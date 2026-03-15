Résultat de l'élection municipale 2026 à Savigny-sur-Orge : les infos en direct

Programme de Olivier Vagneux à Savigny-sur-Orge (Vivons Savigny Autrement, avec Olivier Vagneux)

Gestion Communale

Olivier VAGNEUX propose une gestion anticipée et participative pour Savigny-sur-Orge. Il met en avant l'importance d'une gouvernance qui implique les citoyens dans les décisions locales. Cette approche vise à améliorer la qualité de vie des Saviniens et à répondre à leurs préoccupations.

Projets à Venir

Le calendrier des actions à venir inclut des étapes clés comme l'élection du nouveau maire et l'installation du conseil municipal. Des initiatives telles que la suspension de la phase 2 des expérimentations de circulation et l'organisation d'un référendum sur le projet de centre culturel sont également prévues. Ces projets visent à répondre aux besoins de la communauté tout en tenant compte des contraintes budgétaires.

Mixité Sociale

Un contrat de mixité sociale sera signé, renonçant à la construction de 2 000 nouveaux logements d'ici 2031. Cette décision a été prise en concertation avec la Préfecture de l’Essonne pour mieux gérer le développement urbain. L'objectif est de préserver l'équilibre entre l'habitat et la qualité de vie des résidents.

Budget et Finances

Le vote du budget primitif pour 2026 inclura des mesures pour inciter à l'installation de nouveaux médecins avec une enveloppe de 150 000 euros. Par ailleurs, des économies seront réalisées grâce à la suppression de postes non pourvus et à la réduction des indemnités du maire. Ces ajustements financiers visent à optimiser les ressources de la commune tout en maintenant des services essentiels.