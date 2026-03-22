Résultat municipale 2026 à Savignac-sur-Leyze (47150) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Savignac-sur-Leyze a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Savignac-sur-Leyze, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Savignac-sur-Leyze [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean Marc LUCAS (9 élus) VIVRE SAVIGNAC
|110
|50,69%
|
|Florent LAMBERT (2 élus) ENSEMBLE À SAVIGNAC
|107
|49,31%
|
|Participation au scrutin
|Savignac-sur-Leyze
|Taux de participation
|94,78%
|Taux d'abstention
|5,22%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,46%
|Nombre de votants
|218
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Savignac-sur-Leyze - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Florent LAMBERT (Ballotage) ENSEMBLE À SAVIGNAC
|95
|50,00%
|Jean Marc LUCAS (Ballotage) VIVRE SAVIGNAC
|95
|50,00%
|Participation au scrutin
|Savignac-sur-Leyze
|Taux de participation
|84,78%
|Taux d'abstention
|15,22%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,56%
|Nombre de votants
|195
Election municipale 2026 à Savignac-sur-Leyze [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Savignac-sur-Leyze sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Savignac-sur-Leyze.
L'actu des élections municipales 2026 à Savignac-sur-Leyze
18:34 - Qui a remporté les votes en 2024 à Savignac-sur-Leyze ?
Le contexte politique de Savignac-sur-Leyze a évolué lors de la très riche année 2024. Si deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune apparaissait comme une zone sans vote prédéterminé, elle s'est semble-t-il affichée lors des échéances suivantes comme un secteur marqué par l'extrême droite. À l'occasion du scrutin européen de juin 2024, les électeurs de Savignac-sur-Leyze avaient en effet poussé aux avant-postes la liste menée par Jordan Bardella avec 38,62% des votes. Les législatives à Savignac-sur-Leyze quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Annick Cousin (Rassemblement National) en pole position avec 40,11% au premier tour, devant Guillaume Lepers (Divers droite) avec 24,73%. Au second tour, c'est en revanche Guillaume Lepers (Divers droite) qui a raflé la mise avec 54,24% des suffrages exprimés.
15:57 - Retour sur le résultat de l'élection municipale de 2020 à Savignac-sur-Leyze
Les jeux de pouvoir politiques locaux actuels à Savignac-sur-Leyze restent encore à l'heure actuelle marqués par le verdict du dernier scrutin. Précisons qu'à l'époque, cette élection s'est déroulée sur la base de candidatures à titre individuel et non de listes, avec la possibilité de barrer ou ajouter des noms au bulletin de vote. Dès le premier tour, 11 conseillers ont été élus. Joël Brazzorotto a récolté le plus de bulletins avec 103 soutiens (57,86%). En deuxième position, Laurent Barre a recueilli 103 votes (57,86%). Le trio de tête a été complété par David Mas-Maury, avec 103 bulletins (57,86%). Les résultats ont été définitifs dès ce premier tour, ne nécessitant pas de second vote. Pour les élections 2026 à Savignac-sur-Leyze, cette logique si singulière sera à nouveau scrutée avec attention. Il convient néanmoins de préciser que le mode de vote individuel n'est plus en vigueur depuis une réforme du mode de scrutin.
13:58 - À Savignac-sur-Leyze, Florent Lambert et Jean Marc Lucas s'affrontent ce dimanche
D'après les candidatures officielles au deuxième tour diffusées par le ministère de l'Intérieur cette semaine, les électeurs doivent donc départager Florent Lambert et Jean Marc Lucas ce 22 mars. Les électeurs de la commune pourront se présenter aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture du bureau de vote de Savignac-sur-Leyze, afin de remplir leur devoir civique.
11:59 - Un premier constat à Savignac-sur-Leyze avec les résultats du 1er tour
Lors du premier volet des municipales à Savignac-sur-Leyze, c'est Florent Lambert qui a pris la pole position en s'adjugeant 50,00 % des bulletins valides. Jean Marc Lucas est arrivé en deuxième position avec 50,00 %. L'écart minime de moins de 5 points a promis un second tour indécis. Du côté de la mobilisation à Savignac-sur-Leyze, l'élection a enregistré une participation de 84,78 %, malgré une abstention historiquement haute en France.
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