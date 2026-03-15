Résultat de l'élection municipale 2026 à Saumur : les infos en direct

Programme de Isabelle Pucelle à Saumur (SAUMUR CITOYENNE SOCIALE ET ECOLOGIQUE)

Citoyenne, sociale et écologique

Le mouvement à Saumur, représenté par Isabelle PUCELLE et Joseph MUSSO, se veut une réponse aux politiques traditionnelles qui favorisent une minorité. Il prône un fonctionnement démocratique qui place l'intérêt de tous au cœur des décisions. L'objectif est de garantir que l'argent public serve réellement les citoyens, tout en tenant compte des enjeux écologiques actuels.

Services publics et égalité

La liste s'engage à défendre les services publics à Saumur en limitant le recours à l'emploi précaire. Elle souhaite renforcer l'emploi de personnels titulaires pour assurer la qualité des services. Par ailleurs, elle propose de reprendre en régie publique des services essentiels comme l'eau et la gestion des déchets pour favoriser la cohésion sociale.

Impact environnemental

Un programme écologique est proposé, axé sur la justice et le respect du vivant, visant à améliorer la santé publique. Des mesures concrètes incluent la création d'une cuisine centrale approvisionnée par des produits locaux et bio, ainsi que la gratuité progressive des transports en commun. Un programme de révégétalisation de la ville sera également mis en place pour réduire l'impact environnemental.

Logement digne et accessible

La réhabilitation des bâtiments et le développement d'un parc de logements publics et sociaux sont au cœur des préoccupations. La liste s'engage à lutter contre le logement vacant et la spéculation immobilière pour garantir un accès à un logement décent pour tous. Ce programme est également perçu comme une source importante d'emplois pour la communauté.