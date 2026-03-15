Résultat municipale 2026 à Sautron (44880) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Sautron a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Sautron, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Sautron [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Anthony BERAUD
Anthony BERAUD (24 élus) Un nouvel élan pour Sautron 		2 681 61,93%
  • Anthony BERAUD
  • Laëtitia CALMONT
  • Jean-Francois INGRAND
  • Murielle HOLLEVOET
  • Jean-Pierre LOIZEAU
  • Anne VOISINE
  • Frederic IMBERT
  • Anna LEBOUCHER
  • Stephane COURGEON
  • Anaïs RICAUD
  • Jérôme OGEREAU
  • Marion CANTIN
  • Brice RAVÉ
  • Marine CHÂTEAU
  • Philippe QUILLERE
  • Juliette DERVOËT
  • Franck RICHARD
  • Marie-Dominique OLLIVIER
  • Dominique PORT
  • Lorraine COLCOMBET
  • Francis GODARD
  • Marie-Christine PARAT
  • Jacques MENETRIER
  • Isabelle DAUBRÉE
Raphaël DEUX
Raphaël DEUX (3 élus) Sautron Autrement 		839 19,38%
  • Raphaël DEUX
  • Florence MARSAUD
  • Fabrice EVEN
Patrick MESSUS
Patrick MESSUS (2 élus) SAUTRON C'EST VOUS! 		809 18,69%
  • Patrick MESSUS
  • Françoise MONGIN
Participation au scrutin Sautron
Taux de participation 65,62%
Taux d'abstention 34,38%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,07%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,41%
Nombre de votants 4 394

Source : ministère de l’Intérieur

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