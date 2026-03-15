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19:17 - Saussines : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Quel impact auront les électeurs de Saussines sur le résultat des élections municipales ? Avec une densité de population de 158 hab/km² et un pourcentage de chômeurs de 13,66%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 29,90%, est révélateur d'une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,64%) révèle des impératifs de suivi familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (10,06%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (41,25%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Saussines, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.

17:57 - Quels scores du RN à Saussines avant les municipales 2026 ? Le parti à la flamme ne présentait pas formellement de liste lors de la dernière municipale à Saussines en 2020, le vote ayant eu lieu sans étiquette dans la municipalité. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen amassait 20,77% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la ville avec 46,56% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient donné 25,65% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop faible, à Saussines comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le score de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 35,74% lors du scrutin européen. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 39,83% pour le Rassemblement national. C'est lui qui s'imposera avec 50,78% lors du vote définitif, synonyme de victoire pour Fanny Dombre-Coste.

16:58 - Quelle mobilisation attendre à Saussines aux municipales ? L'adhésion au scrutin des électeurs de Saussines sera ce soir un gros enjeu pour ces municipales. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le tour de chauffe des élections municipales avait vu 62,63 % des électeurs aller jusqu'aux isoloirs dans la commune, un niveau remarquable alors que le pays était déjà affecté par l'épidémie de Covid-19. Il est en effet de coutume d'observer qu'une municipale demeure, avec l'élection présidentielle, le moment où les Français participent le plus. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a ainsi été chiffré à 83,13 %. Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était quant à elle fixée à 59,11 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 73,60 % au premier tour, contre 57,45 % en 2022. Décortiquer ces variations lors de ces six années émaillées d'élections permet de classer Saussines comme une contrée civiquement engagée.

15:59 - Quels enseignements pour 2024 à Saussines ? Le rendez-vous électoral des Européennes 2024 à Saussines avait vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (35,74%), devant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait récolté 14,66% des votes. Les scrutins législatifs organisés après la dissolution, plaçaient ensuite Lauriane Troise (Rassemblement National) aux avants-postes avec 39,83% au premier tour, devant Fanny Dombre-Coste (Union de la gauche) avec 32,40%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Lauriane Troise culminant à 50,78% des suffrages exprimés dans la localité. L'orientation des électeurs de Saussines a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant la commune donnait à voir un territoire difficile à étiqueter, elle s'est affichée lors des échéances suivantes comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale.

14:57 - Saussines présentait un équilibre complexe il y a 4 ans Lors des législatives de 2022, les votants de Saussines accordaient leurs suffrages à Johana Maurel (RN) avec 25,65% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Laurence Cristol (Ensemble ! (Majorité présidentielle)), vainqueur dans la commune avec 56,27%. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 quelques semaines auparavant, les citoyens de Saussines accordaient par ailleurs leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 23,74%, devant Jean-Luc Mélenchon qui récoltait 23,74%. Le second tour entérinait ensuite cette introduction en livrant 53,44% pour Emmanuel Macron, contre 46,56% pour de Marine Le Pen. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Saussines s'inscrit comme une zone au paysage politique évolutif.

12:58 - De quelle façon a évolué la fiscalité à Saussines à l'approche des municipales ? Témoignage d'une pression fiscale en hausse depuis 2020 à Saussines, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 14,42 % en 2024 (chiffres les plus récents), ce qui représente un montant de 20 540 €. Un montant loin des 200 410 € récoltés en 2020. Depuis son abolition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne constitue plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, transformant l'équilibre des finances locales. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Son taux à Saussines s'est établi à 41,85 % en 2024 (contre 20,40 % en 2020). Une hausse qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. Mais un constat d'ensemble s'impose : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Saussines a représenté 816 € en 2024 (contre 712 € en 2020).

11:59 - Que retenir des résultats des dernières élections à Saussines ? À l'occasion des municipales il y a six ans à Saussines, les résultats ont fourni un état des lieux précis des dynamiques politiques locales. Au soir du premier tour, Isabelle De Montgolfier a terminé en tête en recueillant 63,40% des voix. Deuxième, Gilles Jannarelli a capté 36,59% des bulletins valides. Cette victoire écrasante de Isabelle De Montgolfier a balayé toute perspective de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau déplacement. Pour cette élection de 2026 à Saussines, cette géographie électorale pèsera irrémédiablement. Cette victoire sans appel met le camp adverse face à une tâche considérable ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.