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19:17 - Le poids démographique et économique de Sauzet aux élections municipales À Sauzet, les caractéristiques démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent influencer les municipales. Avec un pourcentage de chômeurs de 8,31% et une densité de population de 96 habitants par km², les questions liées au chômage et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Le taux de familles détenant au moins une voiture (82,03%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 1257 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (15,45%) met en lumière des besoins de soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (10,21%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Sauzet mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 21,57% des habitants titulaires du seul bac, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

17:57 - Le RN à Sauzet : quel score aux élections de 2026 ? Le parti d'extrême droite n'était pas formellement représenté à la dernière municipale à Sauzet en 2020, le vote ayant eu lieu de manière apolitique dans la ville. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen récoltait 24,02% des suffrages lors du tour de chauffe, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la commune avec 44,36% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient accordé 21,11% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le Rassemblement national validait 54,44% des voix dans la commune. Le résultat de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 36,05% pour les européennes. Les législatives de 2024 donneront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 38,53% pour le Rassemblement national. Ce dernier s'imposera avec 54,71% lors du vote final, synonyme de victoire pour Lisette Pollet.

16:58 - La commune de Sauzet plutôt mobilisée lors des élections Lors des municipales de 2020 à Sauzet, l'abstention s'était stabilisée à 67,95 % lors du premier round, un cran au-dessus des 55,3 % observés dans le pays. 483 votants s'étaient à l'inverse déplacés, beaucoup d'électeurs ayant préféré ne pas se déplacer à cause de la pandémie du Covid-19. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a en revanche vu l'abstention s'établir à 18,41 % au premier tour (contre 26,31 % en moyenne nationale). Le taux d'abstention aux élections législatives est passé quant à lui de 47,00 % en 2022 à seulement 22,98 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était quant à elle fixée à 38,09 % (contre 48,51 % en France). Si on essaye d'avoir une vue d'ensemble, le secteur se révèle à l'arrivée comme une contrée globalement épargnée par l'abstention. Cette variable à Sauzet sera en tout cas un 'game changer' pour ces élections municipales 2026.

15:59 - Les scrutins d'il y a deux ans : quels résultats à Sauzet ? Lors du match européen du printemps 2024, les électeurs de Sauzet avaient soutenu l'équipe menée par Jordan Bardella avec 36,05% des inscrits. Lisette Pollet (Rassemblement National) avait ensuite performé au premier tour des législatives à Sauzet après la dissolution de l'Assemblée avec 38,53%. Karim Chkeri (Union de la gauche) échouait à la deuxième place avec 22,94%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Lisette Pollet culminant à 54,71% des voix dans la commune. La situation politique de Sauzet a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune reflétait une terre sans déterminisme électoral, elle s'est plus visiblement positionnée lors des échéances suivantes comme un territoire bleu marine.

14:57 - Sauzet : des suffrages particulièrement significatifs lors des scrutins en 2022 La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une commune politiquement très disputée. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Sauzet tournait en effet à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 26,59% des inscrits, tandis que Marine Le Pen obtenait 24,02%. Le second tour n'a fait que confirmer cette introduction en livrant 55,64% pour Emmanuel Macron, contre 44,36% pour de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi en 2022, les votants de Sauzet plébiscitaient Gilles Reynaud (Nupes) avec 27,90% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Lisette Pollet (Rassemblement National) qui arrivait en tête dans la commune avec 54,44% des voix.

12:58 - La fiscalité à Sauzet : une tendance en hausse au cours des dernières années Alors que les impôts locaux ont grimpé à Sauzet entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à environ 9,80 % en 2024 (dernières données en date), générant une recette de 48 490 €. Un produit qui est loin des 300 410 € perçus en 2020. Cette imposition, supprimée pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, est désormais réduite à sa portion congrue, ce qui a pu perturber l'équilibre financier. La taxe sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux à Sauzet est passé à un peu moins de 27,94 % en 2024 (contre 12,43 % en 2020). Attention néanmoins : cette hausse est automatique dans la plupart des cas. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Avec toutes ces données, le montant moyen payé par foyer fiscal à Sauzet a atteint 755 euros en 2024 (contre 580 € en 2020).

11:59 - Que retenir des résultats des dernières élections à Sauzet ? À Sauzet, lors des municipales précédentes, les résultats ont fourni un tableau détaillé des rapports de force politiques locaux. Seule en lice, la liste menée par Julien Duvoid a logiquement engrangé 391 suffrages (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Cette élection sans concurrent n'a pas nécessité de second tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Sauzet, ce qui s'est passé à l'époque sert de matrice bien spécifique que certains voudront peut-être dépasser. L'émergence ou non d'une opposition représentera un des enjeux à la suite de ce scrutin sans réelle concurrence. La liste des candidatures (voir ci-dessous) donne sans aucun doute déjà un début de réponse.