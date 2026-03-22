Résultat municipale 2026 à Sausset-les-Pins (13960) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Sausset-les-Pins a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Sausset-les-Pins, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Sausset-les-Pins [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Maxime MARCHAND (22 élus) SAUSSET REUNI
|2 349
|49,68%
|
|Eric DIARD (5 élus) ENSEMBLE PRESERVONS SAUSSET
|1 754
|37,10%
|
|Jean-Charles VARGAS (2 élus) UNIS POUR NOTRE VILLAGE
|625
|13,22%
|
|Participation au scrutin
|Sausset-les-Pins
|Taux de participation
|66,72%
|Taux d'abstention
|33,28%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,90%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,44%
|Nombre de votants
|4 792
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Sausset-les-Pins - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Maxime MARCHAND (Ballotage) SAUSSET REUNI
|2 230
|46,03%
|Eric DIARD (Ballotage) ENSEMBLE PRESERVONS SAUSSET
|1 606
|33,15%
|Jean-Charles VARGAS (Ballotage) UNIS POUR NOTRE VILLAGE
|1 009
|20,83%
|Participation au scrutin
|Sausset-les-Pins
|Taux de participation
|68,67%
|Taux d'abstention
|31,33%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,22%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,55%
|Nombre de votants
|4 932
Election municipale 2026 à Sausset-les-Pins [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Sausset-les-Pins sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Sausset-les-Pins.
L'actu des élections municipales 2026 à Sausset-les-Pins
18:36 - En marge de la dissolution, comment Sausset-les-Pins a-t-elle voté ?
Lors du scrutin législatif organisé après la dissolution de 2024, les votants de Sausset-les-Pins soutenaient en priorité Franck Allisio (Rassemblement National) avec 52,00% au premier tour. Les citoyens expédiaient d'ailleurs le débat sans hésitation dans la circonscription, qui n'aura pas de second tour. Le rendez-vous des Européennes près d'un mois plus tôt à Sausset-les-Pins avait cette fois vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (44,24%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui s'était arrogée 13,92% des voix. La physionomie politique de Sausset-les-Pins a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune apparaissait comme un secteur difficile à classer, elle s'est affichée 24 mois plus tard comme une localité à dominante nationaliste.
15:57 - Maxime Marchand vainqueur des dernières élections à Sausset-les-Pins
Les jeux de pouvoir politiques locaux en 2026 sont encore à l'heure actuelle conditionnés par le verdict des dernières élections à Sausset-les-Pins. Lors du premier rendez-vous électoral, Bruno Chaix (Les Républicains) a imposé son rythme en rassemblant 28,03% des soutiens. Dans la position de la principale opposante, Judith Agopian (Divers centre) a recueilli 23,44% des bulletins valides. Le léger gap en tête du peloton annonçait un second tour indécis. Faute de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant. Maxime Marchand l'a finalement emporté avec 59,52% des suffrages, face à Bruno Chaix s'adjugeant 1 389 votants (40,47%). En revanche, ce second tour s’est soldé par une victoire large et indiscutable., sécurisant 1 163 voix supplémentaires entre les deux tours. Le camp des challengers se doit à tout prix de glaner davantage de suffrages aujourd'hui, alors que l'équipe victorieuse devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
13:58 - Qui est encore en lice à Sausset-les-Pins pour la finale de l'élection municipale ?
Le match se joue donc ce dimanche entre Maxime Marchand, Jean-Charles Vargas et Eric Diard, d'après les candidatures pour le deuxième tour diffusées cette semaine par le ministère de l'Intérieur. Pour voter, les votants de la commune ont la possibilité de se rendre dans l'isoloir jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture des 6 bureaux de vote de Sausset-les-Pins.
11:59 - Maxime Marchand, Eric Diard et Jean-Charles Vargas forment le trio de tête à Sausset-les-Pins
A l'ouverture de l'élection municipale à Sausset-les-Pins, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale, le scrutin a enregistré localement un taux d'abstention de 31,33 %. C'est Maxime Marchand (Divers centre) qui a pris une longueur d'avance en rassemblant 46,03 % des voix. Ensuite, Eric Diard (Divers droite) a obtenu la seconde place avec 33,15 %. La différence, de plus de 10 points, a illustré une domination claire. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Jean-Charles Vargas (Rassemblement National) est arrivé troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure.
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