Résultat de l'élection municipale 2026 à Saumur : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saumur

Le deuxième tour des élections municipales à Saumur a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Jackie Goulet Claisse
Jackie Goulet Claisse Liste divers gauche
AGIR - Un nouveau chapitre
  • Jackie Goulet Claisse
  • Florence Metivier
  • Lambert Creuxlebois
  • Géraldine Le Coz
  • Jean-Paul Quillet
  • Delphine Aslan
  • Christophe Cardet
  • Béatrice Guillon
  • Bruno Prod'Homme
  • Astrid Lelievre
  • Marc-Antoine Neron
  • Sophie Tubiana
  • Jules Ricou
  • Jessica Moreau
  • Ibrahim Chenouf
  • Séverine Auger
  • Renaud Houtin
  • Judith Grima
  • Jonathan Josse
  • Emma Boli
  • Gwendal Fronteau
  • Bénédicte Lhommedé
  • Julien Aubrée
  • Charlotte Martin
  • Patrice Combeau
  • Eugénie Kling Launay
  • Jules Viemont
  • Véronique Bardy
  • Grégoire Colombet
  • Élodie Pinier-Pelletier
  • Jean-Bernard Secq
  • Jessy Levêque
  • Jérôme Cornu
  • Hélène Rio
  • Alexis Bire
  • Chantal Benoist
  • Edmond Baury
Bertrand Chandouineau
Bertrand Chandouineau Liste divers droite
SAUMUR AU COEUR
  • Bertrand Chandouineau
  • Anne-Laure Blin
  • Jocelyn Merceron
  • Fabienne Sourdeau
  • Philippe de la Chapelle
  • Christine Girard
  • Marc Lefief
  • Emmanuelle Doaré
  • Vincent Guillebault
  • Séverine Lécuyer
  • Christian Martel
  • Bénédicte Lemenach
  • Pierre Hervoil
  • Yolande Mille
  • Frédéric Pilon
  • Béatrice Simonnet
  • Jean Coite
  • Anne-Charlotte Leclerc
  • Charles Babinet
  • Christine Bernard
  • Régis Audouin
  • Raphaëlle Landelle
  • Evann Guyon
  • Sandrine Geng
  • Franck Jouny
  • Delphine Hamon
  • Tristan Veillet-Lavallee
  • Marie Beldor
  • Laurent Raboin
  • Patricia Villarmé
  • Charles Gautier
  • Margaux Laviron
  • Fabien Lefèvre
  • Cécile Charles
  • Ugo Garcia
  • Evelyne Marie Laporte
  • Michel Jensen

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saumur

Tête de listeListe Voix % des voix
Jackie GOULET CLAISSE
Jackie GOULET CLAISSE (Ballotage) AGIR - Un nouveau chapitre 		4 338 42,76%
Bertrand CHANDOUINEAU
Bertrand CHANDOUINEAU (Ballotage) SAUMUR AU COEUR 		3 065 30,21%
Séverine LÉCUYER
Séverine LÉCUYER (Ballotage) Mieux Vivre à Saumur 		1 895 18,68%
Isabelle PUCELLE
Isabelle PUCELLE SAUMUR CITOYENNE SOCIALE ET ECOLOGIQUE 		846 8,34%
Participation au scrutin Saumur
Taux de participation 55,32%
Taux d'abstention 44,68%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,57%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,28%
Nombre de votants 10 442

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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