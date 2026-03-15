Résultat de l'élection municipale 2026 à Savigny-le-Temple : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Savigny-le-Temple

Tête de listeListe
Patricia Fladin
Patricia Fladin Liste divers gauche
SAVIGNY ENSEMBLE, SAVIGNY DEBOUT
  • Patricia Fladin
  • Kalilou Diakite
  • Suzy Otto Volmar
  • Jean-Michel Hunt
  • Myriam Leopold
  • Pascal Carpin-Girault
  • Gina Azor
  • Alec Martin
  • Hadja Sakho
  • Ibrahim Konate
  • Éliane Carpin
  • Jimmy Nemausat
  • Shaïna Leneuve
  • Sylvio Volmar
  • Céline Chacelas
  • Ernesseaux Dikenson
  • Arooj Ahsan
  • Peter Nicolas
  • Aunisia Matias Fortes
  • Moise Vianef
  • Johanna Atticot Dit Ravino
  • Joël Gamiette
  • Naomi Poulot
  • Romain Grycza
  • Leila Slimane
  • Martial Ayina Akilotan
  • Marie-Michelle Rangassamy
  • Mickaël Duclovel
  • Patricia Fey-Desvallet
  • Didier Vanderschooten
  • Mélanie Le Veuzit
  • Michel Richefeu
  • Pryaroat Yem Martin
  • El-Amine Soulaimana
  • Rahma Slimane
  • Hamza Boudjemaa
  • Mbissine Ndiaye
  • Mathieu Sarotte
  • Cristina Onciul-Hunt
Jehame M'Pendja
Jehame M'Pendja Liste divers gauche
Avec vous, Savigny Autrement
  • Jehame M'Pendja
  • Isabelle Delacourt
  • Vincent Bonnelye
  • Marine Soulé
  • Matthias Pialat
  • Alizée Baltus
  • José Silasi Mengi Buka
  • Samia Akrout
  • Cyril Potier
  • Nivetha Atputhanathan
  • Jonathan Mango
  • Céline Dayrès
  • Sylvestre Martins
  • Delphine Setti
  • Guylain Bazana Edadi
  • Ouided Gabsi
  • Santo Liotta
  • Caroline Aubert
  • Steeve Leopold
  • Isabelle Billon
  • Sofiane Boukhouf
  • Valérie Daoud
  • Moïse Ngoy
  • Ouifak Jarboua
  • Hicham Mouchrit
  • Béatrice Assy-Lacoste
  • Serhat Kilic
  • Samira Haboubi
  • Julien Fallet
  • Maypa Ly
  • Christophe Chauchard
  • Liliane Fouchard
  • Romaric Tshingombe
  • Agnès Kempf
  • Nicolas Hordé
  • Laetitia Mention
  • Henri Viron
  • Marcelle Vyvé
  • Cyril Lorre
Samir Lakhal
Samir Lakhal Liste d'union au centre
SAVIGNY RASSEMBLÉE
  • Samir Lakhal
  • Valérie Poupard
  • Maurice Pollet
  • Alexiane Torrens
  • Philippe Went
  • Nora Covemaeker
  • Meloud Bekkouche
  • Patricia Laudani
  • François Piet
  • Salma El Ansari
  • Oguz Ersoy
  • Cathy Bissonnier
  • Moez El Gaied
  • Irène Heiny-Salima
  • Yoann Bailleul
  • Cathy Daoleuang
  • Claude Vincent-Sully
  • Honnygloire Mbomboto To Hounda
  • Kadir Egilmez
  • Mounia Saied
  • Yves Frances
  • Patricia Liouville
  • Matthieu Pellaers
  • Sabine Duchemin
  • Frédéric Templer
  • Caroline Gosset
  • Abdelhafid Bendada
  • Adeline Freitas
  • Alain Grangereau
  • Caroline Krishan
  • Nicolas Querite
  • Christine Leclerc
  • Fabien Girard
  • Mylène Durmus
  • Cihan Yesiltepe
  • Chloe Vincelot
  • Jean-Manuel de Veiga
  • Josette Devriendt
  • Eric Cezard
Marie-Line Pichery
Marie-Line Pichery Liste d'union à gauche
SAVIGNY TOUT SIMPLEMENT
  • Marie-Line Pichery
  • Jean-Daniel Cannenpasse-Riffard
  • Isabelle Gabay
  • David Cotty
  • Fatiha Bensalem
  • Christian Bouda
  • Sandrine Domba
  • Fabrice Subirada
  • Nbiya Beloufa
  • Thomas Gachowski
  • Marie-Renée Magny
  • Hachemy Kane
  • Ketia Ntumba Tshimanga
  • Jacques Gaudin
  • Bernadette Boulay
  • Morgan Conq
  • Célia Valony
  • Cannan Nanda
  • Sylvie Hotte
  • Alain Briard
  • Rose Katako
  • Gregory Aubert
  • Mariama Fofana
  • Steven Chielly
  • Inès Mouchrit
  • Ilies Zemmouj
  • Michelle Yang
  • Hicham El Kadam
  • Sonia Moukrim
  • Mohamed Khain
  • Hajar Baba
  • Iliesse Dihni
  • Nathalie Millot
  • Muhammed Emin Yesilbas
  • Maherzia Fatnassi
  • Abdoul-Gadiry Diallo
  • Annie Lefebvre
  • Arnaud Manzolini
  • Sarah Bouseksou
  • René Frikart
  • Laure Alonso

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie-Line Pichery
Marie-Line Pichery (28 élus) Fier.e.s de notre ville - savigny le temple 		2 764 52,83%
  • Marie-Line Pichery
  • Jacques Gaudin
  • Cathy Bissonnier
  • Jehame M'pendja
  • Bernadette Boulay
  • David Cotty
  • Isabelle Delacourt
  • Fabrice Subirada
  • Fatiha Bensalem
  • Alain Briard
  • Isabelle Gabay
  • Jean-Daniel Cannempasse-Riffard
  • Patricia Fladin
  • Mourad El Bouanani
  • Rose Massanga
  • Christian Bouda
  • Ines Mouchrit
  • Morgan Conq
  • Sarah Bouseksou
  • Gregory Aubert
  • Eliane Arnault
  • Cannan Nanda
  • Marie-Renée Magny
  • Redouane El Borje
  • Oriane Chesnais
  • Zahir Gacem
  • Sandrine Domba
  • René Frikart
Maurice Pollet
Maurice Pollet (4 élus) Savigny j'y tiens 		1 147 21,92%
  • Maurice Pollet
  • Malika Tarrasse
  • Yves Frances
  • Lindsay Francis
Hervé Kiteba Simo
Hervé Kiteba Simo (3 élus) Unis pour savigny 		1 095 20,93%
  • Hervé Kiteba Simo
  • Clotilde Perigaud
  • Patrick Fevre
Elias Fosso
Elias Fosso Nous aimons savigny 77176 		225 4,30%
Participation au scrutin Savigny-le-Temple
Taux de participation 31,96%
Taux d'abstention 68,04%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 558

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie-Line Pichery
Marie-Line Pichery (27 élus) Savigny notre ville 		4 237 51,68%
  • Marie-Line Pichery
  • Daniel Coattrieux
  • Fatiha Bensalem
  • Dominique Carotine
  • Nadine Seymour-Galou
  • Alain Briard
  • Isabelle Delacourt
  • Maurice Pollet
  • Marie-José Monville
  • Morgan Conq
  • Corinne Bluteux
  • Jacques Gaudin
  • Catherine Musset
  • Jéhame M'pendja
  • Patricia Fladin
  • Elias Fosso
  • Eléonore Pays
  • Yves Frances
  • Bernadette Boulay
  • David Cotty
  • Nicole Baruteu
  • Henri Bret
  • Isabelle Gabay
  • El Arbi Dihni
  • Marie-Renée Magny
  • Daniel Lesuisse
  • Eliane Arnault
Cathy Bissonnier
Cathy Bissonnier (8 élus) Savigny c'est vous 		3 961 48,31%
  • Cathy Bissonnier
  • Hervé Kiteba Simo
  • Raïssa Degla
  • Fabrice Subirada
  • Clotilde Perigaud
  • Jean-Pierre Descamps
  • Marianne Ablin
  • Moez El Gaied
Participation au scrutin Savigny-le-Temple
Taux de participation 51,25%
Taux d'abstention 48,75%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,14%
Nombre de votants 8 642

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie-Line Pichery
Marie-Line Pichery Savigny notre ville 		3 181 44,26%
Cathy Bissonnier
Cathy Bissonnier Savigny c'est vous 		2 195 30,54%
Hervé Kiteba Simo
Hervé Kiteba Simo Pour un avenir a savigny 		1 572 21,87%
Marie-Jeanne Blanchon
Marie-Jeanne Blanchon Modem 		238 3,31%
Participation au scrutin Savigny-le-Temple
Taux de participation 46,18%
Taux d'abstention 53,82%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 7,72%
Nombre de votants 7 787

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