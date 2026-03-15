Résultat municipale 2026 à Savigny-sur-Braye (41360) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Savigny-sur-Braye a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Savigny-sur-Braye, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Savigny-sur-Braye [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Paul GONET (15 élus) UNE NOUVELLE IMPULSION POUR SAVIGNY
|482
|53,08%
|
|Françoise DUPIOT (4 élus) BIEN VIVRE A SAVIGNY
|426
|46,92%
|
|Participation au scrutin
|Savigny-sur-Braye
|Taux de participation
|62,19%
|Taux d'abstention
|37,81%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,54%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,27%
|Nombre de votants
|944
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Savigny-sur-Braye [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Savigny-sur-Braye en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Savigny-sur-Braye
19:18 - Savigny-sur-Braye : quand les données démographiques façonnent les urnes
Dans les rues de Savigny-sur-Braye, le scrutin touche à sa fin. Avec une population de 1 960 habitants répartis dans 1 217 logements, cette ville présente une densité de 29 hab/km². Ses 97 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social se compose de 564 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la ville, 13,62% des résidents sont des enfants, et 34,08% de plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les électeurs, dont 40,59% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette mosaïque sociale, 32,45% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 277,08 €, accable une ville qui vise plus de prospérité. En résumé, Savigny-sur-Braye incarne les défis et les aspirations de la France contemporaine.
17:57 - Quel score pour le RN à Savigny-sur-Braye aux municipales ?
Le parti nationaliste n'était pas officiellement en lice lors de la dernière bataille municipale à Savigny-sur-Braye il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement sans affiliation politique affirmée dans la localité. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen récoltait 34,17% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis devançait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 53,91% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient donné 28,79% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Au second tour, le parti d'extrême droite réunissait 50,65% des voix au niveau local. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 37,73% aux européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 45,31% pour le parti d'extrême droite. Il terminera avec 48,65% lors du vote final.
16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 48,44 % d'abstention
La fuite des électeurs atteignait 48,44 % à Savigny-sur-Braye pour le premier tour des municipales de 2020, en retrait par rapport aux 55,3 % nationaux alors que l'épidémie de Covid avait dissuadé un grand nombre d'électeurs. À l'inverse, la présidentielle de 2022 a connu une abstention de 28,73 % localement. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté enregistré 51,40 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 40,05 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 55,69 % des inscrits. Si on établit une tendance sur ces cinq élections, la municipalité s'affiche à l'arrivée comme une contrée distancée du processus électoral. Ce paramètre à Savigny-sur-Braye sera en conséquence l'un des pivots de cette municipale 2026.
15:59 - Savigny-sur-Braye : retour sur le vote de l'année de la dissolution
Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Savigny-sur-Braye. Le scrutin des Européennes 2024 à Savigny-sur-Braye avait en effet vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (37,73%), suivie par Valérie Hayer qui avait recueilli 16,64% des suffrages. Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Savigny-sur-Braye avaient ensuite placé en tête Virginia de Oliveira (Rassemblement National) avec 45,31% au premier tour, devant Christophe Marion (Majorité présidentielle) avec 36,05%. Au second tour, c'est en revanche Christophe Marion (Ensemble !) qui a doublé son adversaire avec 51,35% des suffrages exprimés.
14:57 - Les électeurs de Savigny-sur-Braye avaient privilégié la droite radicale il y a 4 ans
Au premier tour de la dernière présidentielle, les citoyens de Savigny-sur-Braye privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (34,17%), devançant ainsi Emmanuel Macron qui obtenait 24,46%. Le duel final se soldait finalement par un score de 53,91% pour Marine Le Pen, contre 46,09% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés qui a suivi, les votants de Savigny-sur-Braye soutenaient en priorité Marine Bardet (RN) avec 28,79% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 50,65% des suffrages. Cette physionomie politique de Savigny-sur-Braye révèle donc un bastion pour le courant national-populiste.
12:58 - De quelle manière a évolué l'imposition à Savigny-sur-Braye à l'approche des municipales ?
Pour ce qui est des contributions locales à Savigny-sur-Braye, la somme moyenne exigée des foyers imposables a représenté 1 017 € en 2024 (chiffres les plus récents) contre 855 euros en début de mandat. L'impôt sur les propriétés bâties s'est établi à un peu moins de 49,46 % en 2024 (contre près de 25,06 % en 2020). Une hausse en trompe-l'œil puisqu'elle est souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 62 260 € de recettes en 2024, bien en deçà des 344 660 € récoltés 4 ans plus tôt avec un taux resté à près de 20,60 %. Cette taxe ne représente désormais plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, ce qui a modifié la répartition des recettes.
11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections municipales à Savigny-sur-Braye
Les résultats des municipales de 2020 à Savigny-sur-Braye ont offert un état des lieux précis des forces politiques en présence. Au terme du premier tour, Joel Prenant a pris l'ascendant sur ses rivaux en obtenant 415 bulletins (55,40%). En deuxième position, Jean-Claude Seguineau a engrangé 334 votes (44,59%). Cette victoire écrasante a étouffé l'élection. Aucun second tour n'a été convoqué. Pour ce scrutin de 2026 à Savigny-sur-Braye, ce décor offre une matrice bien particulière que certains auront sans doute à cœur de dépasser. Cette victoire écrasante met le camp adverse face à un défi gigantesque ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
09:57 - Les horaires d'ouverture du bureau de vote de Savigny-sur-Braye
L'unique bureau de vote de la commune de Savigny-sur-Braye est ouvert de 8 h à 18 h pour permettre aux électeurs de prendre une décision. Les municipales 2026 se déroulent ce dimanche dans toute la France. Ce scrutin a pour but de désigner les maires de toutes les communes françaises. En 2020, le lendemain du 1er tour, le report du deuxième tour est annoncé par le chef de l'État en raison du covid. Vous pouvez retrouver ci-dessous la liste de ceux qui souhaitent apporter leur contribution à la commune à Savigny-sur-Braye. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.
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