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19:18 - Sautron : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections La démographie et le contexte socio-économique de Sautron contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les municipales. Avec une densité de population de 494 hab/km² et un pourcentage de chômeurs de 6,04%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le pourcentage important de cadres, représentant 33,24%, révèle une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,64%) révèle des besoins de soutien familial, et le taux de salariés en CDD (6,74%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (53,19%), témoignent d'une population instruite à Sautron, soulignant l'importance de soutenir les aspirations professionnelles des habitants.

17:57 - Vers une avancée du RN à Sautron aux municipales 2026 ? Le parti nationaliste était resté en retrait lors des municipales à Sautron en mars 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen engrangeait 14,15% des bulletins exprimés lors du premier round, puis était distancée par Emmanuel Macron sur le plan local avec 26,06% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient accordé 8,34% à la formation d'extrême droite au tour 1. Un score insuffisant, à Sautron comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second tour. Le score de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 22,17% aux européennes de juin 2024, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives de 2024 donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 25,20% pour le mouvement nationaliste. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il terminera avec 21,66% lors du vote définitif.

16:58 - Indicateurs électoraux : la participation à Sautron au crible En ce jour d'élections municipales à Sautron, la mobilisation sera particulièrement scrutée. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier tour de l'élection municipale avait vu 38,61 % des électeurs aller jusqu'aux urnes dans la commune, un score en demi-teinte. C'étaient 2 469 votants qui s'étaient manifestés alors que le Covid-19 perturbait la population. Le scrutin municipal reste pourtant, avec l'élection présidentielle, celui où les électeurs se mobilisent le plus. L'élection suprême en 2022 avait à ce titre largement mobilisé, avec 82,51 % de participation dans la ville (l'abstention chutant à 17,49 %). Même si les dynamiques changent en fonction du type de scrutin, les législatives de 2022 et de 2024 constituent un point de comparaison tout à fait pertinent. Alors que les législatives de 2022 avaient réuni 57,22 % des inscrits, celles de 2024 ont vu la participation se réhausser très nettement à 77,91 %. Précédemment, le scrutin européen de juin 2024 avait réuni 63,73 % des citoyens locaux. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée civiquement engagée.

15:59 - Qui a remporté les élections il y a deux ans à Sautron ? En juin 2024, les élections législatives à Sautron avaient placé en tête Mounir Belhamiti (Majorité présidentielle) avec 51,40% au premier tour, devant Bryan Pecqueur (Rassemblement National) avec 25,20%. Le second round n'a pas changé grand chose, Mounir Belhamiti culminant à 53,44% des suffrages exprimés localement. Les Européennes avant la dissolution à Sautron avaient cette fois vu la victoire locale de la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (23,64%), avec en deuxième position la liste 'La France revient' de Jordan Bardella qui s'était arrogée 22,17% des votes. .

14:57 - Séquence électorale en 2022 à Sautron : ce qu'il faut analyser Au premier tour de la dernière élection présidentielle, les citoyens de Sautron privilégiaient la candidature d'Emmanuel Macron (40,97%), surpassant ainsi Marine Le Pen crédité de 14,15%. Le second tour n'a fait que confirmer ce choix en livrant 73,94% pour Emmanuel Macron, contre 26,06% pour de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Sautron soutenaient en priorité Mounir Belhamiti (Ensemble !) avec 34,03% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 70,12%. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Sautron se positionne comme un territoire à l'ancrage centriste et macroniste marqué.

12:58 - Fiscalité stable à Sautron : quel impact sur les élections municipales À Sautron, où la fiscalité locale a augmenté entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à 17,31 % en 2024 (année des dernières données), ce qui représente un montant de 113 700 euros la même année. Une somme bien en-dessous des quelque 2,74397 millions d'euros perçus en 2020. Depuis sa suppression pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne constitue plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, bouleversant la répartition des recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux communal à Sautron atteint désormais environ 37,16 % en 2024 (contre 17,11 % en 2020). Attention toutefois : cette hausse est généralement mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements depuis la réforme. Résultat des courses : le montant moyen payé par foyer fiscal à Sautron a atteint 1 088 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 1 028 € relevés en 2020.

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection municipale à Sautron Dans la commune de Sautron, les configurations politiques locales sont encore à l'heure actuelle conditionnées par le résultat du dernier scrutin. À l'occasion du premier passage aux urnes, Marie-Cécile Gessant (Divers centre) a décroché la tête du classement en totalisant 75,88% des soutiens. Juste derrière, Fabrice Even (Divers gauche) a capté 572 voix (24,11%). Cette victoire au premier tour de Marie-Cécile Gessant a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes inutile. Pour cette municipale 2026 à Sautron, cet équilibre a immanquablement influencé les états-majors politiques. Cette victoire retentissante place le camp adverse face à une tâche colossale ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.