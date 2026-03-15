Résultat municipale 2026 à Savigny (69210) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Savigny a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Savigny, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Savigny [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Monique LAURENT
Monique LAURENT (16 élus) ENSEMBLE CONTINUONS VERS DEMAIN 		715 68,03%
  • Monique LAURENT
  • Serge MALET
  • Nicole THIVARD
  • Jean-Yves DUTOUR
  • Marie-Claude CHANCELLIER
  • Eric DELLAC
  • Agnés LEBLANC
  • Vincent CHENE
  • Delphine AUVERT
  • Thomas COCHET
  • Marie-Bernadette COQUARD
  • Vincent LAFOND
  • Anne BASTIT
  • Adrien LIGOT
  • Stéphanie OLIVI
  • Emmanuel CERTAIN
Hervé MALBEC
Hervé MALBEC (3 élus) SAVIGNY EN HARMONIE 		336 31,97%
  • Hervé MALBEC
  • Raphaelle SAN JOSE
  • William CLAVEL
Participation au scrutin Savigny
Taux de participation 69,72%
Taux d'abstention 30,28%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,21%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,10%
Nombre de votants 1 087

Source : ministère de l’Intérieur

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