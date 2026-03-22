Résultat de l'élection municipale 2026 à Savigny-le-Temple : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Savigny-le-Temple

Le deuxième tour des élections municipales à Savigny-le-Temple a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Jehame M'Pendja
Jehame M'Pendja Liste divers gauche
Avec vous, Savigny Autrement
  • Jehame M'Pendja
  • Isabelle Delacourt
  • Vincent Bonnelye
  • Marine Soulé
  • Matthias Pialat
  • Alizée Baltus
  • José Silasi Mengi Buka
  • Samia Akrout
  • Cyril Potier
  • Nivetha Atputhanathan
  • Jonathan Mango
  • Céline Dayrès
  • Sylvestre Martins
  • Delphine Setti
  • Guylain Bazana Edadi
  • Ouided Gabsi
  • Santo Liotta
  • Caroline Aubert
  • Steeve Leopold
  • Isabelle Billon
  • Sofiane Boukhouf
  • Valérie Daoud
  • Moïse Ngoy
  • Ouifak Jarboua
  • Hicham Mouchrit
  • Béatrice Assy-Lacoste
  • Serhat Kilic
  • Samira Haboubi
  • Julien Fallet
  • Maypa Ly
  • Christophe Chauchard
  • Liliane Fouchard
  • Romaric Tshingombe
  • Agnès Kempf
  • Nicolas Hordé
  • Laetitia Mention
  • Henri Viron
  • Marcelle Vyvé
  • Cyril Lorre
Samir Lakhal
Samir Lakhal Liste d'union au centre
SAVIGNY RASSEMBLÉE
  • Samir Lakhal
  • Patricia Fladin
  • Maurice Pollet
  • Valérie Poupard
  • Meloud Bekkouche
  • Alexiane Torrens
  • Kadir Egilmez
  • Nora Covemaeker
  • Abdelhafid Bendada
  • Myriam Leopold
  • Oguz Ersoy
  • Cathy Bissonnier
  • Moez El Gaied
  • Patricia Laudani
  • Claude Vincent-Sully
  • Mounia Saied
  • François Piet
  • Céline Chacelas
  • Philippe Went
  • Salma El Ansari
  • Kalilou Diakite
  • Patricia Liouville
  • Matthieu Pellaers
  • Sabine Duchemin
  • Yoann Bailleul
  • Cathy Daoleuang
  • Yves Frances
  • Arooj Ahsan
  • Alain Grangereau
  • Irène Heiny-Salima
  • Nicolas Querite
  • Honnygloire Mbomboto To Hounda
  • Fabien Girard
  • Adeline Freitas
  • Cihan Yesiltepe
  • Suzy Otto Volmar
  • Ernesseaux Dikenson
  • Caroline Gosset
  • Eric Cezard
Marie-Line Pichery
Marie-Line Pichery Liste d'union à gauche
SAVIGNY TOUT SIMPLEMENT
  • Marie-Line Pichery
  • Jean-Daniel Cannenpasse-Riffard
  • Isabelle Gabay
  • David Cotty
  • Fatiha Bensalem
  • Christian Bouda
  • Sandrine Domba
  • Fabrice Subirada
  • Nbiya Beloufa
  • Thomas Gachowski
  • Marie-Renée Magny
  • Hachemy Kane
  • Ketia Ntumba Tshimanga
  • Jacques Gaudin
  • Bernadette Boulay
  • Morgan Conq
  • Célia Valony
  • Cannan Nanda
  • Sylvie Hotte
  • Alain Briard
  • Rose Katako
  • Gregory Aubert
  • Mariama Fofana
  • Steven Chielly
  • Inès Mouchrit
  • Ilies Zemmouj
  • Michelle Yang
  • Hicham El Kadam
  • Sonia Moukrim
  • Mohamed Khain
  • Hajar Baba
  • Iliesse Dihni
  • Nathalie Millot
  • Muhammed Emin Yesilbas
  • Maherzia Fatnassi
  • Abdoul-Gadiry Diallo
  • Annie Lefebvre
  • Arnaud Manzolini
  • Sarah Bouseksou
  • René Frikart
  • Laure Alonso

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Savigny-le-Temple

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie-Line PICHERY
Marie-Line PICHERY (Ballotage) SAVIGNY TOUT SIMPLEMENT 		3 155 38,66%
Jehame M'PENDJA
Jehame M'PENDJA (Ballotage) Avec vous, Savigny Autrement 		2 610 31,98%
Samir LAKHAL
Samir LAKHAL (Ballotage) SAVIGNY RASSEMBLÉE 		1 702 20,86%
Patricia FLADIN
Patricia FLADIN SAVIGNY ENSEMBLE, SAVIGNY DEBOUT 		694 8,50%
Participation au scrutin Savigny-le-Temple
Taux de participation 46,62%
Taux d'abstention 53,38%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,51%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,13%
Nombre de votants 8 470

Source : ministère de l’Intérieur

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