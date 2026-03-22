Résultat de l'élection municipale 2026 à Saumur : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saumur [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Saumur sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saumur.
L'actu des élections municipales 2026 à Saumur
11:50 - Jackie Goulet Claisse largement en tête des élections municipales dimanche dernier
Pour le premier tour des élections municipales à Saumur, c'est Jackie Goulet Claisse (Divers gauche) qui a dominé avec 42,76 % des bulletins valides. Derrière, Bertrand Chandouineau (Divers droite) s'est classé deuxième avec 30,21 %. L'avance du gagnant provisoire a été importante d'emblée. Pour compléter ce tableau, avec 18,68 %, Séverine Lécuyer (Divers droite) s'est classée troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Plus en retrait, Isabelle Pucelle, avec la nuance Extrême gauche, a terminé avec 8,34 % des voix, insuffisant pour se maintenir. À noter que pour ce premier tour à Saumur, le rendez-vous électoral a mobilisé 55,32 % des électeurs, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saumur
Le deuxième tour des élections municipales à Saumur a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Jackie Goulet Claisse
Liste divers gauche
AGIR - Un nouveau chapitre
|
|
Bertrand Chandouineau
Liste divers droite
SAUMUR AU COEUR
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saumur
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jackie GOULET CLAISSE (Ballotage) AGIR - Un nouveau chapitre
|4 338
|42,76%
|Bertrand CHANDOUINEAU (Ballotage) SAUMUR AU COEUR
|3 065
|30,21%
|Séverine LÉCUYER (Ballotage) Mieux Vivre à Saumur
|1 895
|18,68%
|Isabelle PUCELLE SAUMUR CITOYENNE SOCIALE ET ECOLOGIQUE
|846
|8,34%
|Participation au scrutin
|Saumur
|Taux de participation
|55,32%
|Taux d'abstention
|44,68%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,57%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,28%
|Nombre de votants
|10 442
Source : ministère de l’Intérieur
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