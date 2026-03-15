Résultat municipale 2026 à Savigny-sur-Braye (41360) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Savigny-sur-Braye a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Savigny-sur-Braye, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Savigny-sur-Braye [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Paul GONET
Jean-Paul GONET (15 élus) UNE NOUVELLE IMPULSION POUR SAVIGNY 		482 53,08%
  • Jean-Paul GONET
  • Isabelle CREUZET
  • Joël BONNEFOY-BEAUTRU
  • Sandra REPUSSEAU
  • Jean-Noël CHARTRAIN
  • Annette Françoise BRETON
  • Thilo FIRCHOW
  • Annie RAVIER
  • Marc-André GOUZÈNES
  • Julie DELAPIERRE
  • Pascal BROSSE
  • Adeline GUIGNARD
  • Emmanuel VIVET
  • Laëtitia AUGIS
  • Valentin CARAVANIER
Françoise DUPIOT
Françoise DUPIOT (4 élus) BIEN VIVRE A SAVIGNY 		426 46,92%
  • Françoise DUPIOT
  • Florian VINCENT
  • Martine BEDIER
  • Dominique VOILÉ
Participation au scrutin Savigny-sur-Braye
Taux de participation 62,19%
Taux d'abstention 37,81%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,54%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,27%
Nombre de votants 944

Source : ministère de l’Intérieur

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