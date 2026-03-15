Résultat municipale 2026 à Savonnières (37510) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Savonnières a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Savonnières, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Savonnières [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Evelyne MONDON-DELAVOUS
Evelyne MONDON-DELAVOUS (18 élus) AVEC VOUS POUR SAVONNIERES 		841 50,12%
  • Evelyne MONDON-DELAVOUS
  • Franck MICHENEAU
  • Corinne BISSON
  • Guy DAVY
  • Cécile BELLET
  • Christophe LE CORGUILLE
  • Sylvie ARNAL
  • Patrice DELAVOUS
  • Florence VERRIER
  • José FERNANDES
  • Elen MARAIS
  • Thierry MARTIN
  • Christiane WATTELLIER
  • Victor FOUCARD
  • Céline DELARUE
  • Romain BRICE
  • Eléobane GUÉGAN--BIARNAIS
  • Jean-Michel AURIOUX
Nathalie SAVATON
Nathalie SAVATON (5 élus) SAVONNIERES, VIVONS-LE ENSEMBLE 		837 49,88%
  • Nathalie SAVATON
  • Aurélien TOULME
  • Noëlle BLOT
  • Emmanuel MOREAU
  • Mélanie REBOUSSIN
Participation au scrutin Savonnières
Taux de participation 62,54%
Taux d'abstention 37,46%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,68%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,93%
Nombre de votants 1 723

Source : ministère de l’Intérieur

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