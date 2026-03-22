Résultat municipale 2026 à Scaër (29390) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
- Résultat municipale 2026 à Scaër - Tour 2
- Election municipale 2026 à Scaër [EN DIRECT]
- Résultat municipale 2026 à Scaër - Tour 1
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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Scaër a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Scaër, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Scaër [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Guy FAOUCHER (21 élus) Union pour Scaër
|1 126
|42,51%
|
|Jean-Yves LE GOFF (6 élus) Scaër, agir ensemble pour l'avenir
|1 116
|42,13%
|
|Jeanine DANIEL (2 élus) Scaër à gauche, joyeuse, populaire et solidaire
|407
|15,36%
|
|Participation au scrutin
|Scaër
|Taux de participation
|62,41%
|Taux d'abstention
|37,59%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,89%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,37%
|Nombre de votants
|2 710
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Scaër - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Yves LE GOFF (Ballotage) Scaër, agir ensemble pour l'avenir
|1 084
|41,55%
|Guy FAOUCHER (Ballotage) Union pour Scaër
|1 013
|38,83%
|Jeanine DANIEL (Ballotage) Scaër à gauche, joyeuse, populaire et solidaire
|512
|19,62%
|Participation au scrutin
|Scaër
|Taux de participation
|61,88%
|Taux d'abstention
|38,12%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,42%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,42%
|Nombre de votants
|2 685
Election municipale 2026 à Scaër [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Scaër sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Scaër.
L'actu des élections municipales 2026 à Scaër
18:37 - En 2024, Scaër a choisi la droite
Pour le tour unique des européennes du printemps 2024 à Scaër, les choix s'étaient majoritairement conduits sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (35,03%). Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Scaër avaient ensuite propulsé aux avants-postes Christian Perez (Rassemblement National) avec 37,81% au premier tour, devant Erwan Balanant (Ensemble !) avec 23,46%. C'est pourtant Erwan Balanant (Ensemble !) qu'on a vu virer en tête au second tour, avec 55,50% des suffrages exprimés. Le paysage politique de Scaër a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Si deux ans plus tôt, lors de la présidentielle, la commune dessinait une zone pivot, elle s'est affichée lors des échéances suivantes comme une localité à dominante nationaliste.
15:57 - La liste "Pour Scaër, Continuons Avec Jean-Yves Le Goff" grande gagnante de la dernière élection à Scaër
Se pencher sur les scores des dernières municipales à Scaër peut s'avérer instructif. Dès le dimanche du premier tour, Jean-Yves Le Goff (Divers droite) a décroché la première place en obtenant 68,08% des soutiens. Juste derrière, Christian Carduner (Divers gauche) a capté 621 bulletins valides (31,91%). Cette victoire sans appel du candidat Divers droite a rendu tout second tour sans objet. Pour cette municipale 2026 à Scaër, ce qui s'est passé à l'époque a immanquablement influencé les états-majors politiques. Faire basculer une telle majorité représentera une tâche colossale pour le camp adverse ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse cherchera à conserver son avance.
13:58 - Les candidats en lice pour le second tour des municipales à Scaër
Comme l'indique la liste des candidats pour le deuxième tour rendue publique cette semaine par le ministère de l'Intérieur, Jean-Yves Le Goff, Jeanine Daniel et Guy Faoucher se retrouvent donc ce dimanche à ce deuxième passage aux urnes. Les 6 bureaux de vote de la ville de Scaër fermeront à 18 heures pour le dépouillement.
11:59 - Quels étaient les résultats de l'élection municipale à Scaër il y a une semaine ?
Pour le premier tour des élections municipales à Scaër, c'est Jean-Yves Le Goff (Divers droite) qui a pris l'avantage en rassemblant 41,55 % des votes. Derrière, Guy Faoucher (Divers droite) est arrivé en deuxième position avec 38,83 %. Le duel s'est avéré serré. Jean-Yves Le Goff a maintenu sa position au sommet, acquise lors du précédent scrutin, mais il a perdu énormément de terrain, cédant 26 points depuis 2020. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Jeanine Daniel (Divers gauche) s'est classée troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Pour rappel, lors de ce scrutin à Scaër, le rendez-vous électoral a enregistré un taux d'abstention de 38,12 %, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
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