Résultat municipale 2026 à Sayat (63530) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Sayat a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Sayat, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Sayat [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Sébastien BESNARD
Sébastien BESNARD (20 élus) DEMAIN SE DESSINE ENSEMBLE 		924 67,49%
  • Sébastien BESNARD
  • Charlotte LEVADOUX
  • Nikola BURAZOR
  • Camille ANDRIEU
  • Jean-Marc PARROT
  • Biliane DORISSE
  • Johan GASTIEN
  • Claudine MAZAYE
  • Mathieu CAUSSE
  • Samia RIVIERE
  • Carlos ALVES
  • Virginie LEVADOUX
  • Arnaud BANOUN
  • Virginie CRISTINA
  • Mathieu FERRY
  • Malika CHALLAL
  • Victor MIRATON
  • Paula GONCALVES VOILLAT
  • Jeremy LAPOUGE
  • Valérie JUVENTIN
René BALICHARD
René BALICHARD (3 élus) SAYAT-ARGNAT EN ACTION 		445 32,51%
  • René BALICHARD
  • Elise BOUYON
  • Eric MALLAN
Participation au scrutin Sayat
Taux de participation 69,83%
Taux d'abstention 30,17%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,77%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,41%
Nombre de votants 1 414

Source : ministère de l’Intérieur

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