Résultat de l'élection municipale 2026 à Saumur : les résultats du 2e tour

Programme de Bertrand Chandouineau à Saumur (SAUMUR AU COEUR)

Sécurité des Saumurois

La sécurité est présentée comme une priorité essentielle pour les habitants de Saumur. L'équipe s'engage à protéger tous les Saumurois en allouant les ressources nécessaires. Cela reflète une volonté de garantir un environnement sûr pour tous les citoyens.

Développement économique

Le développement économique est considéré comme indispensable pour l'avenir de Saumur. L'équipe souhaite attirer de nouvelles entreprises et faciliter la vie des entrepreneurs locaux. Cette initiative vise à dynamiser l'économie de la région et à créer des opportunités d'emploi.

Rassemblement des forces

Un des objectifs principaux est de rassembler toutes les forces politiques pour proposer un véritable changement. La liste "Saumur au Cœur" s'est unie avec d'autres groupes pour renforcer cette dynamique. Ce rassemblement est perçu comme un choix de responsabilité et de clarté pour les électeurs.

Changement de système

Il est clairement exprimé que l'équipe souhaite mettre fin à l'ancien système en place, souvent désigné comme le système Goulet. Le changement est présenté comme une nécessité pour remettre Saumur au cœur des préoccupations des Saumurois. Le vote du 22 mars est donc crucial pour instaurer cette rupture et créer de nouvelles conditions pour la ville.