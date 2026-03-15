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19:21 - L'avenir de la France se dessine aussi à Saumur En marge des municipales, Saumur fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 26 074 habitants, cette commune cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 2 101 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social se compose de 6 800 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la commune, 15,35% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 31,57% de plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. La population étrangère de 1 137 personnes (4,36%) favorise une richesse culturelle précieuse. Avec un salaire moyen mensuel net de 2 240 euros/mois, la ville dévoile un taux de chômage de 15,02%, synonyme d'une situation économique fragile. Ainsi, Saumur incarne les enjeux et les ambitions de la France contemporaine.

17:57 - Les données clés du vote RN à Saumur Le RN était resté en retrait lors de l'élection municipale à Saumur en mars 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen obtenait 21,74% des voix comptabilisées lors du premier round, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 39,09% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient accordé 17,32% aux représentants du parti lors du premier tour sur l'ensemble des 2 circonscriptions associées à la ville. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Saumur comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second round. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 30,92% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives anticipées donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 33,81% pour le RN sur l'ensemble des circonscriptions de Saumur. Qualifié contrairement à 2022, il terminera avec 39,02% lors du vote final.

16:58 - Aux dernières municipales, 62,08 % d'abstention à Saumur L'absence d'électeurs dans les isoloirs se montait à 62,08 % à Saumur pour le premier tour des municipales il y a six ans, un score plus élevé que les 55,3 % nationaux alors que le pays était perturbé par l'épidémie de Covid. Tranchant avec le scrutin municipal, l'abstention à la présidentielle de 2022 s'est établie à 28,58 % localement. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 51,51 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu l'abstention reculer très nettement à 33,25 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 47,04 % d'abstention. Si on établit une tendance sur ces cinq élections, la commune se positionne in fine comme une zone frappée par un fort abstentionnisme. En ce jour de municipales 2026 à Saumur, cette donnée sera en définitive particulièrement scrutée.

15:59 - Quelles leçons tirer pour l'année de la dissolution à Saumur ? Lors des dernières européennes, le podium à Saumur s'était figé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (30,92%), challengée par Valérie Hayer (18,45%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (14,09%). Lors des législatives qui ont suivi la dissolution, les résultats compilés sur les 2 circonscriptions de Saumur plaçaient en tête les marinistes (33,81%), devant la nuance Ensemble ! (32,36%). Le second tour avait confirmé ce résultat, la Majorité présidentielle culminant à 47,63% des suffrages exprimés localement. L'orientation des électeurs de Saumur a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans plus tôt la commune esquissait un territoire à dominante centriste et macroniste, elle s'est affichée deux ans plus tard comme une terre de droite radicale.

14:57 - Saumur : retour sur les résultats clés de la dernière présidentielle Concernant le scrutin législatif de 2022, les résultats établis en moyenne sur les 2 circonscriptions de Saumur mettaient en avant la Majorité présidentielle (36,40%) devant la Nouvelle union populaire écologique et sociale (21,87%). Le dénouement au second tour était favorable à Ensemble !, rassemblant 48,20% des suffrages exprimés. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Saumur qui s'était déroulée en amont voyait Emmanuel Macron s'imposer localement avec 33,09% des inscrits, tandis que Marine Le Pen engrangeait 21,74%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 60,91% pour Emmanuel Macron, contre 39,09% en faveur de Marine Le Pen. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Saumur un territoire fidèle au centre-droit libéral.

12:58 - Impôts locaux à Saumur : un enjeu majeur à l'approche des municipales 2026 ? En matière d'impôts locaux à Saumur, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est élevée à environ 1 094 euros en 2024 (chiffres les plus récents) contre 963 € en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti est passé à 46,67 % en 2024 (contre environ 25,41 % en 2020). Mais attention : cette hausse est le plus souvent mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes depuis une réforme voulue par l'Etat. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 907 300 euros en 2024. Une somme bien en-dessous des quelque 6,83489 millions d'euros (6 834 890 € très exactement) récoltés 4 ans plus tôt avec un taux resté à près de 17,62 %. Cette disparition en fait aujourd'hui une ressource secondaire, justifiant cette baisse drastique de rendement pour la commune.

11:59 - Le résultat des dernières municipales à Saumur L'analyse des résultats des élections municipales de 2020 à Saumur est particulièrement éclairante. À l'occasion du premier vote, Jackie Goulet (Divers gauche) a coiffé ses concurrents au poteau en recueillant 3 350 soutiens (48,70%). À sa poursuite, Bertrand Chandouineau (Divers droite) a engrangé 1 146 votes (16,66%). Un différentiel notable. A défaut de majorité absolue, un second tour décisif pour départager les qualifiés s'est donc déroulé la semaine suivante avec 3 listes alignées. Jackie Goulet l'a finalement emporté avec 63,78% des bulletins, face à Bertrand Chandouineau s'adjugeant 1 267 électeurs inscrits (21,32%) et Bernard Henry réunissant 885 bulletins (14,89%). Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix. Divers gauche a certainement bénéficié du report de votes des listes éliminées, récupérant 440 voix supplémentaires entre les deux tours.