Résultat municipale 2026 à Savigny-le-Temple (77176) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Savigny-le-Temple. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Savigny-le-Temple, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Savigny-le-Temple [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Marie-Line PICHERY
Marie-Line PICHERY SAVIGNY TOUT SIMPLEMENT 		1 308 40,71%
Jehame M'PENDJA
Jehame M'PENDJA Avec vous, Savigny Autrement 		1 077 33,52%
Samir LAKHAL
Samir LAKHAL SAVIGNY RASSEMBLÉE 		581 18,08%
Patricia FLADIN
Patricia FLADIN SAVIGNY ENSEMBLE, SAVIGNY DEBOUT 		247 7,69%
Participation au scrutin Savigny-le-Temple Partiels *
Taux de participation 44,02%
Taux d'abstention 55,98%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,35%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,72%
Nombre de votants 3 315

* Résultats partiels sur 38% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de Seine-et-Marne ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout en Seine-et-Marne. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Savigny-le-Temple

En savoir plus sur Savigny-le-Temple