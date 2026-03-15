Résultat de l'élection municipale 2026 à Saumur : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saumur

Tête de listeListe
Séverine Lécuyer
Séverine Lécuyer Liste divers droite
Mieux Vivre à Saumur
  • Séverine Lécuyer
  • Angelo Escos
  • Delphine Hamon
  • Marc-André Morin
  • Natacha Dubois
  • Ugo Garcia
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  • Vincent Guillebault
  • Véronique Dorison
  • Aurélien Schneider
  • Sabine Guinard
  • Thierry Haudry
  • Cécile Charles
  • Laurent Raboin
  • Raphaëlle Landelle
  • Wilfried Mortier
  • Jeanne-Marie Ruesche
  • Vincent Ruesche
  • Françoise Dounval
  • Laurent Hamon
  • Salomée Dabrowski
  • Michel Siette
  • Clothilde Louvaert
  • David Dounval
  • Vanessa Barthod
  • Bernard Henry
  • Frédérique Fauvel
  • Constant Roy
  • Maty Hnatiuk
  • Sébastien Lhermitte
  • Helene Rocher
  • Nicolas Thibout
  • Anita Dinand
  • Jean-Michel Morio
  • Claudette Langé
Jackie Goulet Claisse
Jackie Goulet Claisse Liste divers gauche
AGIR - Un nouveau chapitre
  • Jackie Goulet Claisse
  • Florence Metivier
  • Lambert Creuxlebois
  • Géraldine Le Coz
  • Jean-Paul Quillet
  • Delphine Aslan
  • Christophe Cardet
  • Béatrice Guillon
  • Bruno Prod'Homme
  • Astrid Lelievre
  • Marc-Antoine Neron
  • Sophie Tubiana
  • Jules Ricou
  • Jessica Moreau
  • Ibrahim Chenouf
  • Séverine Auger
  • Renaud Houtin
  • Judith Grima
  • Jonathan Josse
  • Emma Boli
  • Gwendal Fronteau
  • Bénédicte Lhommedé
  • Julien Aubrée
  • Charlotte Martin
  • Patrice Combeau
  • Eugénie Kling Launay
  • Jules Viemont
  • Véronique Bardy
  • Grégoire Colombet
  • Élodie Pinier-Pelletier
  • Jean-Bernard Secq
  • Jessy Levêque
  • Jérôme Cornu
  • Hélène Rio
  • Alexis Bire
  • Chantal Benoist
  • Edmond Baury
Isabelle Pucelle
Isabelle Pucelle Liste d'extrême-gauche
SAUMUR CITOYENNE SOCIALE ET ECOLOGIQUE
  • Isabelle Pucelle
  • Joseph Musso
  • Laurence Harriau
  • Romain Geay
  • Nadine Sculo
  • Bernard Febvre
  • Céline Mauduit
  • Simon Pigeon
  • Chantal Mary
  • Romain Dufossé
  • Monique Tilhou
  • Eric Bègue
  • Sylvie Devant
  • Philippe Giret
  • Perrine Viot
  • Benoît Bretonniere
  • Catherine Boullin
  • Fathi Tefridj
  • Sophie Melique
  • Francis Dianoux
  • Julie Senez
  • Bruno Savary
  • Lucile Verdoolaeghe
  • Mathieu Gandrillon
  • Noëlle Falvet
  • Simon Philippe
  • Karine Le Courtois
  • Christophe Luquet
  • Delphine Frin
  • Jérémy Bouquet
  • Marie Bertel
  • Jérôme Béguin
  • Françoise Piriou
  • Henri Guillot
  • Joëlle Pibrac
  • Bertrand Bègue
  • Marianne Lefebvre
Bertrand Chandouineau
Bertrand Chandouineau Liste divers droite
SAUMUR AU COEUR
  • Bertrand Chandouineau
  • Anne-Laure Blin
  • Jocelyn Merceron
  • Fabienne Sourdeau
  • Philippe de la Chapelle
  • Christine Girard
  • Marc Lefief
  • Bénédicte Lemenach
  • Christian Martel
  • Emmanuelle Doaré
  • Pierre Hervoil
  • Yolande Mille
  • Frédéric Pilon
  • Béatrice Simonnet
  • Jean Coite
  • Marie-Hélène Lamour
  • Charles Babinet
  • Anne-Charlotte Leclerc
  • Régis Audouin
  • Christine Bernard
  • Franck Jouny
  • Stéphanie Monjoie
  • Evann Guyon
  • Sandrine Geng
  • Antoine Mallard
  • Marie Beldor
  • Nathan Durand
  • Patricia Villarmé
  • Fabien Lefèvre
  • Angèle Osztopani
  • Charles Gautier
  • Lucette Crossouard
  • Tristan Veillet-Lavallee
  • Margaux Laviron
  • Michel Jensen
  • Evelyne Marie Laporte
  • Gildard Guillaume

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jackie Goulet
Jackie Goulet (29 élus) Agir 		3 790 63,78%
  • Jackie Goulet
  • Astrid Lelievre
  • Noël Néron
  • Béatrice Guillon
  • Marc-Antoine Néron
  • Nathalie Liebault
  • Bruno Prod'homme
  • Géraldine Le Coz
  • Christophe Cardet
  • Gaëlle Faure
  • Grégory Pierre
  • Sophie Tubiana
  • Loïc Bidault
  • Arlette Bourdier
  • Thomas Guilmet
  • Sylvie Taugourdeau
  • Kong, Mong Cha
  • Florence Metivier
  • Jonathan Josse
  • Bénédicte Lhommedé
  • Alain Gravoueille
  • Vanessa Godfrin
  • Patrice Combeau
  • Agathe Coublant
  • Olivier Braems
  • Hélène Rio
  • Jules Ricou
  • Judith Grima
  • Renaud Houtin
Bertrand Chandouineau
Bertrand Chandouineau (4 élus) Saumur ensemble 		1 267 21,32%
  • Bertrand Chandouineau
  • Patricia Villarme
  • Michel Oliva
  • Fabienne Sourdeau
Bernard Henry
Bernard Henry (2 élus) Saumur en premier 		885 14,89%
  • Bernard Henry
  • Bénédicte Lemenach
Participation au scrutin Saumur
Taux de participation 32,81%
Taux d'abstention 67,19%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 6 195

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jackie Goulet
Jackie Goulet Agir 		3 350 48,70%
Bertrand Chandouineau
Bertrand Chandouineau Saumur ensemble 		1 146 16,66%
Bernard Henry
Bernard Henry Saumur en premier 		979 14,23%
Patrick Morineau
Patrick Morineau Rarassemblement pour saumur 		586 8,51%
Bernard Febvre
Bernard Febvre Liste citoyenne, ecologiste et indépendante 		493 7,16%
Georges Chabrier
Georges Chabrier Horizon saumur 		324 4,71%
Participation au scrutin Saumur
Taux de participation 37,92%
Taux d'abstention 62,08%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 7 165

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Michel Marchand
Jean-Michel Marchand (26 élus) Agir pour tous 		5 304 43,71%
  • Jean-Michel Marchand
  • Sophie Anguenot
  • Jackie Goulet
  • Astrid Lelièvre
  • Noël Néron
  • Géraldine Le Coz
  • Jack Loyeau
  • Béatrice Guillon
  • Christophe Cardet
  • Sophie Saramito
  • Marcus Neron
  • Sophie Tubiana
  • Jean-Luc Lhemanne
  • Magalie Charron
  • Claude Gouzy
  • Véronique Henry
  • Bruno Prod'homme
  • Sylvie Taugourdeau
  • Renaud Houtin
  • Caroline Rabault
  • Olivier Braems
  • Florence Metivier-Robert
  • Christophe Ragain
  • Morgane Morin
  • Alain Gravoueille
  • Amandine Gazeau
Michel Apchin
Michel Apchin (7 élus) Saumur en mouvement 		4 840 39,89%
  • Michel Apchin
  • Françoise Damas
  • Fabrice Dufour
  • Marie-Hélène Lamour
  • Charles-Henri Jamin
  • Diane De Luze
  • Michel Bataille
Stéphane Robin
Stéphane Robin (1 élu) Rassemblons nos énergies 		1 011 8,33%
  • Stéphane Robin
Monique Lieumont Briand
Monique Lieumont Briand (1 élu) Saumur bleu marine 		978 8,06%
  • Monique Lieumont Briand
Participation au scrutin Saumur
Taux de participation 63,82%
Taux d'abstention 36,18%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,59%
Nombre de votants 12 455

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel Apchin
Michel Apchin Saumur en mouvement 		3 675 31,15%
Jean-Michel Marchand
Jean-Michel Marchand Saumur, la ville pour tous 		2 637 22,35%
Jackie Goulet
Jackie Goulet La passion d'agir 		2 635 22,33%
Monique Lieumont Briand
Monique Lieumont Briand Saumur bleu marine 		1 351 11,45%
Stéphane Robin
Stéphane Robin Rassemblons nos énergies 		1 313 11,13%
Dany Rosier
Dany Rosier Parler vrai, agir juste 		185 1,56%
Participation au scrutin Saumur
Taux de participation 62,20%
Taux d'abstention 37,80%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,83%
Nombre de votants 12 140

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