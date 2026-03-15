Résultat de l'élection municipale 2026 à Savigny-le-Temple : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Savigny-le-Temple [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Savigny-le-Temple sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Savigny-le-Temple.
L'actu des élections municipales 2026 à Savigny-le-Temple
13:46 - À Savigny-le-Temple, une fiscalité stable qui aura un impact sur le résultat
Alors que les impôts locaux ont été globalement maintenus à Savigny-le-Temple entre 2020 et 2024 la taxe d'habitation a affiché un taux à 19,31 % en 2024 (année des derniers chiffres), générant une recette de 124 500 euros environ. Une somme bien en-dessous des 5 793 120 € enregistrés en 2020. Sa disparition pour la quasi-totalité des foyers au 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat en fait dorénavant une ressource secondaire, ce qui explique cette diminution significative de recettes pour la commune. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux à Savigny-le-Temple s'est établi à 65,10 % en 2024 (contre 47,10 % en 2020). Précisons que la moyenne nationale s'établit à près de 40 %. Une augmentation liée généralement au transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Mais un constat d'ensemble s'impose : le produit fiscal par ménage à Savigny-le-Temple s'est établi à 1 354 € en 2024, alors que ce montant se situait à 1 356 € quatre ans auparavant.
11:59 - La liste "Fier. E. S De Notre Ville - Savigny Le Temple" grande gagnante de la dernière élection municipale à Savigny-le-Temple
Les résultats des municipales de 2020 à Savigny-le-Temple ont été très éclairants sur le paysage politique local. À l'occasion de la première consultation électorale à l'époque, Marie-Line Pichery (Parti socialiste) a imposé son rythme en rassemblant 2 764 suffrages (52,83%). Juste derrière, Maurice Pollet (Divers gauche) a recueilli 21,92% des voix. Cette victoire écrasante dès le premier tour a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Savigny-le-Temple, ce décor pèsera irrémédiablement. Pour les opposants, renverser une telle majorité représentera ce dimanche un défi herculéen, au moment où le conseil municipal sortant, lui, misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - Ouverture et fermeture des bureaux de vote à Savigny-le-Temple
Ce dimanche 15 mars, les Français sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, pour établir la composition de leur conseil municipal pour les 6 années à venir. En comparaison, le scrutin municipal de 2020 avait débuté le 15 mars, dans un climat de forte controverse sanitaire. La liste des prétendants en 2026 se trouve plus bas dans cette page. Il convient de noter que les 18 bureaux de vote de la ville de Savigny-le-Temple fermeront leurs portes à 18 h. Cette page affichera les résultats du premier tour à Savigny-le-Temple dès 20h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Savigny-le-Temple
|Tête de listeListe
|
Patricia Fladin
Liste divers gauche
SAVIGNY ENSEMBLE, SAVIGNY DEBOUT
|
|
Jehame M'Pendja
Liste divers gauche
Avec vous, Savigny Autrement
|
|
Samir Lakhal
Liste d'union au centre
SAVIGNY RASSEMBLÉE
|
|
Marie-Line Pichery
Liste d'union à gauche
SAVIGNY TOUT SIMPLEMENT
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marie-Line Pichery (28 élus) Fier.e.s de notre ville - savigny le temple
|2 764
|52,83%
|
|Maurice Pollet (4 élus) Savigny j'y tiens
|1 147
|21,92%
|
|Hervé Kiteba Simo (3 élus) Unis pour savigny
|1 095
|20,93%
|
|Elias Fosso Nous aimons savigny 77176
|225
|4,30%
|Participation au scrutin
|Savigny-le-Temple
|Taux de participation
|31,96%
|Taux d'abstention
|68,04%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 558
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marie-Line Pichery (27 élus) Savigny notre ville
|4 237
|51,68%
|
|Cathy Bissonnier (8 élus) Savigny c'est vous
|3 961
|48,31%
|
|Participation au scrutin
|Savigny-le-Temple
|Taux de participation
|51,25%
|Taux d'abstention
|48,75%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,14%
|Nombre de votants
|8 642
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marie-Line Pichery Savigny notre ville
|3 181
|44,26%
|Cathy Bissonnier Savigny c'est vous
|2 195
|30,54%
|Hervé Kiteba Simo Pour un avenir a savigny
|1 572
|21,87%
|Marie-Jeanne Blanchon Modem
|238
|3,31%
|Participation au scrutin
|Savigny-le-Temple
|Taux de participation
|46,18%
|Taux d'abstention
|53,82%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|7,72%
|Nombre de votants
|7 787
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