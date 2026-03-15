Résultat de l'élection municipale 2026 à Savigny-sur-Orge : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Savigny-sur-Orge [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Savigny-sur-Orge sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Savigny-sur-Orge.
L'actu des élections municipales 2026 à Savigny-sur-Orge
13:46 - Fiscalité locale : une pression fiscale en baisse à Savigny-sur-Orge
Du côté de la fiscalité de Savigny-sur-Orge, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est chiffrée à 1 051 € en 2024 (dernières données en date), alors que ce montant se situait à 1 425 € quatre ans auparavant. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties atteint pourtant désormais un peu plus de 39,92 % en 2024 (contre 23,55 % en 2020). Une augmentation souvent automatique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 733 740 € en 2024, marquant une forte baisse face aux 18 573 610 € enregistrés 4 ans plus tôt pour un taux stable d'environ 27,73 %. Cette disparition en fait aujourd'hui un apport résiduel, ce qui justifie cette chute importante de rendement pour la commune.
11:59 - La dernière municipale à Savigny-sur-Orge marquée par une quadrangulaire
Quels enseignements retenir de l'issue du dernier scrutin municipal à Savigny-sur-Orge ? Lors de la première manche de ce scrutin, Jean-Marc Defrémont (Europe Ecologie-Les Verts) a coiffé ses adversaires au poteau avec 25,86% des soutiens. Sur la seconde marche, Éric Mehlhorn (Les Républicains) a engrangé 23,80% des votes. Avec un écart aussi ténu, l'issue du 2e tour semblait insaisissable. A défaut de majorité absolue, un second tour pour départager les qualifiés s'est donc déroulé la semaine suivante avec 4 listes candidates. Jean-Marc Defrémont l'a finalement emporté avec 33,92% des bulletins, face à Éric Mehlhorn s'adjugeant 26,28% des électeurs et Alexis Izard avec 1 732 votes (22,35%). La dynamique a néanmoins évolué pour aboutir à une large victoire marquée par un écart significatif. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Le candidat étiqueté Europe Ecologie-Les Verts a certainement bénéficié du transfert des voix des listes de gauche éliminées, sécurisant 701 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - Premier tour des municipales à Savigny-sur-Orge : horaires des bureaux de vote
Afin de faire leur devoir électoral, les citoyens de la commune sont en mesure de se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 20 heures, horaires d’ouverture des 19 bureaux de vote de Savigny-sur-Orge. Les municipales sont organisées ce dimanche en France. Ce scrutin va permettre d'élire les élus locaux des 35 000 communes françaises. Les élections municipales précédentes avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans le contexte de la crise sanitaire du coronavirus. La liste de ceux qui aimeraient apporter leur contribution à la commune après les élections municipales 2026 à Savigny-sur-Orge est mise à disposition ci-dessous. Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Savigny-sur-Orge
|Tête de listeListe
|
Shana Mathieu
Liste d'union à gauche
Savigny pour une ville humaine et engagée
|
|
Alexis Teillet
Liste d'union à droite
Rassemblés pour Savigny
|
|
David Fabre
Liste de l'Union des Démocrates et des Indépendants
savigny demain : vivante et sereine
|
|
Mahmoud El Meshad
Liste Les Ecologistes
Savigny en commun
|
|
Olivier Vagneux
Liste Divers
vivons savigny autrement, avec olivier vagneux
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Marc Defrémont (27 élus) Bien vivre a savigny
|2 628
|33,92%
|
|Éric Mehlhorn (5 élus) Une ambition durable pour savigny
|2 036
|26,28%
|
|Alexis Izard (4 élus) Osons savigny
|1 732
|22,35%
|
|Olivier Vagneux (3 élus) Vivons savigny autrement
|1 351
|17,43%
|
|Participation au scrutin
|Savigny-sur-Orge
|Taux de participation
|35,60%
|Taux d'abstention
|64,40%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|7 878
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Marc Defrémont Bien vivre a savigny
|1 927
|25,86%
|Éric Mehlhorn Une ambition durable pour savigny
|1 773
|23,80%
|Alexis Izard Osons savigny
|1 627
|21,84%
|Olivier Vagneux Vivons savigny autrement
|945
|12,68%
|David Fabre Ensemble pour savigny
|721
|9,67%
|Bernard Blanchaud Saviniens, demain vous appartient !
|316
|4,24%
|Antoine Curatolo L'alternative c'est vous et nous
|140
|1,87%
|Participation au scrutin
|Savigny-sur-Orge
|Taux de participation
|35,07%
|Taux d'abstention
|64,93%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|7 741
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Eric Mehlhorn (28 élus) Le bon sens pour savigny
|5 366
|38,13%
|
|Pierre Guyard (6 élus) Savigny notre ville
|4 595
|32,65%
|
|Laurence Spicher-Bernier (3 élus) Agir pour vous savigny ensemble
|2 500
|17,76%
|
|Audrey Guibert (2 élus) Savigny bleu marine
|1 610
|11,44%
|
|Participation au scrutin
|Savigny-sur-Orge
|Taux de participation
|62,11%
|Taux d'abstention
|37,89%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,45%
|Nombre de votants
|14 425
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pierre Guyard Savigny notre ville
|2 893
|21,76%
|Eric Mehlhorn Le bon sens pour savigny
|2 781
|20,92%
|Laurence Spicher-Bernier Union de la droite republicaine et du centre
|2 662
|20,03%
|Audrey Guibert Savigny bleu marine
|1 933
|14,54%
|David Fabre Savigny ensemble
|1 782
|13,40%
|Olivier Vagneux Vivons savigny autrement
|861
|6,47%
|Jean Estivill Savigny egalite
|378
|2,84%
|Participation au scrutin
|Savigny-sur-Orge
|Taux de participation
|58,72%
|Taux d'abstention
|41,28%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,54%
|Nombre de votants
|13 637
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