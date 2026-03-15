Résultat de l'élection municipale 2026 à Saumur : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Saumur [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Saumur sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saumur.
L'actu des élections municipales 2026 à Saumur
13:46 - Impôts locaux à Saumur : un enjeu majeur à l'approche des municipales 2026 ?
En matière d'impôts locaux à Saumur, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est élevée à environ 1 094 euros en 2024 (chiffres les plus récents) contre 963 € en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti est passé à 46,67 % en 2024 (contre environ 25,41 % en 2020). Mais attention : cette hausse est le plus souvent mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes depuis une réforme voulue par l'Etat. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 907 300 euros en 2024. Une somme bien en-dessous des quelque 6,83489 millions d'euros (6 834 890 € très exactement) récoltés 4 ans plus tôt avec un taux resté à près de 17,62 %. Cette disparition en fait aujourd'hui une ressource secondaire, justifiant cette baisse drastique de rendement pour la commune.
11:59 - Le résultat des dernières municipales à Saumur
L'analyse des résultats des élections municipales de 2020 à Saumur est particulièrement éclairante. À l'occasion du premier vote, Jackie Goulet (Divers gauche) a coiffé ses concurrents au poteau en recueillant 3 350 soutiens (48,70%). À sa poursuite, Bertrand Chandouineau (Divers droite) a engrangé 1 146 votes (16,66%). Un différentiel notable. A défaut de majorité absolue, un second tour décisif pour départager les qualifiés s'est donc déroulé la semaine suivante avec 3 listes alignées. Jackie Goulet l'a finalement emporté avec 63,78% des bulletins, face à Bertrand Chandouineau s'adjugeant 1 267 électeurs inscrits (21,32%) et Bernard Henry réunissant 885 bulletins (14,89%). Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix. Divers gauche a certainement bénéficié du report de votes des listes éliminées, récupérant 440 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - Tout savoir sur les municipales à Saumur
Tout d'abord, les horaires d’ouverture des 19 bureaux de vote de Saumur sont les suivants : de 8 heures à 18 heures sans interruption. Les municipales 2026 se tiennent ce dimanche dans l'Hexagone. Ce scrutin a pour but de désigner les maires des 35 000 communes françaises. En 2020, la crise du covid avait contraint les autorités à repousser le 2nd tour. Vous pouvez vérifier ci-dessous la liste de ceux qui souhaitent apporter leur contribution à la commune à Saumur. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité pour pouvoir voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saumur
|Tête de listeListe
|
Séverine Lécuyer
Liste divers droite
Mieux Vivre à Saumur
|
|
Jackie Goulet Claisse
Liste divers gauche
AGIR - Un nouveau chapitre
|
|
Isabelle Pucelle
Liste d'extrême-gauche
SAUMUR CITOYENNE SOCIALE ET ECOLOGIQUE
|
|
Bertrand Chandouineau
Liste divers droite
SAUMUR AU COEUR
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jackie Goulet (29 élus) Agir
|3 790
|63,78%
|
|Bertrand Chandouineau (4 élus) Saumur ensemble
|1 267
|21,32%
|
|Bernard Henry (2 élus) Saumur en premier
|885
|14,89%
|
|Participation au scrutin
|Saumur
|Taux de participation
|32,81%
|Taux d'abstention
|67,19%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|6 195
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jackie Goulet Agir
|3 350
|48,70%
|Bertrand Chandouineau Saumur ensemble
|1 146
|16,66%
|Bernard Henry Saumur en premier
|979
|14,23%
|Patrick Morineau Rarassemblement pour saumur
|586
|8,51%
|Bernard Febvre Liste citoyenne, ecologiste et indépendante
|493
|7,16%
|Georges Chabrier Horizon saumur
|324
|4,71%
|Participation au scrutin
|Saumur
|Taux de participation
|37,92%
|Taux d'abstention
|62,08%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|7 165
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Michel Marchand (26 élus) Agir pour tous
|5 304
|43,71%
|
|Michel Apchin (7 élus) Saumur en mouvement
|4 840
|39,89%
|
|Stéphane Robin (1 élu) Rassemblons nos énergies
|1 011
|8,33%
|
|Monique Lieumont Briand (1 élu) Saumur bleu marine
|978
|8,06%
|
|Participation au scrutin
|Saumur
|Taux de participation
|63,82%
|Taux d'abstention
|36,18%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,59%
|Nombre de votants
|12 455
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel Apchin Saumur en mouvement
|3 675
|31,15%
|Jean-Michel Marchand Saumur, la ville pour tous
|2 637
|22,35%
|Jackie Goulet La passion d'agir
|2 635
|22,33%
|Monique Lieumont Briand Saumur bleu marine
|1 351
|11,45%
|Stéphane Robin Rassemblons nos énergies
|1 313
|11,13%
|Dany Rosier Parler vrai, agir juste
|185
|1,56%
|Participation au scrutin
|Saumur
|Taux de participation
|62,20%
|Taux d'abstention
|37,80%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,83%
|Nombre de votants
|12 140
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