Résultat de l'élection municipale 2026 à Sceaux : les infos en direct

Philippe Laurent Liste divers centre

Vivre à Sceaux Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Philippe Laurent Programme de Philippe Laurent à Sceaux (Vivre à Sceaux) Gestion Responsable La gestion responsable est au cœur de l'action municipale pour garantir des services publics solides et accessibles. Cela implique une attention particulière à la qualité des services offerts aux citoyens. L’objectif est de répondre aux attentes légitimes des habitants tout en respectant les contraintes financières. Transition Écologique La transition écologique est une priorité pour Sceaux, visant à mettre en œuvre des actions concrètes et mesurables. Cela inclut le développement de solutions énergétiques durables, comme le réseau de géothermie profonde. L'engagement envers l'environnement se traduit par une volonté d'accélérer les initiatives écologiques au sein de la ville. Éducation et Culture L'éducation et la culture sont considérées comme des responsabilités essentielles de la municipalité. Il est crucial d'assurer un accès équitable à l'éducation, à la culture et au sport pour tous les citoyens. Des efforts sont déployés pour rénover les équipements sportifs et soutenir les initiatives culturelles. Solidarité et Accueil La ville de Sceaux s'engage à être solidaire et accueillante pour toutes les générations. Cela passe par le maintien d'un haut niveau de services, notamment pour les seniors et les familles. L'objectif est de favoriser l'accès aux soins, à l'éducation et à un logement de qualité pour tous les habitants.

Philippe Laurent

Isabelle Drancy

Jean-Philippe Allardi

Florence Presson

Frédéric Guermann

Monique Pourcelot

Frédéric Négrerie

Annie Bach

Philippe Tastes

Florence Broussy Arnaiz-Maumé

Christian Lancrenon

Catherine Palpant

Jean-Pierre Riotton

Chahra Khaoua

Fabrice Bernard

Florence Ropital

Julien Vacherot

Catherine Fenet

Akram Ben Yahia

Patricia Faou

Xavier Landrin

Marie Garapon

Nathaniel Dahan

Hélène Devoet

Djamel Souami

Sakina Bohu

Konstantin Schallmoser

Claire Vigneron

Damien Laigre

Corinne Deleuze

Henri Blanchier

Sophie Delaborde

Emmanuel Goujon

Sophie Van Roekeghem

Marc Rajaud

Nadine Lacroix

Frédéric Delamare

Liliane Wietzerbin Liste divers gauche

Sceaux agir en commun Voir la liste des candidats

Liliane Wietzerbin

François Dronne

Catherine Rhein

Jean Herzog

Emmanuelle Camara

Bernard Deljarrie

Chloé Dervieu

Paul Cassia

Sylvie Patte

Xavier Malleville

Danielle Bugeaud

Eliott Conway-Duby

Ariane Herrenschmidt

Laurent Delaplace

Emmanuelle Perin

Mahmoud El Oujaji

Barbara Wülfken

Stéphane Krikorian

Sophie Viguier-Vinson

Remy Chevrier

Aurélie Vilette

Pascal Dingoyan

Annie Abella

Didier Gazay

Inès Quint

Tanguy Besset

Annie Sugier

Antoine Coutrot

Corinne Oliva

Gérard Bertrand

Anne Fayet

Nicolas Berkowicz

Agnès Fruman

Paul Mathis

Carole Cech

Philippe Nobili

Catherine Maulpoix

Jean-Christophe Dessanges Liste divers centre

SCEAUX ENSEMBLE Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Jean-Christophe Dessanges Programme de Jean-Christophe Dessanges à Sceaux (SCEAUX ENSEMBLE) Embellissement de la ville Nous voulons une ville agréable où il fait bon vivre. Nous transformons la Place Charles-de-Gaulle et le quartier Robinson en adaptant les projets aux attentes des habitants et des commerçants. La modernisation des bâtiments municipaux et la création de lieux de vie intergénérations, comme la Maison Renaudin, sont également au programme. Amélioration du quotidien Nous recréons du lien entre les habitants et soutenons nos commerces de proximité. Des mesures concrètes, comme 30 minutes de stationnement gratuit, faciliteront l'accès aux services de la mairie. La création de conseils de quartier permettra aux citoyens d'agir directement sur leur secteur. Sécurité et santé Votre sérénité et votre santé sont nos priorités absolues. Nous allons créer une nouvelle Maison de Santé pour regrouper plusieurs spécialistes et améliorer les soins. En renforçant la Police Municipale, nous garantissons votre tranquillité dans toute la ville. Gestion financière responsable Nous protégeons votre pouvoir d’achat en gérant l'argent public avec sérieux. La réduction de la dette de la ville de 10 millions d’euros et la baisse des frais de fonctionnement de 3,5 millions d’euros permettront d'investir dans des projets nécessaires. Cette gestion rigoureuse nous redonnera la liberté d'agir pour améliorer votre quotidien.

Jean-Christophe Dessanges

Christiane Gautier

Haja Rasoamahenina

Katia Hesry

Jean-Christophe Guyard

Véronique Marechal

Jean-Luc Fournié

Valérie Laplanche

François Chieze

Simone Eteme

Alain Ajzenberg

Dominique Seban

Grégoire Lallemand

Christine Delannoy

Pol Bouyer

Éliane Sujol

Philippe Wagner

Anne-Marie Delprat

Miguel Bonni--Bolivar

Alizé Akan

Nicolas Ruet

Bernadette Morin

Mohamed Sahnoun

Elina Maxant

Benoît Guth

Florence Nida

Clément Szobad

Christine Pichard

Philippe Chol

Véronique Helmers

Jean-François Nadaud

Velwess Essomba

Frédéric Khiami

Pauline d'Orival

Jean-Christophe Berthier

Patricia Mercier

Jean-Noël Valluet

Maud Bonté Liste divers droite

AIMER SCEAUX Voir la liste des candidats

Maud Bonté

Joël Crouzet

Fabienne Mankowski

Yves Del Missier

Ariane Leblond

Jean Laverdet

Elisabeth Millet

Franck Philippe

Evelyne Marinier

Jean-Jacques Nerset

Joëlle Quintin

Olivier Coupard

Sylvie Oudet

Thierry Cuypers

Dominique Garzoli

Jean-Paul Pierre

Hélène Loup

Jean Raymond Joseph Benichou

Véronique Cuypers

Laurent Gillet

Marie-Hélène Scapin

Jean Denis Bour

Camille Bassani

Marc de Batz de Trenquelléon

Claire Seguillon

Jean Neveu

Jacqueline Roche

Maurice Castets

Dominique Daugeras

Christophe Masson

Paola Pacht

Alain Delion

Claude Debon

Jacques-Marie Vasseur

Odile Thesmar

Flavien Poupinel Liste Divers

La Voix des Scéens - Sceaux Renouveau Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Flavien Poupinel Programme de Flavien Poupinel à Sceaux (La Voix des Scéens - Sceaux Renouveau) Finances La gestion financière de la ville se concentre sur la réduction de la dette par la vente ciblée d'actifs immobiliers. Un recentrage des dépenses est prévu sur les services publics essentiels, éliminant les dépenses inutiles. La transparence sur l'utilisation de l'argent public est également une priorité pour renforcer la confiance des citoyens. Urbanisme Le projet urbanistique vise à mettre fin au bétonnage en privilégiant des constructions de qualité. Un projet alternatif pour la place du Général de Gaulle est proposé, transformant le château de l'Amiral en un véritable lieu de vie. De plus, un plan de circulation plus rationnel sera élaboré en concertation avec les habitants pour améliorer l'entretien de la voirie. Environnement La protection des arbres et des espaces verts est au cœur des préoccupations environnementales. Un plan d'embellissement de la ville sera mis en place, incluant le fleurissement de l'espace public. Le réaménagement de la place du centre commercial des Blagis sera également envisagé pour intégrer davantage de végétalisation. Démocratie locale La démocratie locale sera renforcée par l'association des Scéens aux décisions importantes, notamment à travers l'instauration du référendum d'initiative citoyenne. Un forum annuel des associations sera créé pour recréer du lien au sein de la communauté. Un bilan à mi-mandat sera également réalisé, avec une retransmission en direct des conseils municipaux pour assurer la transparence.

Flavien Poupinel

Marie-Laure Pelletier Doisy

Henri Bouffard

Anne-Laure Eberhardt

Fernand Bissengo

Emilie Lefevre

Didier Simba

Marie Antoine

Joel Amados

Marie Lefevre

Bernard Hollebeke

Dominique Hollebeke

Bernard Mole

Lilou Nowak

Baptiste Aranjo

Morgane Chevre

Francis Guichon

Catherine Souleau

Antoine Tixier

Aurélie Beau

Emeric Alain Louis Lacire

Paule Carrier

Victor Angelique

Marie-Thérèse Becquart

Enguerrand Pelletier Doisy

Sophie de Flaujac

Floscel Pacherie

Soline Jarlat

Roger Léon Delarue

Marie-Christine Bertrand

Georges Stheneur

Antoinette Billiat Guarino

Sullivan Gay

Cécile Drubay

Jean-Jacques Campan

Claire Bourdier Liste divers droite

Sceaux "Village 3.0" Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Claire Bourdier Programme de Claire Bourdier à Sceaux (Sceaux "Village 3.0") Gérer Sceaux efficacement Il est proposé de gérer Sceaux comme une entreprise et une famille, en bloquant la Taxe Foncière pendant trois ans et en la réduisant de 10%. La location de certains lieux pour des événements familiaux pourrait générer des revenus fonciers. De plus, il est essentiel d'arrêter les dépenses inutiles et de renforcer la sécurité dans la ville. Stationnement inclusif La politique de stationnement doit être revue pour accueillir tous les visiteurs, qu'ils soient en vélo, en voiture ou à pied. La mise en place d'un disque bleu offrant 30 minutes gratuites est envisagée pour faciliter l'accès. Il est également crucial de travailler sur les mobilités sans opposer les différents usagers. Renouveau des Blagis Le projet de renouveau du quartier des Blagis inclut la possibilité pour les habitants de devenir propriétaires grâce au Prêt Social Location Accession (PSLA). Un quartier éco-responsable sera développé en collaboration avec le Département, tout en renforçant la sécurité et l'implication des habitants. La gratuité du stationnement dans ce quartier est également proposée pour encourager l'engagement communautaire. Culture et identité La culture est perçue comme un moyen de créer une identité forte pour Sceaux, en mettant l'accent sur la santé des jeunes, des femmes et des personnes âgées. Le sport sera promu par la création d'infrastructures comme un terrain de basket dans le Parc du Jardin de la Ménagerie. L'inter-générationnel et le commerce sont également considérés comme des atouts pour l'avenir de la ville.