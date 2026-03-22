Résultat de l'élection municipale 2026 à Sauvigny-les-Bois : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Sauvigny-les-Bois

Le deuxième tour des élections municipales à Sauvigny-les-Bois a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Sébastien Vergnaud
Sébastien Vergnaud Divers
SAUVIGNY DYNAMIQUE
  • Sébastien Vergnaud
  • Mireille Morlevat
  • Valentin Jacobe de Haut
  • Sophie Dessauny
  • Nicolas Canon
  • Céline Oppé
  • Romuald Montrignat
  • Virginie Vincent
  • François Mussier
  • Bernadette Affaire
  • Jean Luc Affaire
  • Nicole Sterle
  • Pierrick Martinez
  • Annie Pulcet
  • Jean Pierre Peuvot
Yassin Rezzogui
Yassin Rezzogui Divers
SAUVIGNY L'ENGAGEMENT RESPONSABLE
  • Yassin Rezzogui
  • Sylviane Maur
  • Alain Lecour
  • Carole Petit
  • Serge Bode
  • Delphine Debrosse
  • Guy Bornet
  • Sandrine Pellé
  • Kevin Barroso
  • Anne Bourgeot
  • Jean-Baptiste Manevy
  • Priscilla Heimberger
  • Stéphane Prégermain
  • Colette Genois
  • Jacques Flexer

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Sauvigny-les-Bois

Tête de listeListe Voix % des voix
Sébastien VERGNAUD
Sébastien VERGNAUD (Ballotage) SAUVIGNY DYNAMIQUE 		309 40,03%
Yassin REZZOGUI
Yassin REZZOGUI (Ballotage) SAUVIGNY L'ENGAGEMENT RESPONSABLE 		297 38,47%
David BOUCHER
David BOUCHER (Ballotage) ENSEMBLE CONSTRUISONS L'AVENIR SAUVIGNOIS 		166 21,50%
Participation au scrutin Sauvigny-les-Bois
Taux de participation 71,57%
Taux d'abstention 28,43%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,01%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,25%
Nombre de votants 798

Source : ministère de l’Intérieur

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