Résultat municipale 2026 à Savignac-sur-Leyze (47150) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Savignac-sur-Leyze a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Savignac-sur-Leyze, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Savignac-sur-Leyze [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean Marc LUCAS
Jean Marc LUCAS (9 élus) VIVRE SAVIGNAC 		110 50,69%
  • Jean Marc LUCAS
  • Marine ROQUES
  • Nicolas LASSERRE
  • Françoise DELPECH
  • Benjamin GREGOIRE
  • Carole LAMBILOTTE
  • Sebastien BELLANGER
  • Nathalie AUBERT
  • Christian DELPECH
Florent LAMBERT
Florent LAMBERT (2 élus) ENSEMBLE À SAVIGNAC 		107 49,31%
  • Florent LAMBERT
  • Patricia SCHMUTZ
Participation au scrutin Savignac-sur-Leyze
Taux de participation 94,78%
Taux d'abstention 5,22%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,46%
Nombre de votants 218

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Savignac-sur-Leyze - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Florent LAMBERT
Florent LAMBERT (Ballotage) ENSEMBLE À SAVIGNAC 		95 50,00%
Jean Marc LUCAS
Jean Marc LUCAS (Ballotage) VIVRE SAVIGNAC 		95 50,00%
Participation au scrutin Savignac-sur-Leyze
Taux de participation 84,78%
Taux d'abstention 15,22%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,56%
Nombre de votants 195

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