Résultat de l'élection municipale 2026 à Saverne : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saverne

Tête de listeListe
Nadine Schnitzler
Nadine Schnitzler Liste divers droite
UNIS POUR SAVERNE
  • Nadine Schnitzler
  • Christophe Köppel
  • Sandra Scariot
  • Flavien Bridault
  • Séverine Scheid
  • Guillaume Bock
  • Sarah Tourba
  • Patrick Pouthier
  • Aurélie Piercy
  • Kevin Baumann
  • Dominique Hartenstein
  • Jean-Louis Porché
  • Emma Heilig
  • Roland Reeb
  • Monique Meyer
  • Roland Baltzinger
  • Catherine Finck
  • Francis Haas
  • Michèle Engasser
  • Jean-Pierre Brion
  • Océane Pontes
  • Patrick Pataki
  • Christine Bock
  • Pierre Hausswirth
  • Astrid Plautz Baltzinger
  • Olivier Charles
  • Laurence Prioux
  • Marc Hoerter
  • Madeleine Schlaflang
  • René Brandner
  • Marianne Mey
  • David Diss
  • Valérie Metzger
Stéphane Leyenberger
Stéphane Leyenberger Liste divers droite
SAVERNE, BIEN PLUS QU'UNE VILLE
  • Stéphane Leyenberger
  • Béatrice Stefaniuk
  • Laurent Burckel
  • Christine Esteves
  • Dominique Dupin
  • Mathilde Lafont
  • François Schaeffer
  • Catherine Schneider
  • Sascha Lux
  • Carine Oberle
  • Maxime Canneaux
  • Annie Heintzelmann
  • Christophe Kremer
  • Ayda Guner
  • Damien Marcel
  • Sarah-Léna Martin
  • Julien Bruckmann
  • Mathilde Schneider
  • Eric Boos
  • Yolande Aydin
  • Mathieu Kilhoffer
  • Stéfanie Graindorge
  • Marc Scherrer
  • Sandrine Vieville
  • Patrick Maurice
  • Monique Scheffler-Klein
  • Jean-Louis Zuber
  • Anne Kormann
  • Aydin Akgül
  • Christine Huet
  • Cyrille Formery
  • Eliane Kremer
  • Jean-Claude Buffa

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphane Leyenberger
Stéphane Leyenberger (28 élus) Saverne, plus loin 		1 800 64,79%
  • Stéphane Leyenberger
  • Béatrice Stefaniuk
  • Laurent Burckel
  • Christine Esteves
  • François Schaeffer
  • Eliane Kremer
  • Dominique Dupin
  • Françoise Batzenschlager
  • Jean-Claude Buffa
  • Carine Oberle
  • Sascha Lux
  • Mathilde Lafont
  • Christophe Kremer
  • Claire Thibault
  • Olivier Martin
  • Aysun Aksu-Özdemir
  • Maxime Canneaux
  • Dalel Elgribi
  • Christian Oury
  • Mélanie Papin
  • Mathieu Kilhoffer
  • Yolande Aydin
  • Jean-Louis Zuber
  • Monique Scheffler-Klein
  • Eric Boos
  • Sandrine Vieville
  • Michel Oberle
  • Anne-Marie Schnell
Nadine Schnitzler
Nadine Schnitzler (3 élus) Unis pour saverne 		649 23,36%
  • Nadine Schnitzler
  • Médéric Haemmerlin
  • Cathie Haushalter
Laurence Wagner
Laurence Wagner (2 élus) Réussir saverne 		329 11,84%
  • Laurence Wagner
  • Gilles Wilt
Participation au scrutin Saverne
Taux de participation 37,24%
Taux d'abstention 62,76%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 876

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphane Leyenberger
Stéphane Leyenberger (26 élus) Saverne, l'avenir en marche 		2 328 52,51%
  • Stéphane Leyenberger
  • Béatrice Stefaniuk
  • Laurent Burckel
  • Christine Esteves
  • Pascal Jan
  • Eliane Kremer
  • François Schaeffer
  • Françoise Batzenschlager
  • Dominique Dupin
  • Carine Oberlé
  • Jean-Claude Buffa
  • Simone Ritter
  • Christophe Kremer
  • Estelle Pueyo
  • Christian Klein
  • Najoua Dumoulin
  • Jean-Louis Zuber
  • Wided El Olmi
  • Cumaali Celik
  • Isabelle Jung
  • Christian Oury
  • Monique Scheffler Klein
  • Jean-Christophe Ortscheit
  • Sophie Neu-Faber
  • Mathieu Kilhoffer
  • Brigitte Mortz
Thierry Carbiener
Thierry Carbiener (5 élus) Saverne naturellement 		1 527 34,44%
  • Thierry Carbiener
  • Christa Gangloff
  • Médéric Haemmerlin
  • Laurence Bataille
  • John Johnson
Jean-Michel Louche
Jean-Michel Louche (2 élus) Saverne en transition 		578 13,03%
  • Jean-Michel Louche
  • Céline Pensalfini-Ramspacher
Participation au scrutin Saverne
Taux de participation 58,97%
Taux d'abstention 41,03%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,36%
Nombre de votants 4 587

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