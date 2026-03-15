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19:19 - Analyse socio-économique de Saulzoir : perspectives électorales Quel portrait faire de Saulzoir, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Avec une population de 1 685 habitants répartis dans 812 logements, cette commune présente une densité de 167 hab par km². L'existence de 75 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de familles disposant d'au moins une automobile (76,23%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Les électeurs, comprenant une proportion de 33,56% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en participant aux élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, 44,78% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 421,55 €, accable une ville qui désire un avenir prospère. À Saulzoir, les intérêts locaux, tels que le travail, l'écologie et l'immigration, se mêlent aux objectifs français.

17:57 - Le RN attire-t-il les électeurs de Saulzoir ? Le parti nationaliste n'avait pas concouru lors de la dernière campagne municipale à Saulzoir il y a six ans, l'élection s'étant déroulée sans affiliation partisane dans la municipalité. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen recueillait 36,43% des suffrages lors du premier round, puis battait Emmanuel Macron sur le plan local avec 59,83% lors du tour final. Les législatives la même année avaient donné 35,83% au ticket lepéniste lors du premier tour. Au deuxième round, le parti d'extrême droite sécurisait 57,72% des voix au niveau local. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 50,51% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives de 2024 donneront, lors du premier tour, un résultat de 53,76% pour le parti d'extrême droite. L'élection s'achèvera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Michael Taverne.

16:58 - Dernières municipales : 47,90 % d'abstention à Saulzoir La participation des électeurs de Saulzoir constituera, à la fin du scrutin, un enjeu majeur pour cette municipale. Pour rappel, la mobilisation des électeurs s'élevait à 52,10 % lors des municipales de 2020, un score notable alors que nombre d'électeurs avaient préféré rester chez eux du fait du coronavirus. Il est en effet de coutume d'observer qu'une municipale demeure, avec la présidentielle, le rendez-vous où les citoyens participent le plus. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a d'ailleurs été mesuré à 73,29 %. Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté mobilisé 51,64 % des électeurs (soit environ 698 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 65,36 %, bien au-delà des 46,87 % enregistrés en 2022. Si l'on regarde la trajectoire globale de ces dernières années, le secteur se révèle à l'arrivée comme une zone relativement attachée au vote.

15:59 - En 2024, Saulzoir a choisi l'extrême droite Les élections des députés à Saulzoir provoquées par la dissolution de l'Assemblée nationale en 2024, plaçaient Michael Taverne (Rassemblement National) en tête avec 53,76% au premier tour, devant Sébastien Seguin (Divers droite) avec 21,73%. L'élection se terminait d'ailleurs dès ce premier tour dans la circonscription. Le rendez-vous électoral des Européennes une vingtaine de jours plus tôt à Saulzoir avait cette fois vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (50,51%), suivie par Valérie Hayer qui avait recueilli 11,21% des votes. De quoi suggérer qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se sont suivis et ressemblés.

14:57 - Il y a 4 ans, la localité de Saulzoir s'était résolument orientée à l'extrême droite Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat, les citoyens de Saulzoir votaient en priorité pour Marine Le Pen (36,43%), surpassant ainsi Emmanuel Macron qui récoltait 23,78%. Le duel final se soldait finalement par un score de 59,83% pour Marine Le Pen, contre 40,17% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Saulzoir plébiscitaient Michaël Taverne (RN) avec 35,83% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Michaël Taverne virant de nouveau en tête avec 57,72% des voix. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un territoire dominé par l'extrême droite.

12:58 - Avant ces municipales 2026, les impôts locaux ont-ils été contenus à Saulzoir ? Si l'on regarde de près la fiscalité de Saulzoir, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à près de 17,77 % en 2024 (relevé le plus récent), rapportant à la ville 17 420 € la même année. Un produit qui est loin des 254 400 euros récoltés en 2020. Sa disparition pour la grande majorité des contribuables au 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat en fait dorénavant une ressource secondaire, ce qui explique cette chute importante de produit pour la commune. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux à Saulzoir a évolué pour se fixer à un peu moins de 34,98 % en 2024 (contre 15,69 % en 2020). Une hausse qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : le montant moyen payé par foyer fiscal à Saulzoir a atteint 518 € en 2024 (contre 486 € en 2020).

11:59 - Municipales 2020 : la victoire de Gilbert Gernet à Saulzoir Les résultats des précédentes municipales à Saulzoir ont livré un constat instructif sur la configuration politique locale. À l'occasion du premier passage aux urnes à l'époque, Gilbert Gernet a terminé en tête avec 480 voix (68,18%). À sa poursuite, Marie-Thérèse Lamotte a capté 224 bulletins valides (31,81%). Cette victoire au premier tour a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage aux urnes. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Saulzoir, ce qui s'est passé à l'époque a immanquablement influencé les états-majors politiques. Faire basculer une telle majorité constituera un défi herculéen pour l'opposition ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.