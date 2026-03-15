Résultat municipale 2026 à Savenay (44260) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Savenay a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Savenay, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Savenay [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Christophe DESWARTE
Christophe DESWARTE Savenay au cœur 		1 741 42,53%
Stéphanie HALLIEN-LANIO
Stéphanie HALLIEN-LANIO OSONS SAVENAY ! 		1 095 26,75%
Aude MORY-BERTHIAU
Aude MORY-BERTHIAU SAVENAY DEMAIN 		799 19,52%
Gérard COVOS
Gérard COVOS À BÂBORD SAVENAY 		459 11,21%
Participation au scrutin Savenay
Taux de participation 58,24%
Taux d'abstention 41,76%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,48%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,74%
Nombre de votants 4 187

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de la Loire-Atlantique ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout en Loire-Atlantique. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Savenay

En savoir plus sur Savenay