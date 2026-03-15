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19:19 - Les défis socio-économiques de Sayat et leurs implications électorales Quel portrait faire de Sayat, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Avec ses 2 519 habitants, cette ville possède une certaine vitalité démographique. Avec 153 entreprises, Sayat est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (13,43%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Les citoyens, comprenant une proportion de 43,53% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se rendant dans les isoloirs ? Dans cette diversité sociale, près de 49,38% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 451,78 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Pour finir, à Sayat, les problématiques locales se joignent aux défis français.

17:57 - Le RN convainc-il les électeurs de Sayat ? Le RN n'avait pas concouru lors de la dernière bataille municipale à Sayat en 2020, le vote ayant eu lieu de manière apolitique dans la municipalité. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen engrangeait 19,09% des voix lors du premier round, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 32,82% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 15,32% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop limité, à Sayat comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 29,28% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du premier round, par un résultat de 30,08% pour le parti à la flamme. Qualifié contrairement à 2022, il finira avec 32,95% lors du vote définitif.

16:58 - Quelle abstention attendre à Sayat aux municipales ? Les archives d'il y a six ans révèlent que 673 électeurs avaient pris part au vote au premier tour des municipales à Sayat, correspondant à un taux de participation de 33,90 %, un score en demi-teinte alors que l'épidémie de coronavirus semait le doute dans la population. Lorsqu'il s'agit d'élire leur maire, les élections municipales restent pourtant historiquement, avec les présidentielles, des rendez-vous où les électeurs se mobilisent en masse. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a ainsi rassemblé 81,66 % de votants au premier tour (la moyenne en France étant de 73,69 %). Si la nature de ces scrutins diffère des enjeux purement locaux, les deux derniers scrutins législatifs restent parfaitement comparables entre eux. L'affluence pour les législatives, mesurée de son côté à 55,27 % en 2022, a fortement grossi pour atteindre 74,42 % en 2024. Ce regain suivait des élections européennes où la participation arrivait à 58,93 %. Si on tente de dégager une tendance, la ville se révèle visiblement comme une zone fortement mobilisée aux urnes. La participation des électeurs de Sayat constituera en définitive une clé pour ces municipales 2026.

15:59 - Sayat : retour sur le dernier verdict politique en date Le panorama politique de Sayat a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Si deux ans plus tôt la commune semblait apparaître comme un fief macroniste, elle s'est plus visiblement affichée dès lors comme un secteur difficile à classer. Pour le tour unique des européennes de 2024, les suffrages s'étaient en effet majoritairement conduits sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (29,28%). Hervé Prononce (Ensemble !) avait par la suite enlevé au premier tour des élections législatives à Sayat près d'un mois plus tard avec 33,79%. Louis Clément (Rassemblement National) échouait à la deuxième place avec 30,08%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Hervé Prononce culminant à 38,68% des voix dans la commune.

14:57 - Il y a 4 ans, la commune de Sayat s'était fortement orientée à la majorité présidentielle Lors des législatives de 2022, les votants de Sayat accordaient leurs suffrages à Valérie Thomas (Ensemble !) avec 30,73% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Valérie Thomas virant de nouveau en tête avec 58,88% des voix. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Sayat voyait Emmanuel Macron finir en tête localement avec 35,41% des inscrits, tandis que Marine Le Pen obtenait 19,09%. Le second tour entérinait ensuite ce choix en donnant 67,18% pour Emmanuel Macron, contre 32,82% en faveur de Marine Le Pen. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Sayat un territoire à l'ancrage centriste et macroniste marqué.

12:58 - À Sayat, une fiscalité stable qui pèsera sur l'issue du scrutin Pour ce qui est de la fiscalité de Sayat, la somme moyenne exigée des foyers imposables a représenté 914 € en 2024 (données les plus récentes), alors que ce montant se situait à 834 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti est passé à un peu moins de 38,59 % en 2024 (contre 16,27 % en 2020). Attention toutefois : cette hausse est généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant qu'environ 20 600 euros de recettes en 2024, contre 662 910 € perçus en 2020 pour un taux stable d'environ 19,80 %. La taxe ne pèse désormais que marginalement sur les résidences secondaires et les logements vacants, expliquant cet effondrement des recettes.

11:59 - Municipales 2020 : rappel des résultats à Sayat Quels enseignements retenir des résultats des élections municipales précédentes à Sayat ? Sans aucune opposition, 'Vivons notre commune' menée par Nicolas Weinmeister a naturellement recueilli 100,00% des voix dès le premier tour. Ce résultat attendu a clos l'élection dès le premier tour, rendant tout second tour superflu. Pour cette municipale 2026 à Sayat, ce décor sert de matrice bien spécifique que certains auront peut-être à cœur de dépasser. L'intérêt cette fois se concentrera sur la capacité d'une alternative à émerger face au bloc majoritaire. Un indice est vraisemblablement caché dans la liste officielle des candidats (voir ci-dessous).