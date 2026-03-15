Résultat municipale 2026 à Saumur (49400) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saumur a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saumur, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saumur [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jackie GOULET CLAISSE
Jackie GOULET CLAISSE AGIR - Un nouveau chapitre 		4 338 42,76%
Bertrand CHANDOUINEAU
Bertrand CHANDOUINEAU SAUMUR AU COEUR 		3 065 30,21%
Séverine LÉCUYER
Séverine LÉCUYER Mieux Vivre à Saumur 		1 895 18,68%
Isabelle PUCELLE
Isabelle PUCELLE SAUMUR CITOYENNE SOCIALE ET ECOLOGIQUE 		846 8,34%
Participation au scrutin Saumur
Taux de participation 55,32%
Taux d'abstention 44,68%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,57%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,28%
Nombre de votants 10 442

Source : ministère de l’Intérieur

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