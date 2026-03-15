En direct

19:17 - Élections municipales à Saussan : un éclairage démographique La composition démographique et socio-économique de Saussan définit les préoccupations et les intérêts des électeurs, influençant ainsi le résultat des municipales. La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans la localité, avec près de 35% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 7,82%. Qui plus est, le taux de familles propriétaires (80,34%) met en avant l'importance des questions concernant l'habitat et l'aménagement du territoire. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (5,73%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 1096 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (19,73%) met en évidence des besoins de suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (7,43%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (51,15%), témoignent d'une population instruite à Saussan, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions de recherche, de culture et de coopération internationale.

17:57 - À quel niveau se place le RN à Saussan ? Le RN ne présentait pas formellement de liste au moment de la dernière municipale à Saussan il y a six ans, le scrutin s'étant joué de manière apolitique dans la localité. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen obtenait 24,77% des votes lors du premier passage aux urnes, puis échouait face à Emmanuel Macron localement avec 42,56% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient offert 22,32% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Au second tour, le parti nationaliste réunissait 49,09% des voix locales. Le score de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 33,57% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives enfin offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 39,68% pour le parti nationaliste. Il achèvera sa course avec 49,68% le dimanche suivant.

16:58 - La commune de Saussan plutôt mobilisée lors des élections La mobilisation de l'électorat de Saussan constituera un enjeu majeur pour cette élection municipale. Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, montrent que 705 électeurs avaient voté au premier tour des municipales, correspondant à un taux de participation de 55,56 %, un chiffre supérieur aux 44,7 % nationaux, l'épidémie de coronavirus ayant impacté fortement l'événement. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a pour sa part réuni 81,08 % de votants au premier tour (pour une moyenne nationale de 73,69 %). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait quant à lui rassemblé 61,73 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 76,75 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 52,81 % des inscrits. En lissant ces rendez-vous électoraux, les chiffres dessinent le portrait d'une commune soucieuse de voter par rapport aux tendances françaises.

15:59 - Saussan classée à droite avant les municipales 2026 Les scrutins législatifs du printemps 2024, plaçaient Cédric Delapierre (Rassemblement National) en tête du peloton avec 39,68% au premier tour, devant Sylvain Carriere (Union de la gauche) avec 32,81%. Le verdict a toutefois basculé au second tour au profit de Sylvain Carriere (Union de la gauche), avec 50,32%. Les élections européennes un peu plus de 20 jours plus tôt à Saussan avaient cette fois vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (33,57%), avec derrière elle la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait obtenu 17,66% des votes. Le paysage politique de Saussan a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune dessinait une zone de flou électoral, elle s'est plus visiblement affichée lors des échéances suivantes comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale.

14:57 - Saussan : rappel des résultats marquants de la présidentielle et des législatives 2022 Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Saussan soutenaient en priorité Jean-François Audrin (Ensemble !) avec 29,01% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Sylvain Carriere (Nouvelle union populaire écologique et sociale), vainqueur dans la commune avec 50,91%. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Saussan qui s'était déroulée en amont était marquée par la domination de Marine Le Pen avec 24,77% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron rassemblait 24,68%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Emmanuel Macron l'emporter avec 57,44%, contre 42,56% en faveur de Marine Le Pen. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Saussan un territoire aux votes hétérogènes.

12:58 - Les contribuables de Saussan se prononceront-ils sur la fiscalité ? À Saussan, où la fiscalité locale a reculé depuis les dernières élections, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à près de 19,73 % en 2024 (relevé le plus récent), pour un produit communal totalisant 14 320 €. Un montant loin des quelque 420 200 euros enregistrés en 2020. Son abolition pour les résidences principales en 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, fait qu'elle ne représente dorénavant plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, ce qui a bouleversé la structure des ressources. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux communal à Saussan atteint désormais un peu plus de 42,95 % en 2024 (contre 21,50 % en 2020). À titre de comparaison, la moyenne atteint près de 40 % à l'échelle nationale (en augmentation de 1,2 point). Mais attention : cette hausse est généralement purement mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements aux communes depuis la réforme. Mais un constat d'ensemble s'impose : le produit fiscal par ménage à Saussan s'est établi à 894 € en 2024, alors que ce montant se situait à 920 € quatre ans auparavant.

11:59 - Retour sur le résultat de l'élection municipale de 2020 à Saussan L'analyse des résultats des élections municipales il y a 6 ans à Saussan est riche d'enseignements. Au terme du premier tour, Joël Vera a fait la course en tête en récoltant 386 soutiens (55,86%). Derrière, Silvain Landier a obtenu 228 bulletins valides (32,99%). Cette victoire écrasante dès le premier tour a anéanti tout espoir de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Pour cette élection de 2026 à Saussan, cette répartition historique des voix a immanquablement influencé les états-majors politiques. Pour l'opposition, renverser une majorité d'une telle ampleur représentera ce dimanche le principal challenge, pendant que la municipalité en place devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.