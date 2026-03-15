Résultat municipale 2026 à Savigny-sur-Orge (91600) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Savigny-sur-Orge a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Savigny-sur-Orge, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Savigny-sur-Orge [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Alexis TEILLET
Alexis TEILLET (30 élus) Rassemblés pour Savigny 		5 449 50,30%
  • Alexis TEILLET
  • Catherine CHEVALIER
  • Frederic DELAMAERE
  • Sandrine VIEZZI
  • Pascal LEGRAND
  • Isabelle AUFFRET
  • José CIMA
  • Aude HERNANDEZ
  • Arthur COSTE
  • Aurélie GUÉGUEN
  • André MULLER
  • Leocadie PAUL
  • Maxime OUVRARD
  • Mélanie FRAZAO
  • Charles DARMON
  • Julie PLAZA
  • Abdelhak LARTIK
  • Patty TEILLET
  • Stéphane TARAGON
  • Claude FERREIRA
  • Joseph BARBAR
  • Anne-Marie GERARD
  • Pascal FERET
  • Amandine BERKANI
  • Nicolas SIMMENAUER
  • Roxane NEE
  • Georges DURAND
  • Dominique LABORIALLE
  • Mathieu FERNANDEZ
  • Sylvie LAIGNEAU
Shana MATHIEU
Shana MATHIEU (3 élus) Savigny pour une ville humaine et engagée 		1 893 17,47%
  • Shana MATHIEU
  • Valentin SOEN
  • Nathalie COËTMEUR
Mahmoud EL MESHAD
Mahmoud EL MESHAD (3 élus) Savigny en commun 		1 582 14,60%
  • Mahmoud EL MESHAD
  • Miléna PEREIRA
  • Nader BEN MAAD
Olivier VAGNEUX
Olivier VAGNEUX (2 élus) vivons savigny autrement, avec olivier vagneux 		1 072 9,89%
  • Olivier VAGNEUX
  • Christine DE RUFFRAY
David FABRE
David FABRE (1 élu) savigny demain : vivante et sereine 		838 7,73%
  • David FABRE
Participation au scrutin Savigny-sur-Orge
Taux de participation 50,09%
Taux d'abstention 49,91%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,61%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,90%
Nombre de votants 11 113

Source : ministère de l’Intérieur

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