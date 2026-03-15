Résultat municipale 2026 à Saussan (34570) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saussan a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saussan, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saussan [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Sandrine ESSERMEANT
Sandrine ESSERMEANT (15 élus) Ensemble faisons vivre Saussan 		558 52,39%
  • Sandrine ESSERMEANT
  • Vincent GIRARD
  • Estelle CIRCLAEYS
  • Guillaume GARDEY DE SOOS
  • Pascale MARTRE
  • Guillaume GELY
  • Patricia CHAUVOT
  • Laurent MENGUAL
  • Alexia PEREZ
  • Serge POUGET
  • Laurence BARRAULT
  • Damien PASSERAT
  • Sameh CHARFA
  • Franck GUIGNARD-PERRET
  • Elisabeth AGHION
Joël VERA
Joël VERA (4 élus) L'ESPRIT D'UN VILLAGE L'AVENIR EN PARTAGE 		507 47,61%
  • Joël VERA
  • Frédérique TARDY
  • Jean-Pierre ROSE
  • Muriel GANGA
Participation au scrutin Saussan
Taux de participation 67,62%
Taux d'abstention 32,38%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,38%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,74%
Nombre de votants 1 088

Source : ministère de l’Intérieur

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