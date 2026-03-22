Résultat municipale 2026 à Sausset-les-Pins (13960) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Sausset-les-Pins a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Sausset-les-Pins, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Sausset-les-Pins [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Maxime MARCHAND
Maxime MARCHAND (22 élus) SAUSSET REUNI 		2 349 49,68%
  • Maxime MARCHAND
  • Marie-Laure WALTHER
  • Jean-Louis LABOURAYRE
  • Christelle BURRIAT
  • Serge AMBAN
  • Elisabeth MARAÏNI
  • Anthony BICCHIERAI
  • Julie SAVI
  • Stephane DETRAY
  • Mireille CORTE
  • Jacques SABATIER
  • Judith AGOPIAN-BESSE
  • Alain ZYPINOGLOU
  • Valérie WILLEMART
  • François VILLAESCUSA
  • Christine BEAULIEU
  • Eduard VINCENT
  • Marie-Antoinette BENESIU
  • Jean-Michel TIRABASSI
  • Aurélie GHIGHI
  • Thomas ARDUIN
  • Elisabeth MASSARDIER
Eric DIARD
Eric DIARD (5 élus) ENSEMBLE PRESERVONS SAUSSET 		1 754 37,10%
  • Eric DIARD
  • Valérie MASSON CROUZET
  • Andre CAILLOL
  • Nathalie MRAKIC
  • Guy SANTAMARIA
Jean-Charles VARGAS
Jean-Charles VARGAS (2 élus) UNIS POUR NOTRE VILLAGE 		625 13,22%
  • Jean-Charles VARGAS
  • Valérie VOISOT
Participation au scrutin Sausset-les-Pins
Taux de participation 66,72%
Taux d'abstention 33,28%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,90%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,44%
Nombre de votants 4 792

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Sausset-les-Pins - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Maxime MARCHAND
Maxime MARCHAND (Ballotage) SAUSSET REUNI 		2 230 46,03%
Eric DIARD
Eric DIARD (Ballotage) ENSEMBLE PRESERVONS SAUSSET 		1 606 33,15%
Jean-Charles VARGAS
Jean-Charles VARGAS (Ballotage) UNIS POUR NOTRE VILLAGE 		1 009 20,83%
Participation au scrutin Sausset-les-Pins
Taux de participation 68,67%
Taux d'abstention 31,33%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,22%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,55%
Nombre de votants 4 932

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