Résultat de l'élection municipale 2026 à Sceaux : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Sceaux [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Sceaux sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Sceaux.
L'actu des élections municipales 2026 à Sceaux
13:46 - Sceaux : la situation fiscale relevée en amont du scrutin municipal
Dans une dynamique de recul des prélèvements locaux à Sceaux, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 23,35 % en 2024 (dernières données disponibles), rapportant à la ville près de 1,36728 million d'euros la même année. Un produit qui est loin des quelque 15,08719 millions d'euros engrangés en 2020. Ayant été supprimée pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne pèse dorénavant que de façon marginale sur les résidences secondaires et les logements vacants, expliquant cette forte baisse des recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux constaté à Sceaux a évolué pour se fixer à 35,53 % en 2024 (contre 24,87 % en 2020). Attention néanmoins : cette augmentation est généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Avec toutes ces données, le produit fiscal par ménage à Sceaux s'est établi à 1 911 euros en 2024 contre 2 539 euros en début de mandat.
11:59 - Élections municipales 2020 : rappel des résultats à Sceaux
L'analyse des résultats du scrutin municipal il y a six ans à Sceaux s'avère particulièrement éclairante. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Philippe Laurent (Divers droite) a fait la course en tête en rassemblant 44,98% des soutiens. Sur la seconde marche, Jean-Christophe Dessanges (La République en marche) a obtenu 22,25% des voix. La très nette distance obtenue au départ offrait un itinéraire clair pour la lutte finale. Faute de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Philippe Laurent l'a finalement emporté avec 2 927 bulletins (51,75%), face à Jean-Christophe Dessanges avec 33,49% des électeurs inscrits et Philippe Szynkowski réunissant 14,74% des électeurs inscrits. Le fossé de départ s'est confirmé et même creusé, aboutissant à une victoire nette et indiscutable. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. Bien que Jean-Christophe Dessanges ait bénéficié d'un meilleur report de voix en ajoutant 586 suffrages à son total, le retard initial était trop lourd à rattraper. Philippe Laurent a pu bénéficier du report de voix des électeurs Divers droite.
09:57 - À quelle heure ferment les bureaux de vote à Sceaux ?
Les élections municipales sont l'occasion pour les votants de Sceaux de s'exprimer sur la façon dont est régie leur localité. À Sceaux et comme partout, cette journée électorale doit permettre aux citoyens de faire entendre leur voix sur les orientations futures de la commune. Pour rappel, Philippe Laurent a remporté l'élection au deuxième tour en 2020. Que retenir de l’action municipale menée au cours de ce mandat ? La liste de ceux qui se soumettent aux électeurs ce dimanche est en ligne plus bas dans cette page. Retenez également que les horaires d’ouverture des 14 bureaux de vote de Sceaux sont les suivants : de 8 heures à 20 heures. La diffusion des résultats du premier tour à Sceaux commencera ici même à partir de 20 heures.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Sceaux
|Tête de listeListe
|
Philippe Laurent
Liste divers centre
Vivre à Sceaux
|
|
Liliane Wietzerbin
Liste divers gauche
Sceaux agir en commun
|
|
Jean-Christophe Dessanges
Liste divers centre
SCEAUX ENSEMBLE
|
|
Maud Bonté
Liste divers droite
AIMER SCEAUX
|
|
Flavien Poupinel
Liste Divers
La Voix des Scéens - Sceaux Renouveau
|
|
Claire Bourdier
Liste divers droite
Sceaux "Village 3.0"
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe Laurent (26 élus) Vivre a sceaux
|2 927
|51,75%
|
|Jean-Christophe Dessanges (5 élus) Sceaux, ensemble
|1 894
|33,49%
|
|Philippe Szynkowski (2 élus) Sceaux en commun
|834
|14,74%
|
|Participation au scrutin
|Sceaux
|Taux de participation
|39,92%
|Taux d'abstention
|60,08%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 745
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe Laurent Vivre a sceaux
|2 644
|44,98%
|Jean-Christophe Dessanges Sceaux avance
|1 308
|22,25%
|Xavier Tamby Aimer sceaux
|1 035
|17,60%
|Philippe Szynkowski Sceaux en commun
|891
|15,15%
|Participation au scrutin
|Sceaux
|Taux de participation
|41,98%
|Taux d'abstention
|58,02%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 983
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe Laurent (26 élus) Vivre à sceaux
|4 455
|53,49%
|
|Benjamin Lanier (3 élus) Sceaux pour tous
|1 687
|20,25%
|
|Jean-Jacques Campan (3 élus) La voix des scéens
|1 428
|17,14%
|
|Christian Lancrenon (1 élu) Sceaux 2020
|758
|9,10%
|
|Participation au scrutin
|Sceaux
|Taux de participation
|56,43%
|Taux d'abstention
|43,57%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,24%
|Nombre de votants
|8 519
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe Laurent Vivre à sceaux
|4 226
|49,12%
|Benjamin Lanier Sceaux pour tous
|1 620
|18,83%
|Jean-Jacques Campan La voix des scéens
|1 505
|17,49%
|Christian Lancrenon Sceaux 2020
|1 251
|14,54%
|Participation au scrutin
|Sceaux
|Taux de participation
|58,53%
|Taux d'abstention
|41,47%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,66%
|Nombre de votants
|8 837
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