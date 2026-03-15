Résultat municipale 2026 à Saulzoir (59227) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saulzoir a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saulzoir, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saulzoir [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Gilbert XHAUFLAIR
Gilbert XHAUFLAIR (16 élus) AGIR AUJOURD'HUI, RÉUSSIR DEMAIN 		531 62,62%
  • Gilbert XHAUFLAIR
  • Roselyne MERIAUX
  • Jean-Christophe GARDIN
  • Delphine SEMAILLE
  • Frédéric PONTOIS
  • Marie-Noëlle DÉTRIVIÈRE
  • Jean-Philippe DELAHAYE
  • Sylvie DREMAUX
  • Guillaume LEDUC
  • Marine CIUCCOLI
  • Florentin GABELLE
  • Leone VERQUIN
  • Gérard COSSART
  • Juliette WALLERAND
  • Rémy CORBEAU
  • Marion LEROY
Ludovic BLONDIAUX
Ludovic BLONDIAUX (3 élus) POUR L'AVENIR DE SAULZOIR, VOTRE VILLAGE 		317 37,38%
  • Ludovic BLONDIAUX
  • Marie-Martine GUSTIN
  • Christian PINCHON
Participation au scrutin Saulzoir
Taux de participation 67,36%
Taux d'abstention 32,64%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,28%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,03%
Nombre de votants 877

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Nord ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2020 sont dévoilés partout dans les . Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Saulzoir