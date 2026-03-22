Résultat de l'élection municipale 2026 à Savigny-le-Temple : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Savigny-le-Temple [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Savigny-le-Temple sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Savigny-le-Temple.
L'actu des élections municipales 2026 à Savigny-le-Temple
11:50 - Quels sont les rapports de force à Savigny-le-Temple pour ce 2e tour des élections ?
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Savigny-le-Temple, c'est Marie-Line Pichery (Union de la gauche) qui est arrivée en tête avec 38,66 % des bulletins valides. Derrière, Jehame M'pendja (Divers gauche) s'est classé deuxième avec 31,98 %. La hiérarchie a été claire mais le suspense a subsisté pour la suite. Marie-Line Pichery a conservé le premier rang qu'elle occupait déjà en 2020, mais elle a accusé une lourde baisse avec 14 points perdus depuis la dernière élection. Du côté des autres candidats, avec 20,86 %, Samir Lakhal, étiqueté Union du centre, a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Derrière, Patricia Fladin, portant la nuance Divers gauche, a rassemblé 8,50 % des voix, trop peu pour se qualifier seul. Pour rappel, lors de ce scrutin à Savigny-le-Temple, le vote a enregistré une participation de 46,62 %, malgré une abstention historiquement haute en France.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Savigny-le-Temple
Le deuxième tour des élections municipales à Savigny-le-Temple a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Jehame M'Pendja
Liste divers gauche
Avec vous, Savigny Autrement
|
|
Samir Lakhal
Liste d'union au centre
SAVIGNY RASSEMBLÉE
|
|
Marie-Line Pichery
Liste d'union à gauche
SAVIGNY TOUT SIMPLEMENT
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Savigny-le-Temple
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marie-Line PICHERY (Ballotage) SAVIGNY TOUT SIMPLEMENT
|3 155
|38,66%
|Jehame M'PENDJA (Ballotage) Avec vous, Savigny Autrement
|2 610
|31,98%
|Samir LAKHAL (Ballotage) SAVIGNY RASSEMBLÉE
|1 702
|20,86%
|Patricia FLADIN SAVIGNY ENSEMBLE, SAVIGNY DEBOUT
|694
|8,50%
|Participation au scrutin
|Savigny-le-Temple
|Taux de participation
|46,62%
|Taux d'abstention
|53,38%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,51%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,13%
|Nombre de votants
|8 470
Source : ministère de l’Intérieur
Villes voisines de Savigny-le-Temple
- Savigny-le-Temple (77176)
- Ecole primaire à Savigny-le-Temple
- Maternités à Savigny-le-Temple
- Crèches et garderies à Savigny-le-Temple
- Classement des collèges à Savigny-le-Temple
- Salaires à Savigny-le-Temple
- Impôts à Savigny-le-Temple
- Dette et budget de Savigny-le-Temple
- Climat et historique météo de Savigny-le-Temple
- Accidents à Savigny-le-Temple
- Délinquance à Savigny-le-Temple
- Inondations à Savigny-le-Temple
- Nombre de médecins à Savigny-le-Temple
- Pollution à Savigny-le-Temple
- Entreprises à Savigny-le-Temple
- Prix immobilier à Savigny-le-Temple