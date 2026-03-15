Résultat municipale 2026 à Savasse (26740) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Savasse a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Savasse, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Savasse [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Christophe MALINGREY
Christophe MALINGREY (15 élus) Savasse, aujourd'hui et demain 		424 55,14%
  • Christophe MALINGREY
  • Laurence JUSTON
  • Vincent CAMUGLI
  • Anaïs VETTOVALLI
  • Joël COUFOURIER
  • Céline VIGNE
  • Christophe BEZAUD
  • Dominique UGHETTO
  • Christophe LERAT
  • Alexandra BEAUTHEAC
  • Jérôme LESAGE
  • Laëtitia DUMAS
  • Alain VILLE
  • Roselyne DRAY
  • Pierre LAGARDE
Didier VECCHIATO
Didier VECCHIATO (4 élus) SAVASSE L'AVENIR EN COMMUN 		345 44,86%
  • Didier VECCHIATO
  • Ingrid DE MATTEO
  • Johann SALAZAR
  • Régine LIOTARD
Participation au scrutin Savasse
Taux de participation 66,58%
Taux d'abstention 33,42%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,57%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,85%
Nombre de votants 813

Source : ministère de l’Intérieur

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