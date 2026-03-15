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19:19 - Démographie et politique à Savigny, un lien étroit Quelle influence les électeurs de Savigny exercent-ils sur les résultats des municipales ? Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans la commune, avec près de 31% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 5,98%. De plus, le taux de familles propriétaires (72,41%) souligne le poids des questions d'habitat et d'urbanisation. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (14,15%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 1245 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,47%) révèle des impératifs de suivi familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,54%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Savigny mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 20,60% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

17:57 - Le RN séduit-il les électeurs de Savigny ? Le parti à la flamme n'avait pas concouru à la dernière élection municipale à Savigny il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement de manière apolitique dans la municipalité. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen récoltait 24,83% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron localement avec 42,91% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient donné 22,68% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Un score trop décevant, à Savigny comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second tour. Le résultat de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 35,14% aux européennes deux ans plus tard, qui aboutiront à la dissolution de la chambre basse. Les législatives qui ont suivi déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 39,80% pour le parti à la flamme. C'est lui qui s'imposera avec 43,63% le dimanche suivant et le siège à l'Assemblée raflé par Jonathan Gery.

16:58 - Dernières municipales : 63,23 % de participation à Savigny Les archives de 2020 indiquent que 982 électeurs s'étaient manifestés au premier tour des municipales à Savigny, soit un taux de participation de 63,23 %, une mobilisation très élevée alors que sévissait la pandémie du Covid-19. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a en revanche été évalué à 85,07 %. Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part mobilisé 61,84 % des électeurs (soit environ 968 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 78,40 %, bien au-delà des 58,09 % enregistrés en 2022. Cet instantané des scrutins depuis six ans montre à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une ville relativement attachée au vote en comparaison de l'ensemble du pays. Dans le cadre de cette élection municipale de 2026 à Savigny, cette particularité jouera en conséquence un rôle déterminant sur les résultats.

15:59 - Il y a deux ans, Savigny s'était tournée vers l'extrême droite Lors des européennes, le podium à Savigny s'était dessiné autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (35,14%), en tête de peloton devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (15,59%) et Raphaël Glucksmann (12,68%). Jonathan Gery (Rassemblement National) avait ensuite remporté au premier tour des élections législatives à Savigny après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre avec 39,80%. Anne Reymbaut (Union de la gauche) était à la deuxième place avec 20,64%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Jonathan Gery culminant à 43,63% des voix localement. La situation politique de Savigny a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans plus tôt la commune semblait refléter une zone acquise au bloc central, elle s'est semble-t-il affichée lors des échéances suivantes comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale.

14:57 - Les électeurs de Savigny avaient franchement opté pour la majorité présidentielle il y a 4 ans En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Savigny était marquée par l'avantage d'Emmanuel Macron avec 31,92% des inscrits, tandis que Marine Le Pen obtenait 24,83%. Lors de la finale de l'élection à Savigny, les électeurs accordaient 57,09% pour Emmanuel Macron, contre 42,91% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale par la suite, les votants de Savigny soutenaient en priorité Dominique Despras (Ensemble !) avec 27,26% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Nathalie Serre (Les Républicains) en première position avec 51,22% des suffrages. Cette physionomie politique de Savigny révèle ainsi une ville acquise au bloc central.

12:58 - À Savigny, une fiscalité stable qui influencera le résultat du vote Pour ce qui est des contributions locales à Savigny, par foyer fiscal, le montant moyen réglé a atteint 916 € en 2024 (relevé le plus récent) contre 978 euros en début de mandat. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties est pourtant passé à environ 27,56 % en 2024 (contre 15,53 % en 2020). Une hausse qui s'explique par la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que près de 20 900 euros en 2024. Une somme loin des 376 180 € engrangés en 2020 avec un taux resté à près de 14,62 %. Cette disparition en fait aujourd'hui une recette marginale, justifiant cette diminution significative de produit pour la commune.

11:59 - Le bilan de la dernière élection à Savigny En 2020, qui avait remporté le scrutin municipal à Savigny ? Dès le premier tour de scrutin, Monique Laurent a coiffé ses adversaires au poteau en obtenant 52,32% des bulletins. En deuxième position, Bruno Buisson a engrangé 321 suffrages en sa faveur (33,12%). Ce succès d'emblée a étouffé l'élection, ne laissant aucune chance à un éventuel second tour. Pour cette municipale 2026 à Savigny, ce décor a évidemment orienté les stratégies des différents camps. Au vu de cette victoire sans appel, la tâche s'annonce gigantesque ce dimanche pour le camp adverse, face à un bloc majoritaire qui cherchera à reproduire le même schéma gagnant.