Résultat de l'élection municipale 2026 à Sauvigny-les-Bois : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Sauvigny-les-Bois [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Sauvigny-les-Bois sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Sauvigny-les-Bois.
L'actu des élections municipales 2026 à Sauvigny-les-Bois
11:43 - Qui est en tête à Sauvigny-les-Bois avant le 2e tour de ces élections ?
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Sauvigny-les-Bois dimanche dernier, le scrutin a mobilisé 71,57 % des électeurs sur place, alors que le pays a connu une démobilisation importante. Au terme de ce vote, c'est Sébastien Vergnaud qui a dominé avec 40,03 % des suffrages exprimés. Ensuite, Yassin Rezzogui a pris la position de dauphin avec 38,47 %. Une poignée de voix seulement a séparé les deux concurrents. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, David Boucher s'est classé troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Sauvigny-les-Bois
Le deuxième tour des élections municipales à Sauvigny-les-Bois a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Sébastien Vergnaud
Divers
SAUVIGNY DYNAMIQUE
|
|
Yassin Rezzogui
Divers
SAUVIGNY L'ENGAGEMENT RESPONSABLE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Sauvigny-les-Bois
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sébastien VERGNAUD (Ballotage) SAUVIGNY DYNAMIQUE
|309
|40,03%
|Yassin REZZOGUI (Ballotage) SAUVIGNY L'ENGAGEMENT RESPONSABLE
|297
|38,47%
|David BOUCHER (Ballotage) ENSEMBLE CONSTRUISONS L'AVENIR SAUVIGNOIS
|166
|21,50%
|Participation au scrutin
|Sauvigny-les-Bois
|Taux de participation
|71,57%
|Taux d'abstention
|28,43%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,01%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,25%
|Nombre de votants
|798
Source : ministère de l’Intérieur
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