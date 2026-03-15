Résultat municipale 2026 à Sauzet (26740) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Sauzet a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Sauzet, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Sauzet [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Julien DUVOID
Julien DUVOID (15 élus) ENSEMBLE FAISONS AVANCER SAUZET 		633 58,83%
  • Julien DUVOID
  • Sandra CEYTE
  • Damien RAOUX
  • Muriel DI NINO
  • Bruno BEUGNIES
  • Lise DUPERIER
  • Alexandre DURAND
  • Claudine QUENARDEL
  • Alain COUPPA
  • Caroline DA COSTA
  • Emilien JACQUIER
  • Sabrinna CHAMPALBERT
  • Christophe LECLERC
  • Maryse KACZMARCZYK
  • Yannick LOZAC'H
Corinne HERAUDEAU
Corinne HERAUDEAU (4 élus) J'aime Sauzet 		443 41,17%
  • Corinne HERAUDEAU
  • Jean-François ARGAUD
  • Marianne CAMUS
  • Jean-Pierre SAUVADON
Participation au scrutin Sauzet
Taux de participation 66,75%
Taux d'abstention 33,25%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,27%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,91%
Nombre de votants 1 100

Source : ministère de l’Intérieur

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