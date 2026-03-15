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19:18 - Dynamique électorale à Savonnières : une analyse socio-démographique Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les municipales à Savonnières comme dans toute la France. Avec ses 25,61% de cadres pour 3 346 habitants, cette commune possède une certaine vigueur économique. Avec 238 entreprises, Savonnières offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles détenant au moins une automobile (89,52%) souligne l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Les habitants, comprenant une proportion de 31,73% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, près de 47,56% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 110,44 € pourrait devenir un défi financier pour la commune. Savonnières incarne la vitalité et l'authenticité d'un pays en mutation.

17:57 - Le vote RN lors des derniers scrutins à Savonnières Le parti d'extrême droite était absent pour la dernière élection municipale à Savonnières il y a six ans, l'élection s'étant déroulée de manière apolitique dans la localité. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen obtenait 15,64% des voix lors du premier passage aux urnes, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la commune avec 28,93% lors du tour final. Les législatives la même année avaient accordé 16,69% au candidat RN au tour 1. Un score insuffisant, à Savonnières comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second tour. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 24,61% aux élections européennes de juin 2024, qui aboutiront à la dissolution du Parlement. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 28,70% pour le Rassemblement national. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 39,41% lors du vote définitif.

16:58 - À Savonnières, la participation s'annonce forte aux municipales Lors des municipales de 2020 à Savonnières, l'abstention était évaluée à 68,59 % à la fin du premier tour, un score notable. 793 votants s'étaient à l'inverse déplacés alors que le pays était troublé par le Covid-19. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a en revanche été de 20,31 % des habitants inscrits. Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée de son côté à 44,19 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 24,99 % au premier tour, contre 46,25 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité relativement préservée de l'abstentionnisme endémique. Pour ces élections municipales 2026, cette contingence à Savonnières sera en tout cas capitale dans la conclusion du scrutin.

15:59 - Le vote de Savonnières nettement ancré à droite il y a deux ans Le paysage politique de Savonnières a évolué lors de la très riche année 2024. Si deux ans plus tôt la commune dessinait un fief de la majorité présidentielle, elle s'est affichée 24 mois plus tard comme une terre sans déterminisme électoral. Lors des dernières élections européennes, le résultat à Savonnières s'était en effet cristallisé autour de la liste menée par Jordan Bardella (24,61%), en première position devant Valérie Hayer (18,64%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (17,29%). Lors des législatives près d'un mois plus tard, les votants de Savonnières portaient leur choix sur Fabienne Colboc (Majorité présidentielle) avec 33,67% au premier tour. Au second tour, c'est en revanche Laurent Baumel (Union de la gauche) qui a raflé la mise avec 60,59% des suffrages exprimés.

14:57 - Quel candidat est arrivé en tête des élections il y a 4 ans à Savonnières ? La physionomie politique de Savonnières dessine une ville clairement positionnée au centre et dans la majorité présidentielle. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 en effet, les citoyens de Savonnières plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 37,21% des inscrits, devant Jean-Luc Mélenchon qui recueillait 17,78%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 71,07% pour Emmanuel Macron, contre 28,93% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives par la suite, les votants de Savonnières plébiscitaient Fabienne Colboc (Ensemble !) avec 35,92% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Fabienne Colboc virant de nouveau en tête avec 57,78% des voix.

12:58 - À Savonnières, une fiscalité stable qui influencera le résultat du vote En ce qui concerne la fiscalité locale de Savonnières, la somme moyenne acquittée par foyer fiscal a atteint environ 764 euros en 2024 (derniers chiffres en date), alors que ce montant se situait à 721 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties atteint désormais 39,96 % en 2024 (contre 20,48 % en 2020). Une hausse souvent automatique, sans que la commune en soit à l'origine : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, l'État a transféré la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements aux communes. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 54 850 € de recettes en 2024, loin des 701 400 euros récoltés en 2020 avec un taux resté à près de 17,88 %. La taxe ne pèse désormais que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui justifie cet effondrement des recettes.

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières municipales à Savonnières Les configurations politiques locales sont encore à ce jour déterminées par le verdict du dernier scrutin municipal à Savonnières. Seule en lice, 'Savonnières nous unit' menée par Nathalie Savaton a naturellement obtenu 739 bulletins (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Faute de concurrent, le scrutin a logiquement pris fin dès le premier tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Savonnières, ce qui s'est passé à l'époque sert de matrice bien particulière que d'aucuns auront peut-être à cœur de dépasser. Après ce scrutin sans véritable compétition, la naissance ou non d'une opposition représentera l'un des enjeux majeurs. La publication des candidatures donne d'ores et déjà un élément de réponse assez éloquent.