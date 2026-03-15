Résultat de l'élection municipale 2026 à Sceaux : les infos en direct

Voir aussi :
Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Sceaux

Tête de listeListe
Philippe Laurent
Philippe Laurent Liste divers centre
Vivre à Sceaux
  • Philippe Laurent
  • Isabelle Drancy
  • Jean-Philippe Allardi
  • Florence Presson
  • Frédéric Guermann
  • Monique Pourcelot
  • Frédéric Négrerie
  • Annie Bach
  • Philippe Tastes
  • Florence Broussy Arnaiz-Maumé
  • Christian Lancrenon
  • Catherine Palpant
  • Jean-Pierre Riotton
  • Chahra Khaoua
  • Fabrice Bernard
  • Florence Ropital
  • Julien Vacherot
  • Catherine Fenet
  • Akram Ben Yahia
  • Patricia Faou
  • Xavier Landrin
  • Marie Garapon
  • Nathaniel Dahan
  • Hélène Devoet
  • Djamel Souami
  • Sakina Bohu
  • Konstantin Schallmoser
  • Claire Vigneron
  • Damien Laigre
  • Corinne Deleuze
  • Henri Blanchier
  • Sophie Delaborde
  • Emmanuel Goujon
  • Sophie Van Roekeghem
  • Marc Rajaud
  • Nadine Lacroix
  • Frédéric Delamare
Liliane Wietzerbin
Liliane Wietzerbin Liste divers gauche
Sceaux agir en commun
  • Liliane Wietzerbin
  • François Dronne
  • Catherine Rhein
  • Jean Herzog
  • Emmanuelle Camara
  • Bernard Deljarrie
  • Chloé Dervieu
  • Paul Cassia
  • Sylvie Patte
  • Xavier Malleville
  • Danielle Bugeaud
  • Eliott Conway-Duby
  • Ariane Herrenschmidt
  • Laurent Delaplace
  • Emmanuelle Perin
  • Mahmoud El Oujaji
  • Barbara Wülfken
  • Stéphane Krikorian
  • Sophie Viguier-Vinson
  • Remy Chevrier
  • Aurélie Vilette
  • Pascal Dingoyan
  • Annie Abella
  • Didier Gazay
  • Inès Quint
  • Tanguy Besset
  • Annie Sugier
  • Antoine Coutrot
  • Corinne Oliva
  • Gérard Bertrand
  • Anne Fayet
  • Nicolas Berkowicz
  • Agnès Fruman
  • Paul Mathis
  • Carole Cech
  • Philippe Nobili
  • Catherine Maulpoix
Jean-Christophe Dessanges
Jean-Christophe Dessanges Liste divers centre
SCEAUX ENSEMBLE
  • Jean-Christophe Dessanges
  • Christiane Gautier
  • Haja Rasoamahenina
  • Katia Hesry
  • Jean-Christophe Guyard
  • Véronique Marechal
  • Jean-Luc Fournié
  • Valérie Laplanche
  • François Chieze
  • Simone Eteme
  • Alain Ajzenberg
  • Dominique Seban
  • Grégoire Lallemand
  • Christine Delannoy
  • Pol Bouyer
  • Éliane Sujol
  • Philippe Wagner
  • Anne-Marie Delprat
  • Miguel Bonni--Bolivar
  • Alizé Akan
  • Nicolas Ruet
  • Bernadette Morin
  • Mohamed Sahnoun
  • Elina Maxant
  • Benoît Guth
  • Florence Nida
  • Clément Szobad
  • Christine Pichard
  • Philippe Chol
  • Véronique Helmers
  • Jean-François Nadaud
  • Velwess Essomba
  • Frédéric Khiami
  • Pauline d'Orival
  • Jean-Christophe Berthier
  • Patricia Mercier
  • Jean-Noël Valluet
Maud Bonté
Maud Bonté Liste divers droite
AIMER SCEAUX
  • Maud Bonté
  • Joël Crouzet
  • Fabienne Mankowski
  • Yves Del Missier
  • Ariane Leblond
  • Jean Laverdet
  • Elisabeth Millet
  • Franck Philippe
  • Evelyne Marinier
  • Jean-Jacques Nerset
  • Joëlle Quintin
  • Olivier Coupard
  • Sylvie Oudet
  • Thierry Cuypers
  • Dominique Garzoli
  • Jean-Paul Pierre
  • Hélène Loup
  • Jean Raymond Joseph Benichou
  • Véronique Cuypers
  • Laurent Gillet
  • Marie-Hélène Scapin
  • Jean Denis Bour
  • Camille Bassani
  • Marc de Batz de Trenquelléon
  • Claire Seguillon
  • Jean Neveu
  • Jacqueline Roche
  • Maurice Castets
  • Dominique Daugeras
  • Christophe Masson
  • Paola Pacht
  • Alain Delion
  • Claude Debon
  • Jacques-Marie Vasseur
  • Odile Thesmar
Flavien Poupinel
Flavien Poupinel Liste Divers
La Voix des Scéens - Sceaux Renouveau
  • Flavien Poupinel
  • Marie-Laure Pelletier Doisy
  • Henri Bouffard
  • Anne-Laure Eberhardt
  • Fernand Bissengo
  • Emilie Lefevre
  • Didier Simba
  • Marie Antoine
  • Joel Amados
  • Marie Lefevre
  • Bernard Hollebeke
  • Dominique Hollebeke
  • Bernard Mole
  • Lilou Nowak
  • Baptiste Aranjo
  • Morgane Chevre
  • Francis Guichon
  • Catherine Souleau
  • Antoine Tixier
  • Aurélie Beau
  • Emeric Alain Louis Lacire
  • Paule Carrier
  • Victor Angelique
  • Marie-Thérèse Becquart
  • Enguerrand Pelletier Doisy
  • Sophie de Flaujac
  • Floscel Pacherie
  • Soline Jarlat
  • Roger Léon Delarue
  • Marie-Christine Bertrand
  • Georges Stheneur
  • Antoinette Billiat Guarino
  • Sullivan Gay
  • Cécile Drubay
  • Jean-Jacques Campan
Claire Bourdier
Claire Bourdier Liste divers droite
Sceaux "Village 3.0"
  • Claire Bourdier
  • Jean-Jacques Bardoux
  • Pascale Renaud
  • Bruno Derby
  • Marie Robert
  • Marc Prayer
  • Emma Ducreux
  • Jean-Claude Dendievel
  • Rachel Barjon
  • Jean-Marc Roze
  • Clara Godlewski
  • Pierre-Emmanuel Gauthier
  • Guida Jardin
  • Vincent Pérés
  • Sandrine Razel
  • Sébastien Delaunay
  • Anastasia Levoy
  • Laurent Chin Foo
  • Flora Molinier
  • Julien Watelet
  • Nelly Vaillant
  • Pierre-Laurent Urbain
  • Christelle Quiralte
  • Georges Dupuy
  • Marie-Astrid de Bigault de Cazanove
  • Jean-Philippe Martin
  • Constance Bourdier
  • Camille Piel
  • Maryvonne Le Gall
  • Pierre David
  • Nicole Meisch
  • Christian Ollivier
  • Yvonne Bertrand
  • Jean-Pierre Gauthier
  • Michèle Marfort

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe Laurent
Philippe Laurent (26 élus) Vivre a sceaux 		2 927 51,75%
  • Philippe Laurent
  • Chantal Brault
  • Jean-Philippe Allardi
  • Florence Presson
  • Francis Brunelle
  • Isabelle Drancy
  • Philippe Tastes
  • Sylvie Bléry-Touchet
  • Patrice Pattée
  • Monique Pourcelot
  • Christian Lancrenon
  • Roselyne Holuigue-Lerouge
  • Jean-Pierre Riotton
  • Annie Bach
  • Frédéric Guermann
  • Sabine Ngo Mahob
  • Théophile Touny
  • Sakina Bohu
  • Emmanuel Goujon
  • Axelle Poullier
  • Numa Isnard
  • Claire Vigneron
  • Franck Tonna
  • Corinne Deleuze
  • Konstantin Schallmoser
  • Catherine Palpant
Jean-Christophe Dessanges
Jean-Christophe Dessanges (5 élus) Sceaux, ensemble 		1 894 33,49%
  • Jean-Christophe Dessanges
  • Christiane Gautier
  • Xavier Tamby
  • Maud Bonté
  • Fabrice Bernard
Philippe Szynkowski
Philippe Szynkowski (2 élus) Sceaux en commun 		834 14,74%
  • Philippe Szynkowski
  • Liliane Wietzerbin
Participation au scrutin Sceaux
Taux de participation 39,92%
Taux d'abstention 60,08%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 745

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe Laurent
Philippe Laurent Vivre a sceaux 		2 644 44,98%
Jean-Christophe Dessanges
Jean-Christophe Dessanges Sceaux avance 		1 308 22,25%
Xavier Tamby
Xavier Tamby Aimer sceaux 		1 035 17,60%
Philippe Szynkowski
Philippe Szynkowski Sceaux en commun 		891 15,15%
Participation au scrutin Sceaux
Taux de participation 41,98%
Taux d'abstention 58,02%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 983

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe Laurent
Philippe Laurent (26 élus) Vivre à sceaux 		4 455 53,49%
  • Philippe Laurent
  • Chantal Brault
  • Jean-Philippe Allardi
  • Sylvie Blery-Touchet
  • Francis Brunelle
  • Florence Presson
  • Patrice Pattee
  • Isabelle Drancy
  • Philippe Tastes
  • Monique Pourcelot
  • Jean-Louis Oheix
  • Roselyne Holuigue-Lerouge
  • Bruno Philippe
  • Claire Vigneron
  • Jean-Pierre Riotton
  • Elisabeth Magri
  • Thierry Legros
  • Pauline Schmidt
  • Xavier Tamby
  • Sakina Bohu-Alibay
  • Othmane Khaoua
  • Catherine Lequeux
  • Thibault Hennion
  • Claire Beillard-Boudada
  • Timothé Lefebvre
  • Catherine Arnould
Benjamin Lanier
Benjamin Lanier (3 élus) Sceaux pour tous 		1 687 20,25%
  • Benjamin Lanier
  • Sophie Ganne-Moison
  • Hachem Alaoui Benhachem
Jean-Jacques Campan
Jean-Jacques Campan (3 élus) La voix des scéens 		1 428 17,14%
  • Jean-Jacques Campan
  • Sandie Catala
  • Hervé Douceron
Christian Lancrenon
Christian Lancrenon (1 élu) Sceaux 2020 		758 9,10%
  • Christian Lancrenon
Participation au scrutin Sceaux
Taux de participation 56,43%
Taux d'abstention 43,57%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,24%
Nombre de votants 8 519

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe Laurent
Philippe Laurent Vivre à sceaux 		4 226 49,12%
Benjamin Lanier
Benjamin Lanier Sceaux pour tous 		1 620 18,83%
Jean-Jacques Campan
Jean-Jacques Campan La voix des scéens 		1 505 17,49%
Christian Lancrenon
Christian Lancrenon Sceaux 2020 		1 251 14,54%
Participation au scrutin Sceaux
Taux de participation 58,53%
Taux d'abstention 41,47%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,66%
Nombre de votants 8 837

Villes voisines de Sceaux

En savoir plus sur Sceaux