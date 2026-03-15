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19:21 - Élections municipales à Savigny-sur-Orge : un éclairage démographique Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Savigny-sur-Orge révèlent des tendances évidentes susceptibles d'influer sur le résultat des municipales. Dans l'agglomération, 19,34% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 6,43% ont plus de 75 ans. La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Le taux de familles possédant au moins une automobile (73,09%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des 14832 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 22,17% et d'une population étrangère de 17,23% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (41,97%), témoignent d'une population instruite à Savigny-sur-Orge, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.

17:57 - Le Rassemblement national lors des dernières élections à Savigny-sur-Orge Le RN récoltait un résultat relativement faible lors du scrutin municipal à Savigny-sur-Orge il y a six ans. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen engrangeait 17,40% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la commune avec 34,71% lors du tour final. Les législatives la même année avaient offert 14,59% à la formation d'extrême droite au tour 1. Un score trop faible, à Savigny-sur-Orge comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second tour. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 26,41% pour les européennes. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du tour préliminaire, par un résultat de 26,57% pour le RN. Qualifié contrairement à 2022, il finira avec 23,78% lors du vote définitif.

16:58 - Rétrospective : l'abstention à Savigny-sur-Orge avant 2026 Les archives d'il y a six ans montrent que 7 741 électeurs avaient voté au premier tour des municipales à Savigny-sur-Orge, soit un taux de participation de 35,07 %, une mobilisation modeste alors que l'événement se tenait dans un contexte de pandémie de coronavirus. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a en revanche réuni 76,21 % de votants au premier tour (pour une moyenne de 73,69 % dans le pays). Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était quant à elle fixée à 51,01 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 67,53 % au premier tour, contre 47,37 % en 2022. Si on suit la trajectoire globale, la ville s'affiche donc résolument comme une contrée en déficit de participation. Au soir de cette élection municipale, le degré de la participation jouera quoi qu'il en soit sur les résultats de Savigny-sur-Orge.

15:59 - Savigny-sur-Orge : le vote des électeurs l'année de la dissolution Lors du scrutin législatif organisé après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre en 2024, les votants de Savigny-sur-Orge portaient leur choix sur Claire Lejeune (Union de la gauche) avec 35,92% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Claire Lejeune culminant à 38,94% des votes dans la commune. Le rendez-vous électoral des Européennes un peu plus de 20 jours plus tôt à Savigny-sur-Orge avait cette fois vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (26,41%), suivie par Manon Aubry qui avait recueilli 16,51% des suffrages. La physionomie politique de Savigny-sur-Orge a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans plus tôt la commune dessinait une terre macroniste, elle s'est plus visiblement affichée lors des échéances suivantes comme un paysage politique fragmenté.

14:57 - Dernière présidentielle à Savigny-sur-Orge : les résultats qu'il faut analyser Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Savigny-sur-Orge plébiscitaient Robin Reda (Ensemble !) avec 33,01% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 54,05% des suffrages. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Savigny-sur-Orge qui s'était déroulée en amont tournait à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 28,23% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon récoltait 26,69%. Le second tour entérinait ensuite ce choix en donnant 65,29% pour Emmanuel Macron, contre 34,71% en faveur de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une municipalité de tradition centriste.

12:58 - Fiscalité locale : une pression fiscale en baisse à Savigny-sur-Orge Du côté de la fiscalité de Savigny-sur-Orge, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est chiffrée à 1 051 € en 2024 (dernières données en date), alors que ce montant se situait à 1 425 € quatre ans auparavant. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties atteint pourtant désormais un peu plus de 39,92 % en 2024 (contre 23,55 % en 2020). Une augmentation souvent automatique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 733 740 € en 2024, marquant une forte baisse face aux 18 573 610 € enregistrés 4 ans plus tôt pour un taux stable d'environ 27,73 %. Cette disparition en fait aujourd'hui un apport résiduel, ce qui justifie cette chute importante de rendement pour la commune.

11:59 - La dernière municipale à Savigny-sur-Orge marquée par une quadrangulaire Quels enseignements retenir de l'issue du dernier scrutin municipal à Savigny-sur-Orge ? Lors de la première manche de ce scrutin, Jean-Marc Defrémont (Europe Ecologie-Les Verts) a coiffé ses adversaires au poteau avec 25,86% des soutiens. Sur la seconde marche, Éric Mehlhorn (Les Républicains) a engrangé 23,80% des votes. Avec un écart aussi ténu, l'issue du 2e tour semblait insaisissable. A défaut de majorité absolue, un second tour pour départager les qualifiés s'est donc déroulé la semaine suivante avec 4 listes candidates. Jean-Marc Defrémont l'a finalement emporté avec 33,92% des bulletins, face à Éric Mehlhorn s'adjugeant 26,28% des électeurs et Alexis Izard avec 1 732 votes (22,35%). La dynamique a néanmoins évolué pour aboutir à une large victoire marquée par un écart significatif. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Le candidat étiqueté Europe Ecologie-Les Verts a certainement bénéficié du transfert des voix des listes de gauche éliminées, sécurisant 701 voix supplémentaires entre les deux tours.