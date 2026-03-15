Résultat municipale 2026 à Saveuse (80470) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saveuse a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saveuse, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saveuse [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Geneviève DECOUTURE
Geneviève DECOUTURE (12 élus) L'EXPERIENCE AU SERVICE DE SAVEUSE 		364 61,80%
  • Geneviève DECOUTURE
  • Georges DUFOUR
  • Evelyne SCALABRE
  • Jean Baptiste BROUGERE
  • Catherine ROHAUT
  • Dominique MILLE
  • Amelie ROUCHEREAU
  • José BRUSSELLE
  • Marine PREVOT
  • Jean-Louis DEVERRE
  • Marie-Christine SCHILDKNECHT
  • Guillaume GAUDEFROY
Maryline BREILLY
Maryline BREILLY (3 élus) Saveuse Solidaires et Unis 		225 38,20%
  • Maryline BREILLY
  • Gérard COQUART
  • Coralie DEBERLY
Participation au scrutin Saveuse
Taux de participation 72,02%
Taux d'abstention 27,98%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,15%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,30%
Nombre de votants 610

Source : ministère de l’Intérieur

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