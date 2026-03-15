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19:21 - Les défis socio-économiques de Savigny-le-Temple et leurs implications électorales Au cœur de la campagne électorale municipale, Savigny-le-Temple se présente comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 30 630 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. La variété socio-économique se reflète dans ses 1 315 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 15 684 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (19,06%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. La population étrangère de 4 777 personnes (15,60%) apporte une ouverture culturelle inestimable. Au sein de cette diversité sociale, 53,67% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 540,18 €, pèse sur une commune qui aspire à plus de prospérité. À Savigny-le-Temple, où les moins de 30 ans représentent 46% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir florissant pour tous.

17:57 - Quels résultats du RN à Savigny-le-Temple avant les municipales 2026 ? Le RN n'avait pas fait d'étincelles lors du scrutin municipal à Savigny-le-Temple il y a 6 ans. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen obtenait 17,50% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis échouait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 35,50% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient réservé 14,96% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop faible, à Savigny-le-Temple comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 25,59% aux élections européennes de juin 2024. Le RN faisait figure de grand absent dans les suffrages.

16:58 - Savigny-le-Temple : des résultats d'ordinaire marqués par l'abstention En ce jour de municipales 2026 à Savigny-le-Temple, l'absence ou non d'électeurs sera particulièrement scrutée. Il y a six ans, le premier round de l'élection municipale avait été marqué par une abstention de 68,04 %, un cran au-dessus des 55,3 % observés dans le pays (la participation se limitant à 31,96 %) alors que le pays était effrayé par la pandémie du Covid-19. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention local s'est en revanche élevé à 30,14 %. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 63,91 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu l'abstention reculer très nettement à 39,31 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 58,54 % d'abstention. Si l'on regarde la trajectoire globale de ces dernières années, la ville se révèle visiblement comme une contrée frappée par un fort abstentionnisme.

15:59 - Avant et après la dissolution, comment Savigny-le-Temple a-t-elle voté ? Les résultats des élections de 2024 n'ont fait que confirmer ceux des élections deux ans plus tôt. Lors des européennes, le podium à Savigny-le-Temple s'était en effet cristallisé autour de la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry (29,33%), devant la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (25,59%) et Raphaël Glucksmann (12,54%). Olivier Faure (Union de la gauche) avait par la suite gagné au premier tour des élections législatives à Savigny-le-Temple quelques semaines plus tard avec 59,64%. Vincent Paul-Petit (Divers droite) était à la deuxième place avec 24,96%. Les habitants tranchaient d'ailleurs la question d'emblée dans la circonscription, où l'élection a été pliée d'entrée avec 53,42%

14:57 - Quel candidat a gagné les élections il y a 4 ans à Savigny-le-Temple ? Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Savigny-le-Temple accordaient leurs suffrages à Olivier Faure (Nupes) avec 53,80% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Olivier Faure virant de nouveau en tête avec 70,18% des voix. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat quelques jours plus tôt, les citoyens de Savigny-le-Temple accordaient leur confiance à Jean-Luc Mélenchon à hauteur de 42,98%, devant Emmanuel Macron qui terminait à 21,56%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Emmanuel Macron l'emporter avec 64,50%, contre 35,50% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Savigny-le-Temple révèle donc une ville acquise aux forces de gauche.

12:58 - À Savigny-le-Temple, une fiscalité stable qui aura un impact sur le résultat Alors que les impôts locaux ont été globalement maintenus à Savigny-le-Temple entre 2020 et 2024 la taxe d'habitation a affiché un taux à 19,31 % en 2024 (année des derniers chiffres), générant une recette de 124 500 euros environ. Une somme bien en-dessous des 5 793 120 € enregistrés en 2020. Sa disparition pour la quasi-totalité des foyers au 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat en fait dorénavant une ressource secondaire, ce qui explique cette diminution significative de recettes pour la commune. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux à Savigny-le-Temple s'est établi à 65,10 % en 2024 (contre 47,10 % en 2020). Précisons que la moyenne nationale s'établit à près de 40 %. Une augmentation liée généralement au transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Mais un constat d'ensemble s'impose : le produit fiscal par ménage à Savigny-le-Temple s'est établi à 1 354 € en 2024, alors que ce montant se situait à 1 356 € quatre ans auparavant.

11:59 - La liste "Fier. E. S De Notre Ville - Savigny Le Temple" grande gagnante de la dernière élection municipale à Savigny-le-Temple Les résultats des municipales de 2020 à Savigny-le-Temple ont été très éclairants sur le paysage politique local. À l'occasion de la première consultation électorale à l'époque, Marie-Line Pichery (Parti socialiste) a imposé son rythme en rassemblant 2 764 suffrages (52,83%). Juste derrière, Maurice Pollet (Divers gauche) a recueilli 21,92% des voix. Cette victoire écrasante dès le premier tour a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Savigny-le-Temple, ce décor pèsera irrémédiablement. Pour les opposants, renverser une telle majorité représentera ce dimanche un défi herculéen, au moment où le conseil municipal sortant, lui, misera sur son bilan pour conserver son avance.