Résultat municipale 2026 à Scaër (29390) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Scaër a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Scaër, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Scaër [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Guy FAOUCHER
Guy FAOUCHER (21 élus) Union pour Scaër 		1 126 42,51%
  • Guy FAOUCHER
  • Isabelle TANGUY
  • Gaëtan COSQUER
  • Marion VERNET
  • Pierre Yves LE FER
  • Valérie GRÉGOIRE
  • Cédric GOUIFFÈS
  • Marlène LEFÈVRE
  • Benoît GUEGAN
  • Marianne VOISIN
  • Jean-Pierre GUILLOU
  • Brigitte FAOUCHER SELLIN
  • Pierre-Olivier MOY
  • Nadia BELKALEM
  • Pascal PÉREZ
  • Gaëlle REFFO
  • Vincent HUET
  • Ségolène ERDMANN
  • Stéphane ALLOT
  • Sylvie TROUBOUL
  • Arnaud LE GOFF
Jean-Yves LE GOFF
Jean-Yves LE GOFF (6 élus) Scaër, agir ensemble pour l'avenir 		1 116 42,13%
  • Jean-Yves LE GOFF
  • Sandrine LIZANT-MALHERE
  • Xavier BONHOMME
  • Aurélie KERSULEC
  • Frédéric MICHEL
  • Marine SENECHAL
Jeanine DANIEL
Jeanine DANIEL (2 élus) Scaër à gauche, joyeuse, populaire et solidaire 		407 15,36%
  • Jeanine DANIEL
  • Dominique LE CROM
Participation au scrutin Scaër
Taux de participation 62,41%
Taux d'abstention 37,59%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,89%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,37%
Nombre de votants 2 710

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Finistère ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans le Finistère. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Scaër - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Yves LE GOFF
Jean-Yves LE GOFF (Ballotage) Scaër, agir ensemble pour l'avenir 		1 084 41,55%
Guy FAOUCHER
Guy FAOUCHER (Ballotage) Union pour Scaër 		1 013 38,83%
Jeanine DANIEL
Jeanine DANIEL (Ballotage) Scaër à gauche, joyeuse, populaire et solidaire 		512 19,62%
Participation au scrutin Scaër
Taux de participation 61,88%
Taux d'abstention 38,12%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,42%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,42%
Nombre de votants 2 685

Villes voisines de Scaër

En savoir plus sur Scaër