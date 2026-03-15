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19:17 - Élections municipales à Savasse : un éclairage démographique Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Savasse, les citoyens se sont réunis ce dimanche pour exercer leur droit. Dotée de 802 logements pour 1 630 habitants, la densité de la ville est de 74 hab/km². Ses 148 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social se compose de 504 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la localité, 17,98% des résidents sont des enfants, et 29,52% ont plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des politiques en matière d'éducation et de santé. Les citoyens, dont 36,49% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette mosaïque sociale, 40,48% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 662,47 euros, accable une ville qui vise un avenir prospère. Chaque bulletin comptabilisé aujourd'hui à Savasse participe à l'histoire française.

17:57 - Que pèse le Rassemblement national à Savasse aux élections de 2026 ? Le Rassemblement national n'était pas officiellement en lice pour la dernière campagne municipale à Savasse il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement sans affiliation politique affirmée dans la ville. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen récoltait 31,60% des votes lors du tour de chauffe, puis l'emportait sur Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 55,86% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient accordé 29,84% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Au second tour, le mouvement nationaliste arrachait 67,00% des voix au niveau local. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 45,12% aux européennes deux ans plus tard, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 50,53% pour le mouvement nationaliste. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 71,33% le dimanche suivant, actant la victoire pour Lisette Pollet.

16:58 - Savasse : des résultats d'ordinaire marqués par la participation En ce jour d'élection municipale 2026 à Savasse, la participation sera très observée. Pour rappel, la participation atteignait 36,10 % lors des municipales de 2020, un chiffre assez faible alors que le coronavirus planait sur la compétition. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont toutefois 989 habitants qui ont effectué leur devoir civique au premier tour, soit 83,88 % de participation. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté rassemblé 63,46 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 72,55 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 52,29 % des inscrits. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée soucieuse de voter.

15:59 - Savasse : le vote des électeurs l'année de la dissolution Organisées après la dissolution, les élections législatives à Savasse avaient placé en tête Lisette Pollet (Rassemblement National) avec 50,53% au premier tour, devant Nicolas Michel (Ensemble !) avec 20,49%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Lisette Pollet culminant à 71,33% des voix dans la localité. Les élections européennes près d'un mois plus tôt à Savasse avaient cette fois vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (45,12%), avec derrière elle la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait récolté 12,06% des suffrages. Une confirmation limpide des résultats des élections de 2022 en somme.

14:57 - Qui a gagné les scrutins de 2022 à Savasse ? Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Savasse soutenaient en priorité Lisette Pollet (RN) avec 29,84% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 67,00%. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Savasse quelques semaines plus tôt était marquée par la pole position de Marine Le Pen avec 31,60% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 26,40%. Le duel final se soldait finalement par un score de 55,86% pour Marine Le Pen, contre 44,14% en faveur d'Emmanuel Macron. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Savasse un territoire dominé par l'extrême droite.

12:58 - L'élection de 2026 pourrait se jouer sur les impôts à Savasse Avec la montée des prélèvements locaux à Savasse, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 5,35 % en 2024 (dernières données en date), générant une recette de près de 11 900 euros, en net recul par rapport aux quelque 148 500 euros enregistrés en 2020. Depuis sa suppression pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne constitue plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, bouleversant la répartition des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Son taux à Savasse atteint désormais 27,52 % en 2024 (contre 8,51 % en 2020). Une augmentation qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : la facture fiscale moyenne à Savasse s'est chiffrée à environ 763 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 428 € relevés en 2020.

11:59 - Les résultats de la dernière élection municipale à Savasse L'analyse des résultats des élections municipales il y a 6 ans à Savasse est particulièrement éclairante. Unique liste en présence, 'Bien vivre a savasse' a logiquement obtenu 362 soutiens (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Ce résultat sans surprise a clos l'élection dès le premier tour, rendant tout second tour inutile. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Savasse, cette dynamique offre une matrice bien particulière que d'aucuns auront peut-être à cœur de dépasser. À l'occasion de ces nouvelles municipales, le défi sera de voir si une véritable opposition parvient à se structurer face à cette domination. Avec la publication des candidatures (voir ci-dessous), un début de réponse assez éloquent a déjà été fourni.