Résultat municipale 2026 à Savenay (44260) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Savenay a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Savenay, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Savenay [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Christophe DESWARTE
Christophe DESWARTE (22 élus) Savenay au cœur 		2 025 50,51%
  • Christophe DESWARTE
  • Emmanuelle CHEVALLIER
  • Timothée LOURME
  • Lise BONNET
  • Gérard CAILLON
  • Edith FIOLLEAU
  • François ROCHAULT
  • Julie CHEVRIER
  • Alain PÉRON
  • Nadine COLLET
  • Julien AUJARD
  • Morgane BERGOT
  • Christophe MENARD
  • Agnès LEBASTARD
  • Marc LAUMONNIER
  • Marie-Cécile AGATHE
  • Stéphane HONORE
  • Eloïse DALL
  • Frédéric JOLY
  • Rachida MIRAOUI
  • Alexandre CORBE
  • Flaure TAVERNIER
Stéphanie HALLIEN-LANIO
Stéphanie HALLIEN-LANIO (4 élus) OSONS SAVENAY ! 		1 104 27,54%
  • Stéphanie HALLIEN-LANIO
  • Frédéric PILORGE
  • Christine LECERF
  • François RICHE
Aude MORY-BERTHIAU
Aude MORY-BERTHIAU (2 élus) SAVENAY DEMAIN 		520 12,97%
  • Aude MORY-BERTHIAU
  • Romann KERMANAC'H
Gérard COVOS
Gérard COVOS (1 élu) À BÂBORD SAVENAY 		360 8,98%
  • Gérard COVOS
Participation au scrutin Savenay
Taux de participation 56,77%
Taux d'abstention 43,23%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,05%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,76%
Nombre de votants 4 083

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de la Loire-Atlantique ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout en Loire-Atlantique. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Savenay - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Christophe DESWARTE
Christophe DESWARTE (Ballotage) Savenay au cœur 		1 741 42,53%
Stéphanie HALLIEN-LANIO
Stéphanie HALLIEN-LANIO (Ballotage) OSONS SAVENAY ! 		1 095 26,75%
Aude MORY-BERTHIAU
Aude MORY-BERTHIAU (Ballotage) SAVENAY DEMAIN 		799 19,52%
Gérard COVOS
Gérard COVOS (Ballotage) À BÂBORD SAVENAY 		459 11,21%
Participation au scrutin Savenay
Taux de participation 58,24%
Taux d'abstention 41,76%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,48%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,74%
Nombre de votants 4 187

Villes voisines de Savenay

En savoir plus sur Savenay