Résultat de l'élection municipale 2026 à Saverne : les infos en direct

Programme de Nadine Schnitzler à Saverne (UNIS POUR SAVERNE)

Une ville pour toutes les générations

Investir pour la jeunesse est essentiel pour l'avenir de la communauté. Il est tout aussi important de soutenir les aînés et d'accompagner les familles dans leur quotidien. Une ville équilibrée doit veiller à ce que personne ne soit laissé de côté, y compris les commerçants et les associations.

Une gestion rigoureuse

Chaque projet sera examiné avec sérieux et concertation pour garantir une utilisation responsable des ressources. L'équipe en charge de la gestion est composée de personnes compétentes et engagées, profondément attachées à Saverne. La méthode de gouvernance sera basée sur la transparence et la proximité avec les citoyens.

Une nouvelle façon de faire de la politique

Le nouveau modèle politique proposé se concentre sur l'écoute, la décision et l'action. L'objectif est de rendre la municipalité accessible et réactive aux besoins de chacun. Saverne mérite une nouvelle énergie et une vision claire pour le futur.

Engagements clairs pour Saverne

Un programme solide repose sur des engagements précis et tenus. Parmi les engagements, on trouve la création d'une nouvelle école moderne et l'optimisation du patrimoine culturel. La gestion des finances sera rigoureuse, avec un accent sur la transparence et la lutte contre les incivilités.