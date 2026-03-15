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19:18 - Savenay : démographie et socio-économie impactent les municipales Au cœur de la campagne électorale municipale, Savenay se présente comme une ville dynamique et animée. Avec ses 9 465 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 581 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de ménages possédant au moins une automobile (82,74%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Les citoyens, dont 21,90% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette mosaïque sociale, 51,93% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 866,63 euros, pèse sur une commune qui vise un avenir prospère. À Savenay, où les moins de 30 ans correspondent à 39% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir en communion.

17:57 - Les données récentes du vote RN à Savenay Le Rassemblement national restait loin du groupe de tête lors du scrutin municipal à Savenay il y a 6 ans. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen recueillait 16,79% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 31,16% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient offert 11,83% au ticket lepéniste au tour 1. Un score insuffisant, à Savenay comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le score de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 23,82% lors du scrutin européen. Les législatives anticipées apporteront, lors du premier round, un résultat de 24,58% pour le Rassemblement national. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 34,84% lors du vote final.

16:58 - À Savenay, la participation s'annonce forte aux municipales Au soir des municipales 2026, le niveau de l'abstention pèsera irrémédiablement sur les résultats de Savenay. La fuite des électeurs s'élevait à 57,68 % pour le premier tour des municipales de 2020, dans la moyenne nationale alors que l'épidémie de Covid semait le doute dans la population. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs connu un taux d'abstention bien différent, s'établissant à 22,96 % localement. L'abstention aux législatives, mesurée à 51,39 % en 2022, a fortement régressé pour sa part, pour s'établir à 29,71 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 46,77 %. Cette photographie des urnes depuis six ans indique à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une localité où l'abstention est contenue par rapport au reste du pays.

15:59 - Qui a remporté les élections il y a deux ans à Savenay ? Lors des législatives de juin 2024, les votants de Savenay plébiscitaient Matthias Tavel (Union de la gauche) avec 30,96% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Matthias Tavel culminant à 65,16% des votes sur place. Les élections européennes près d'un mois plus tôt à Savenay avaient cette fois vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (23,82%), suivie par Raphaël Glucksmann qui avait obtenu 21,16% des voix. La physionomie politique de Savenay a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune semblait refléter un fief macroniste, elle s'est semble-t-il positionnée dès lors comme une terre sans déterminisme électoral.

14:57 - Quel candidat est arrivé en tête des élections il y a 4 ans à Savenay ? Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Savenay voyait Emmanuel Macron prendre la tête localement avec 31,85% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon aggrégeait 23,62%. Le second tour confirmait ensuite cette introduction en offrant 68,84% pour Emmanuel Macron, contre 31,16% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Savenay portaient leur choix sur Audrey Dufeu (Ensemble !) avec 34,24% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 50,58%. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Savenay comme une municipalité de tradition centriste.

12:58 - La fiscalité à Savenay : une tendance en baisse depuis 2020 Témoignage d'une pression fiscale en diminution depuis 2020 à Savenay, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à près de 26,44 % en 2024 (dernières données en date), pour un produit communal totalisant près de 142 600 euros. Un montant loin des 2,70161 millions d'euros (2 701 610 € très exactement) récoltés en 2020. Ayant été abolie pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne pèse à présent que de manière résiduelle sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui explique cette chute des recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux communal à Savenay est passé à 41,68 % en 2024 (contre 23,59 % en 2020). Mais attention : cette hausse est généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Avec toutes ces variables mouvantes, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Savenay a représenté environ 854 euros en 2024 (contre 999 € en 2020).

11:59 - Le bilan de la dernière élection municipale à Savenay Quels enseignements faut-il tirer des résultats des dernières élections municipales à Savenay ? À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Michel Mezard (Divers centre) a pris l'ascendant sur ses concurrents en totalisant 53,55% des suffrages. Sur la seconde marche, Janick Tatard (Divers gauche) a engrangé 24,18% des voix. Ce triomphe au premier tour a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Pour cette élection de 2026 à Savenay, cet équilibre a forcément dicté les stratégies des différents camps. Les opposants devront redoubler d'efforts ce dimanche pour remettre en cause cette domination, alors que l'équipe victorieuse cherchera à conserver son avance.