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19:18 - Savigny-sur-Braye : quand les données démographiques façonnent les urnes Dans les rues de Savigny-sur-Braye, le scrutin touche à sa fin. Avec une population de 1 960 habitants répartis dans 1 217 logements, cette ville présente une densité de 29 hab/km². Ses 97 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social se compose de 564 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la ville, 13,62% des résidents sont des enfants, et 34,08% de plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les électeurs, dont 40,59% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette mosaïque sociale, 32,45% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 277,08 €, accable une ville qui vise plus de prospérité. En résumé, Savigny-sur-Braye incarne les défis et les aspirations de la France contemporaine.

17:57 - Quel score pour le RN à Savigny-sur-Braye aux municipales ? Le parti nationaliste n'était pas officiellement en lice lors de la dernière bataille municipale à Savigny-sur-Braye il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement sans affiliation politique affirmée dans la localité. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen récoltait 34,17% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis devançait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 53,91% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient donné 28,79% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Au second tour, le parti d'extrême droite réunissait 50,65% des voix au niveau local. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 37,73% aux européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 45,31% pour le parti d'extrême droite. Il terminera avec 48,65% lors du vote final.

16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 48,44 % d'abstention La fuite des électeurs atteignait 48,44 % à Savigny-sur-Braye pour le premier tour des municipales de 2020, en retrait par rapport aux 55,3 % nationaux alors que l'épidémie de Covid avait dissuadé un grand nombre d'électeurs. À l'inverse, la présidentielle de 2022 a connu une abstention de 28,73 % localement. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté enregistré 51,40 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 40,05 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 55,69 % des inscrits. Si on établit une tendance sur ces cinq élections, la municipalité s'affiche à l'arrivée comme une contrée distancée du processus électoral. Ce paramètre à Savigny-sur-Braye sera en conséquence l'un des pivots de cette municipale 2026.

15:59 - Savigny-sur-Braye : retour sur le vote de l'année de la dissolution Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Savigny-sur-Braye. Le scrutin des Européennes 2024 à Savigny-sur-Braye avait en effet vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (37,73%), suivie par Valérie Hayer qui avait recueilli 16,64% des suffrages. Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Savigny-sur-Braye avaient ensuite placé en tête Virginia de Oliveira (Rassemblement National) avec 45,31% au premier tour, devant Christophe Marion (Majorité présidentielle) avec 36,05%. Au second tour, c'est en revanche Christophe Marion (Ensemble !) qui a doublé son adversaire avec 51,35% des suffrages exprimés.

14:57 - Les électeurs de Savigny-sur-Braye avaient privilégié la droite radicale il y a 4 ans Au premier tour de la dernière présidentielle, les citoyens de Savigny-sur-Braye privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (34,17%), devançant ainsi Emmanuel Macron qui obtenait 24,46%. Le duel final se soldait finalement par un score de 53,91% pour Marine Le Pen, contre 46,09% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés qui a suivi, les votants de Savigny-sur-Braye soutenaient en priorité Marine Bardet (RN) avec 28,79% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 50,65% des suffrages. Cette physionomie politique de Savigny-sur-Braye révèle donc un bastion pour le courant national-populiste.

12:58 - De quelle manière a évolué l'imposition à Savigny-sur-Braye à l'approche des municipales ? Pour ce qui est des contributions locales à Savigny-sur-Braye, la somme moyenne exigée des foyers imposables a représenté 1 017 € en 2024 (chiffres les plus récents) contre 855 euros en début de mandat. L'impôt sur les propriétés bâties s'est établi à un peu moins de 49,46 % en 2024 (contre près de 25,06 % en 2020). Une hausse en trompe-l'œil puisqu'elle est souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 62 260 € de recettes en 2024, bien en deçà des 344 660 € récoltés 4 ans plus tôt avec un taux resté à près de 20,60 %. Cette taxe ne représente désormais plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, ce qui a modifié la répartition des recettes.

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections municipales à Savigny-sur-Braye Les résultats des municipales de 2020 à Savigny-sur-Braye ont offert un état des lieux précis des forces politiques en présence. Au terme du premier tour, Joel Prenant a pris l'ascendant sur ses rivaux en obtenant 415 bulletins (55,40%). En deuxième position, Jean-Claude Seguineau a engrangé 334 votes (44,59%). Cette victoire écrasante a étouffé l'élection. Aucun second tour n'a été convoqué. Pour ce scrutin de 2026 à Savigny-sur-Braye, ce décor offre une matrice bien particulière que certains auront sans doute à cœur de dépasser. Cette victoire écrasante met le camp adverse face à un défi gigantesque ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui cherchera à reproduire le même schéma gagnant.