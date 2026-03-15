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19:20 - Les défis socio-économiques de Saveuse et leurs implications électorales Devant le bureau de vote de Saveuse, les citoyens se sont regroupés ce dimanche pour choisir leur député. Dotée de 492 logements pour 1 086 habitants, la densité de la commune est de 272 hab/km². Ses 44 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 339 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de ménages détenant au moins une automobile (88,82%) souligne l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Les électeurs, dont 28,95% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, 44,84% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 9,22 €, pèse sur une commune qui ambitionne un avenir prospère. À Saveuse, les enjeux locaux se joignent aux objectifs français.

17:57 - Quelle place du RN à Saveuse aux municipales ? Le RN ne présentait pas formellement de liste pour la dernière campagne municipale à Saveuse en 2020, le vote ayant eu lieu sans étiquette dans la localité. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen séduisait 20,63% des votes lors du tour de chauffe, puis restait derrière Emmanuel Macron localement avec 35,92% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient accordé 19,25% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop faible, à Saveuse comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le score de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 37,60% aux élections européennes. Les législatives enfin offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 35,67% pour le mouvement nationaliste. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 40,72% le dimanche suivant, offrant un siège au Palais Bourbon à Zahia Hamdane.

16:58 - Quels niveaux d'abstention à Saveuse aux dernières élections ? En 2020 à Saveuse, l'abstention s'était élevée à 48,99 % au premier round (en deçà de la moyenne nationale). C'étaient 403 votants qui, à l'inverse, s'étaient mobilisés alors que la pandémie du Covid ajoutait un contexte particulier à l'événement. Soulignons que les élections municipales restent en effet historiquement, avec la présidentielle, celles où les électeurs se rendent le plus aux urnes. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a à ce titre été de 20,81 % des citoyens en mesure de voter. Même si les dynamiques varient en fonction du type de scrutin, les deux dernières élections législatives demeurent tout à fait comparables entre elles. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 43,65 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu l'abstention reculer très nettement à 24,00 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 38,10 % d'abstention. Si on prend un peu de recul, le territoire s'affiche donc résolument comme une zone où l'abstention est contenue. En ce jour d'élection municipale à Saveuse, cette donnée sera en définitive particulièrement scrutée.

15:59 - Résultats instructifs des scrutins de 2024 à Saveuse Le rendez-vous des Européennes de 2024 à Saveuse avait vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (37,60%), avec derrière elle la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait récolté 22,40% des votes. Les élections législatives à Saveuse quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Damien Toumi (Rassemblement National) en tête du peloton avec 35,67% au premier tour, devant Hubert de Jenlis (Majorité présidentielle) avec 29,48%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Damien Toumi culminant à 40,72% des votes dans la localité. Le panorama politique de Saveuse a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors qu'en 2022 la commune donnait à voir une terre centriste-macroniste, elle s'est semble-t-il positionnée 24 mois plus tard comme un secteur marqué par l'extrême droite.

14:57 - Saveuse : des résultats particulièrement parlants lors des élections il y a 4 ans Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Saveuse soutenaient en priorité Barbara Pompili (Ensemble !) avec 34,29% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 67,18%. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Saveuse qui s'était déroulée en amont plaçait Emmanuel Macron devant avec 39,05% des inscrits, tandis que Marine Le Pen obtenait 20,63%. Le second tour confirmait ensuite ce premier round en offrant 64,08% pour Emmanuel Macron, contre 35,92% pour de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Saveuse révèle une place forte du courant central.

12:58 - La commune de Saveuse a globalement augmenté sa fiscalité locale Du côté de la fiscalité de Saveuse, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est chiffrée à 760 € en 2024 (année des dernières données), un chiffre à comparer avec les 552 € relevés en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à 55,01 % en 2024 (contre près de 29,47 % en 2020). Une hausse directement liée à la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 4 310 € en 2024. Une somme bien en-dessous des 124 700 euros engrangés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à environ 11,68 %. Un bouleversement pour les budgets des communes limitant drastiquement son produit et forçant les municipalités à chercher d'autres sources de revenus.

11:59 - Les dernières élections à Saveuse marquées par des candidatures individuelles Les résultats des municipales de 2020 à Saveuse ont fourni un tableau détaillé des équilibres politiques locaux. Signalons qu'à l'époque, cette élection s'est déroulée sur la base de candidatures individuelles et non de listes, permettant notamment le panachage. Dès le premier tour, 15 conseillers ont été élus. Lors de ce premier tour, Benoît Christophe a obtenu la première place avec 380 soutiens (98,95%). En deuxième position, Elisabeth Billaut Mitidieri a rassemblé 378 suffrages en sa faveur (98,43%). L'élection s'est conclue sans qu'un second tour ne soit nécessaire. Pour les municipales 2026 à Saveuse, les citoyens doivent à nouveau se prononcer dans ce cadre local si particulier. À la suite d' une réforme du système électoral, il convient cependant de noter que le scrutin par listes paritaires s'est imposé partout en France, même dans les communes de moins de 1 000 habitants, excluant désormais les candidatures individuelles.