POUR SAULXURES
  • Julien Thiebaut
  • Aurélie Gustin
  • Erick Barbarossa
  • Stéphanie Merten
  • Francis Borghesi
  • Isabelle Drocchi
  • Vincent Majri
  • Andrée Dürr-Le Pihive
  • Gilles Vernus
  • Carine Faxel
  • Arnaud Caron
  • Aïcha Oulahlou
  • Nicolas Ouvrard
  • Amélie Pouly
  • Max Reumond
  • Audrey Geoffroy
  • Philéas Gerard
  • Jacqueline Louail
  • Alain Garon
  • Cindy Borghesi
  • Alexis Arduin
  • Fabienne Pariset
  • Alain Laruelle
  • Martine Baudot
  • Léo Azzolina
  • Chantal Bentz
  • Frederic Monnier
  • Stéphanie Martin
  • Patrick Beghelli

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saulxures-lès-Nancy

Tête de listeListe Voix % des voix
Chrystelle NICOLAS
Chrystelle NICOLAS (Ballotage) BIEN VIVRE A SAULXURES-LES-NANCY 		957 49,79%
Julien THIEBAUT
Julien THIEBAUT (Ballotage) AGIR POUR SAULXURES 		719 37,41%
Philippe MASSON
Philippe MASSON (Ballotage) AU COEUR DE SAULXURES LES NANCY 		246 12,80%
Participation au scrutin Saulxures-lès-Nancy
Taux de participation 57,46%
Taux d'abstention 42,54%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,83%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,71%
Nombre de votants 1 972

Source : ministère de l’Intérieur

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