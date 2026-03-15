Résultat municipale 2026 à Savigny (69210) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Savigny a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Savigny, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Savigny [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Monique LAURENT (16 élus) ENSEMBLE CONTINUONS VERS DEMAIN
|715
|68,03%
|
|Hervé MALBEC (3 élus) SAVIGNY EN HARMONIE
|336
|31,97%
|
|Participation au scrutin
|Savigny
|Taux de participation
|69,72%
|Taux d'abstention
|30,28%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,21%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,10%
|Nombre de votants
|1 087
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Savigny [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Savigny en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Savigny
19:19 - Démographie et politique à Savigny, un lien étroit
Quelle influence les électeurs de Savigny exercent-ils sur les résultats des municipales ? Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans la commune, avec près de 31% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 5,98%. De plus, le taux de familles propriétaires (72,41%) souligne le poids des questions d'habitat et d'urbanisation. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (14,15%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 1245 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,47%) révèle des impératifs de suivi familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,54%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Savigny mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 20,60% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.
17:57 - Le RN séduit-il les électeurs de Savigny ?
Le parti à la flamme n'avait pas concouru à la dernière élection municipale à Savigny il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement de manière apolitique dans la municipalité. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen récoltait 24,83% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron localement avec 42,91% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient donné 22,68% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Un score trop décevant, à Savigny comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second tour. Le résultat de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 35,14% aux européennes deux ans plus tard, qui aboutiront à la dissolution de la chambre basse. Les législatives qui ont suivi déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 39,80% pour le parti à la flamme. C'est lui qui s'imposera avec 43,63% le dimanche suivant et le siège à l'Assemblée raflé par Jonathan Gery.
16:58 - Dernières municipales : 63,23 % de participation à Savigny
Les archives de 2020 indiquent que 982 électeurs s'étaient manifestés au premier tour des municipales à Savigny, soit un taux de participation de 63,23 %, une mobilisation très élevée alors que sévissait la pandémie du Covid-19. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a en revanche été évalué à 85,07 %. Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part mobilisé 61,84 % des électeurs (soit environ 968 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 78,40 %, bien au-delà des 58,09 % enregistrés en 2022. Cet instantané des scrutins depuis six ans montre à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une ville relativement attachée au vote en comparaison de l'ensemble du pays. Dans le cadre de cette élection municipale de 2026 à Savigny, cette particularité jouera en conséquence un rôle déterminant sur les résultats.
15:59 - Il y a deux ans, Savigny s'était tournée vers l'extrême droite
Lors des européennes, le podium à Savigny s'était dessiné autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (35,14%), en tête de peloton devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (15,59%) et Raphaël Glucksmann (12,68%). Jonathan Gery (Rassemblement National) avait ensuite remporté au premier tour des élections législatives à Savigny après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre avec 39,80%. Anne Reymbaut (Union de la gauche) était à la deuxième place avec 20,64%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Jonathan Gery culminant à 43,63% des voix localement. La situation politique de Savigny a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans plus tôt la commune semblait refléter une zone acquise au bloc central, elle s'est semble-t-il affichée lors des échéances suivantes comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale.
14:57 - Les électeurs de Savigny avaient franchement opté pour la majorité présidentielle il y a 4 ans
En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Savigny était marquée par l'avantage d'Emmanuel Macron avec 31,92% des inscrits, tandis que Marine Le Pen obtenait 24,83%. Lors de la finale de l'élection à Savigny, les électeurs accordaient 57,09% pour Emmanuel Macron, contre 42,91% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale par la suite, les votants de Savigny soutenaient en priorité Dominique Despras (Ensemble !) avec 27,26% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Nathalie Serre (Les Républicains) en première position avec 51,22% des suffrages. Cette physionomie politique de Savigny révèle ainsi une ville acquise au bloc central.
12:58 - À Savigny, une fiscalité stable qui influencera le résultat du vote
Pour ce qui est des contributions locales à Savigny, par foyer fiscal, le montant moyen réglé a atteint 916 € en 2024 (relevé le plus récent) contre 978 euros en début de mandat. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties est pourtant passé à environ 27,56 % en 2024 (contre 15,53 % en 2020). Une hausse qui s'explique par la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que près de 20 900 euros en 2024. Une somme loin des 376 180 € engrangés en 2020 avec un taux resté à près de 14,62 %. Cette disparition en fait aujourd'hui une recette marginale, justifiant cette diminution significative de produit pour la commune.
11:59 - Le bilan de la dernière élection à Savigny
En 2020, qui avait remporté le scrutin municipal à Savigny ? Dès le premier tour de scrutin, Monique Laurent a coiffé ses adversaires au poteau en obtenant 52,32% des bulletins. En deuxième position, Bruno Buisson a engrangé 321 suffrages en sa faveur (33,12%). Ce succès d'emblée a étouffé l'élection, ne laissant aucune chance à un éventuel second tour. Pour cette municipale 2026 à Savigny, ce décor a évidemment orienté les stratégies des différents camps. Au vu de cette victoire sans appel, la tâche s'annonce gigantesque ce dimanche pour le camp adverse, face à un bloc majoritaire qui cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
09:57 - À quelle heure ferment les 2 bureaux de vote à Savigny ?
À l’occasion des municipales de 2026, les citoyens de Savigny devront à nouveau se mobiliser pour renouveler leur conseil municipal et élire leur maire. Ce vote local représente une étape importante de la vie démocratique de la ville. Le bilan du dernier mandat permet-il de dégager de nouvelles priorités pour les années à venir ? La liste des candidats en 2026 est affichée ci-dessous. Pour voter, les habitants de la ville pourront se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 2 bureaux de vote de Savigny. Pour recevoir gratuitement les résultats des élections municipales à Savigny dès leur publication, cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' situé en haut de page.
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