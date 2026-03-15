Résultat de l'élection municipale 2026 à Saverne : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Saverne [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Saverne sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saverne.
L'actu des élections municipales 2026 à Saverne
13:46 - Fiscalité locale : une pression fiscale en hausse à Saverne
Si l'on regarde de près la fiscalité de Saverne, le taux de la taxe d'habitation est passé à 14,82 % en 2024 (relevé le plus récent), générant une recette de près de 274 100 euros environ. Une somme bien en-dessous des 2,09629 millions d'euros enregistrés en 2020. Sa disparition pour la grande majorité des contribuables à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat en fait aujourd'hui un apport résiduel, ce qui explique cette chute importante de recettes pour la commune. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Son taux à Saverne a évolué pour se fixer à un peu moins de 32,75 % en 2024 (contre 18,94 % en 2020). Mais attention : cette augmentation est automatique dans la plupart des cas. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Avec toutes ces données, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Saverne a représenté environ 897 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 805 € relevés en 2020.
11:59 - Une majorité Divers droite issue des résultats des municipales de 2020 à Saverne
La lecture des résultats des élections municipales il y a six ans à Saverne est particulièrement éclairante. Lors du premier rendez-vous avec les urnes, Stéphane Leyenberger (Divers droite) a raflé la première place en recueillant 1 800 soutiens (64,79%). Derrière, Nadine Schnitzler (Divers droite) a engrangé 23,36% des suffrages. Laurence Wagner (Divers centre) complétait le trio de tête, réunissant 329 bulletins (11,84%). Cette victoire sans appel de Stéphane Leyenberger a coupé court à tout suspense. Aucun second tour n'a été nécessaire. Pour ce scrutin de 2026 à Saverne, cette répartition historique des voix a évidemment dicté les stratégies des différents camps. Cette victoire sans appel met l'opposition face à une tâche colossale ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
09:57 - Tenez-vous informé sur les élections municipales à Saverne
Pour faire leur devoir électoral, les votants de l'agglomération peuvent se rendre aux urnes entre 8 h et 18 h, horaires d’ouverture des 7 bureaux de vote de Saverne. Ce dimanche 15 mars 2026, les citoyens français sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, cruciales pour établir qui va diriger leur commune pour les six prochaines années. En 2020, la crise du coronavirus avait entraîné le report du second tour. La liste de ceux qui se présentent aux électeurs ce dimanche se trouve plus bas dans cette page. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, etc.) pour pouvoir voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saverne
|Tête de listeListe
|
Nadine Schnitzler
Liste divers droite
UNIS POUR SAVERNE
|
|
Stéphane Leyenberger
Liste divers droite
SAVERNE, BIEN PLUS QU'UNE VILLE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Stéphane Leyenberger (28 élus) Saverne, plus loin
|1 800
|64,79%
|
|Nadine Schnitzler (3 élus) Unis pour saverne
|649
|23,36%
|
|Laurence Wagner (2 élus) Réussir saverne
|329
|11,84%
|
|Participation au scrutin
|Saverne
|Taux de participation
|37,24%
|Taux d'abstention
|62,76%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 876
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Stéphane Leyenberger (26 élus) Saverne, l'avenir en marche
|2 328
|52,51%
|
|Thierry Carbiener (5 élus) Saverne naturellement
|1 527
|34,44%
|
|Jean-Michel Louche (2 élus) Saverne en transition
|578
|13,03%
|
|Participation au scrutin
|Saverne
|Taux de participation
|58,97%
|Taux d'abstention
|41,03%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,36%
|Nombre de votants
|4 587
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