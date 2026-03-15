Résultat de l'élection municipale 2026 à Savigny-sur-Orge : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Savigny-sur-Orge

Tête de listeListe
Shana Mathieu
Shana Mathieu Liste d'union à gauche
Savigny pour une ville humaine et engagée
  • Shana Mathieu
  • Valentin Soen
  • Nathalie Coëtmeur
  • Valentin Souchard
  • Anissa El Afia
  • Ludovic Briey
  • Catherine Lecroq
  • Alain Desboves
  • Corinne Camelot-Gardella
  • Thomas Brones
  • Agnès Dupart
  • Lucas Bourlès
  • Florence Brones
  • Pascal Loriné
  • Manon Guittard
  • Matéo Bru
  • Laetitia Bellemare
  • Bruno Guillaumot
  • Alice Peterfalvi
  • Arnaud Robert
  • Daphné Ravassat
  • Jacques Senicourt
  • Claudine Charrier
  • Gilles Vollant
  • Karima Kecili
  • Thomas Richard
  • Anne-Laure Mespoulhes
  • Stevenson Dupont Célestin
  • Alice Desboves
  • Arnauld Le Ridou
  • Elodie Pinteaux
  • Jean-Philippe Bouchet
  • Halo Delamou
  • Ouahid Belkacem
  • Corine Poulard
  • Stéphane Pion
  • Frédérique Duchemin
  • Christian Champagne
  • Christine Fayollet
  • Joël Maurice
  • Isabelle Neveux
Alexis Teillet
Alexis Teillet Liste d'union à droite
Rassemblés pour Savigny
  • Alexis Teillet
  • Catherine Chevalier
  • Frederic Delamaere
  • Sandrine Viezzi
  • Pascal Legrand
  • Isabelle Auffret
  • José Cima
  • Aude Hernandez
  • Arthur Coste
  • Aurélie Guéguen
  • André Muller
  • Leocadie Paul
  • Maxime Ouvrard
  • Mélanie Frazao
  • Charles Darmon
  • Julie Plaza
  • Abdelhak Lartik
  • Patty Teillet
  • Stéphane Taragon
  • Claude Ferreira
  • Joseph Barbar
  • Anne-Marie Gerard
  • Pascal Feret
  • Amandine Berkani
  • Nicolas Simmenauer
  • Roxane Nee
  • Georges Durand
  • Dominique Laborialle
  • Mathieu Fernandez
  • Sylvie Laigneau
  • Nicolas Froger
  • Marcella Dyepdjouo
  • Florian Ailleres
  • Angélique de Oliveira Pinto
  • Dulé Albic
  • Adèle Foort
  • Jean-Charles Henry
  • Marcelle Lecourt
  • Daniel Guetto
  • Danielle Laude
  • Jean-Marc Aloumon
David Fabre
David Fabre Liste de l'Union des Démocrates et des Indépendants
savigny demain : vivante et sereine
  • David Fabre
  • Nesrin Taskiran
  • Jean-Michel Zamparutti
  • Martine Preszburger
  • Adama Mbengue
  • Elvira Dassi
  • Alexandre Nau
  • Paula Corinne Garboni
  • Nicolas Boisier
  • Henriette Grayo
  • Christophe Plaut
  • Laure Beavogui
  • Pascal Ingo
  • Josiane Dufour
  • Ludovic Blin
  • Maria Benilde Nogueira
  • Liese Amara
  • Angélique Coutellier
  • Nicolas Dinulovic
  • Assietou Gaye
  • Zarko Grujic
  • Mélanie Da Silva
  • Ahmed Hadou
  • Fatima Fernandes
  • Théo Pasqualini
  • Fatima Zardoua
  • Abdelkader Messamah
  • Sylvie Gros
  • Berat Efe Beyazit
  • Monique Kaïd
  • Philippe Bezer
  • Sandra Gomes Pereira
  • Mickael Fernandes
  • Vanessa Narciso
  • Milan Matejcic
  • Emilia Sanha
  • Denys Grosdidier
  • Gergana Georgieva
  • Ibraima Koné
  • Daniele Chevalleraud
  • Paolo Stellittano
Mahmoud El Meshad
Mahmoud El Meshad Liste Les Ecologistes
Savigny en commun
  • Mahmoud El Meshad
  • Miléna Pereira
  • Nader Ben Maad
  • Fatima Kadri
  • Haïthem Mahroug
  • Emma Sahin
  • Nicolas Sergeant
  • Siham El Berraz
  • Jean-Marc Defrémont
  • Magali Ciosi
  • Ulysse Mavinga
  • Martine Sogné
  • Romain Connesson
  • Sarah Ikkawi
  • Benjamin Bordier
  • Salouoi Zitoumbi
  • Franck Boko
  • Claire Dupas
  • Mohammed Sayagh
  • Oumayma Ait Naceur
  • Nadir Lajnef
  • Emilie Dupas
  • Barekine Mendy
  • Indira Sabrina Darde
  • Hugo Sainz
  • Maïa Hayward
  • Salim Nedjar
  • Nathalie Rozensztajn
  • Rayan Attaf
  • Lucile Perrard
  • Amine Mohamed Lartik
  • Jasmine Duchon
  • Emmanuel Saillard
  • Samira Sliti
  • Junior Mondelice
  • Camille Brisdoux
  • Naïl Dewez
  • Feryel Najaa
  • Serge Barbe
  • Monique Goulène-Estivill
  • Guy Papelier
Olivier Vagneux
Olivier Vagneux Liste Divers
vivons savigny autrement, avec olivier vagneux
  • Olivier Vagneux
  • Christine de Ruffray
  • Jean-Marie Corbin
  • Anneva Hermida
  • Daniel Da Cunha
  • Patricia Clairay
  • Laurent Porcher
  • Nadine Hartmann
  • Florian Bocquené
  • Isabelle Ladegaillerie
  • Henri Mambo N'Da
  • Marie-Christine Aldon
  • Quoc Chau Pham
  • Fatima Mbengue
  • Philippe Bordier
  • Clarita Hermida
  • Sofiane Aksouri
  • Chantal Meillère
  • Breenoe Calingarayar
  • Sandy Zion
  • Paulo Fortunato
  • Mary Gracias
  • Benoe Calingarayar
  • Nadine Gudimard
  • Xavier Corbin
  • Sylvie Frontiere
  • Fabrice Balayn
  • Oifa Krifa
  • Nicolas Montanary
  • Christine Bosli
  • Domenico Flagiello
  • Isabelle Penet
  • Christophe Hézèque
  • Ghislaine Dasilva
  • Bruno de Ruffray
  • Virginie Hébert
  • Christian Patalin
  • Patricia Hussenet
  • Stéphane Leneutre
  • Azerar Cournils

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Marc Defrémont
Jean-Marc Defrémont (27 élus) Bien vivre a savigny 		2 628 33,92%
  • Jean-Marc Defrémont
  • Agnès Dupart
  • Bruno Guillaumot
  • Lydia Bernet
  • Jacques Senicourt
  • Corinne Camelot-Gardella
  • Ludovic Briey
  • Fatima Kadri
  • Patrice Kouama
  • Nathalie Guichard
  • Patrick Gardella
  • Joëlle Thébault
  • Thomas Brones
  • Michèle Plottu-Le Capitaine
  • Olivier Guichard
  • Claudine Charrier
  • Pierre Georges Marie Jacquemard
  • Mallory Mallard
  • Pascal Loriné
  • Christine Fayollet
  • Ouahid Belkacem
  • France Fayet
  • Stevenson Celestin
  • Catherine Louvet
  • Cédric Lessort
  • Nathalie Coëtmeur
  • Guy Papelier
Éric Mehlhorn
Éric Mehlhorn (5 élus) Une ambition durable pour savigny 		2 036 26,28%
  • Éric Mehlhorn
  • Anne-Marie Gérard
  • Daniel Guetto
  • Catherine Chevalier
  • Pascal Legrand
Alexis Izard
Alexis Izard (4 élus) Osons savigny 		1 732 22,35%
  • Alexis Izard
  • Sabine Vinciguerra
  • Christophe-Reynald Michel
  • Aude Hernandez
Olivier Vagneux
Olivier Vagneux (3 élus) Vivons savigny autrement 		1 351 17,43%
  • Olivier Vagneux
  • Anneva Hermida
  • Jean-Marie Corbin
Participation au scrutin Savigny-sur-Orge
Taux de participation 35,60%
Taux d'abstention 64,40%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 7 878

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Marc Defrémont
Jean-Marc Defrémont Bien vivre a savigny 		1 927 25,86%
Éric Mehlhorn
Éric Mehlhorn Une ambition durable pour savigny 		1 773 23,80%
Alexis Izard
Alexis Izard Osons savigny 		1 627 21,84%
Olivier Vagneux
Olivier Vagneux Vivons savigny autrement 		945 12,68%
David Fabre
David Fabre Ensemble pour savigny 		721 9,67%
Bernard Blanchaud
Bernard Blanchaud Saviniens, demain vous appartient ! 		316 4,24%
Antoine Curatolo
Antoine Curatolo L'alternative c'est vous et nous 		140 1,87%
Participation au scrutin Savigny-sur-Orge
Taux de participation 35,07%
Taux d'abstention 64,93%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 7 741

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Eric Mehlhorn
Eric Mehlhorn (28 élus) Le bon sens pour savigny 		5 366 38,13%
  • Eric Mehlhorn
  • Nadège Achtergaele
  • Jacques Pataut
  • Anne-Marie Gerard
  • Daniel Guetto
  • Réjane Malguy
  • Christophe Guilpain
  • Joëlle Eugene
  • Sébastien Beneteau
  • Laurence Pinon-Chevallier
  • Bernard Blanchaud
  • Marie-Lucie Choisnard
  • Daniel Jaugeas
  • Marie-France Belliard
  • Cyrille Georges
  • Sylvie Laigneau
  • Romain Picon
  • Claude Ferreira
  • Alexis Teillet
  • Catherine Chevalier
  • Mathieu Flower
  • Nathalie Cailleau
  • Jean-Charles Henry
  • Véronique Labbe
  • Franck Bouzin
  • Guilène Desiree
  • Nicolas Froger
  • Sandrine Viezzi
Pierre Guyard
Pierre Guyard (6 élus) Savigny notre ville 		4 595 32,65%
  • Pierre Guyard
  • Eva Sas
  • Jean-Marc Defremont
  • Chadia Semdani
  • Laurent Liepchitz
  • Lydia Bernet
Laurence Spicher-Bernier
Laurence Spicher-Bernier (3 élus) Agir pour vous savigny ensemble 		2 500 17,76%
  • Laurence Spicher-Bernier
  • David Fabre
  • Jocelyne Maintier-Lang
Audrey Guibert
Audrey Guibert (2 élus) Savigny bleu marine 		1 610 11,44%
  • Audrey Guibert
  • Tony Rolland
Participation au scrutin Savigny-sur-Orge
Taux de participation 62,11%
Taux d'abstention 37,89%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,45%
Nombre de votants 14 425

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre Guyard
Pierre Guyard Savigny notre ville 		2 893 21,76%
Eric Mehlhorn
Eric Mehlhorn Le bon sens pour savigny 		2 781 20,92%
Laurence Spicher-Bernier
Laurence Spicher-Bernier Union de la droite republicaine et du centre 		2 662 20,03%
Audrey Guibert
Audrey Guibert Savigny bleu marine 		1 933 14,54%
David Fabre
David Fabre Savigny ensemble 		1 782 13,40%
Olivier Vagneux
Olivier Vagneux Vivons savigny autrement 		861 6,47%
Jean Estivill
Jean Estivill Savigny egalite 		378 2,84%
Participation au scrutin Savigny-sur-Orge
Taux de participation 58,72%
Taux d'abstention 41,28%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,54%
Nombre de votants 13 637

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