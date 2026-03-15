Résultat municipale 2026 à Saussines (34160) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saussines a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saussines, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saussines [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Isabelle DE MONTGOLFIER
Isabelle DE MONTGOLFIER (12 élus) AGIR & VIVRE ENSEMBLE à SAUSSINES 		357 55,35%
  • Isabelle DE MONTGOLFIER
  • Nicolas BAUDESSEAU
  • Catherine VIGNE
  • Léo HINSBERGER
  • Sophie JULIEN
  • Gérard ESPINOSA
  • Jade BERTHELOT
  • Joël BEAUVIVRE
  • Agnès PERRIN
  • Olivier DETRAUX
  • Marianne LOPEZ
  • Loïc ESPINASSE
Pauline MIQUEL
Pauline MIQUEL (3 élus) Saussines notre village 		288 44,65%
  • Pauline MIQUEL
  • Thomas VALETTE
  • Anne-Marie PIN
Participation au scrutin Saussines
Taux de participation 75,46%
Taux d'abstention 24,54%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,51%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,91%
Nombre de votants 661

Source : ministère de l’Intérieur

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