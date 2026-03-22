Résultat municipale 2026 à Savenay (44260) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Savenay a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Savenay, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Savenay [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christophe DESWARTE (22 élus) Savenay au cœur
|2 025
|50,51%
|
|Stéphanie HALLIEN-LANIO (4 élus) OSONS SAVENAY !
|1 104
|27,54%
|
|Aude MORY-BERTHIAU (2 élus) SAVENAY DEMAIN
|520
|12,97%
|
|Gérard COVOS (1 élu) À BÂBORD SAVENAY
|360
|8,98%
|
|Participation au scrutin
|Savenay
|Taux de participation
|56,77%
|Taux d'abstention
|43,23%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,05%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,76%
|Nombre de votants
|4 083
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Savenay - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christophe DESWARTE (Ballotage) Savenay au cœur
|1 741
|42,53%
|Stéphanie HALLIEN-LANIO (Ballotage) OSONS SAVENAY !
|1 095
|26,75%
|Aude MORY-BERTHIAU (Ballotage) SAVENAY DEMAIN
|799
|19,52%
|Gérard COVOS (Ballotage) À BÂBORD SAVENAY
|459
|11,21%
|Participation au scrutin
|Savenay
|Taux de participation
|58,24%
|Taux d'abstention
|41,76%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,48%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,74%
|Nombre de votants
|4 187
Election municipale 2026 à Savenay [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Savenay sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Savenay.
L'actu des élections municipales 2026 à Savenay
18:39 - Des résultats tranchés à droite pour Savenay en 2024
Lors du scrutin européen de juin 2024, les citoyens de Savenay avaient poussé en tête l'équipe menée par Jordan Bardella avec 23,82% des bulletins. Lors des législatives provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants de Savenay portaient leur choix sur Matthias Tavel (Union de la gauche) avec 30,96% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Matthias Tavel culminant à 65,16% des votes localement. Le panorama politique de Savenay a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors qu'en 2022, lors de la présidentielle, la commune semblait apparaître comme une terre centriste-macroniste, elle s'est semble-t-il positionnée dès lors comme une zone sans vote prédéterminé.
15:57 - Le bilan de la dernière élection municipale à Savenay
Les équilibres politiques locaux actuels demeurent, aujourd'hui encore, marqués par le verdict des dernières municipales en date à Savenay. Dès le premier tour de scrutin, Michel Mezard (Divers centre) a pris l'ascendant sur ses adversaires en rassemblant 1 437 bulletins (53,55%). En deuxième position, Janick Tatard (Divers gauche) a recueilli 649 voix (24,18%). Stéphanie Hallien-Lanio (Divers centre) suivait, s'adjugeant 22,25% des suffrages. Ce triomphe au premier tour a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Savenay, ce qui s'est passé à l'époque a immanquablement influencé les états-majors politiques. Le bloc minoritaire devra démultiplier les scores ce dimanche pour remettre en cause cette suprématie, tandis que la majorité sortante, elle, misera sur son bilan pour conserver son avance.
13:58 - Les candidats en lice pour le 2e tour de la municipale à Savenay
Sont donc alignés pour ce nouveau passage aux urnes ce dimanche : Aude Mory-Berthiau, à la tête de "Savenay Demain", Gérard Covos avec la liste "À Bâbord Savenay", la liste "Savenay Au Cœur" emmenée par Christophe Deswarte et Stéphanie Hallien-Lanio et sa liste "Osons Savenay !", selon la liste des candidats pour le second tour publiée par le ministère de l'Intérieur cette semaine. À 18 heures, les 7 bureaux de vote de Savenay fermeront leurs portes pour laisser place au dépouillement.
11:59 - Que disaient les résultats des municipales à Savenay la semaine dernière ?
Pour le premier tour des élections municipales à Savenay, dans un contexte national de faible affluence aux urnes, le vote s'est soldé par une participation de 58,24 % localement. C'est Christophe Deswarte (Divers centre) qui a pris la tête en récoltant 42,53 % des votes. Dans son sillage, Stéphanie Hallien-Lanio (Divers gauche) est arrivée en deuxième position avec 26,75 %. La confrontation a abouti à un ascendant très fort du leader. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Aude Mory-Berthiau (Divers centre) a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. De son côté, Gérard Covos, portant la nuance Divers gauche, a terminé avec 11,21 % des voix, ce qui pouvait lui permettre, sauf accord ou retrait, de se maintenir pour la suite du scrutin.
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